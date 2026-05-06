బుధవారం, 6 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (13:12 IST)

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita inspecting Peddi's car.
రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ షురూ అవనున్నదనే విషయం తెలిసింది.  బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ది అలజడి మొదలయి ట్రేడ్ వర్గాల్లో సెన్సేషన్‌గా మారిన ఒన్ సీ మీడియా ప్రమోషన్లు. నిన్న మెగా ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత  పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి డిజైనర్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

వినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది.  గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

  Susmitha, Ravanam Swaminayudu, Durgaprasad, Chaitanya, Madhav, Harish, Suresh, Bhavani Shankar
సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పెద్ది కార్ తాజాగా *GOLD BOX* ఆఫీసులోకి ప్రవేశించింది. మెగా ప్రొడ్యూసర్, మెగా డాటర్ శ్రీమతి సుస్మిత కొణిదెల  ఈ కార్‌ను స్వయంగా పరిశీలించారు. సినిమాను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి *పెద్ది కార్* ప్రమోషన్ అనే ఐడియా చాలా బాగుందని, టీమ్ పడుతున్న కష్టాన్ని ఆమె మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.

గత మూడు నెలలుగా కాలేజీల్లో పెద్ది డాన్స్ కాంపిటీషన్లు, పెద్ది క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహిస్తూ, విజేతలకు కిట్స్ అందజేస్తూ పెద్ది టీమ్ గ్రౌండ్ లెవల్‌లో దూసుకుపోతోంది.  ఈ ప్రమోషన్ల తీరును చూసిన సుస్మిత ఇది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాకూడదు.. మీ ప్రమోషన్లు పాన్ ఇండియా లెవల్లో విస్తరించాలి అని టీమ్‌కు దిశానిర్దేశం చేశారు. తమ సలహాలు, సూచనలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని Onesea Media వారికి భరోసా ఇచ్చారు.

వినూత్నంగా ఆలోచిస్తూ సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్న ఒన్ మీడియా ప్రతినిధులు దుర్గాప్రసాద్, చైతన్య, మాధవ్, హరీష్, సురేష్, భవాని శంకర్, పూర్ణలను సుస్మిత ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.  అఖిల భారత చిరంజీవి యువత మద్దతుతో త్వరలో ఈ ప్రమోషన్లు మరిన్ని నగరాలకు విస్తరించనున్నాయి.

Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్‌గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?6.5 అడుగుల ఎత్తు కారణంగా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయిన ఒక బస్ కండక్టర్‌కు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) ఆదుకుంది. అమీన్ అహ్మద్ అన్సారీ హైదరాబాద్‌లోని టీజీఎస్ఆర్టీసీ మెహదీపట్నం డిపోలో బస్ కండక్టర్‌గా పనిచేస్తుండేవాడు. అయితే, 198 సెం.మీ (6.5 అడుగుల) ఎత్తు ఉన్న ఈ కండక్టర్, బస్సు గరిష్ట ఎత్తు కేవలం 6.4 అడుగులు మాత్రమే ఉండటంతో బస్సు లోపల కండక్టర్‌గా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయాడు.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సాయంతో టెన్త్ క్లాసులో 555 మార్కులు సాధించిన పవన్ కుమార్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన జీతాన్ని పేదలకు సాయంగా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని 44 మంది అనాథ పిల్లలను దత్తత తీసుకుని, తన సొంత జీతంతో వారి చదువులకు, ఇతర అవసరాలకు సాయం చేస్తున్నారు. పదో తరగతి విద్యార్థి ఆకుల పవన్ కుమార్, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారు అందిస్తున్న నెలవారీ ₹5,000 ఆర్థిక సాయంతో చదువుకుని, 2026 పదో తరగతి ఫలితాల్లో 555 మార్కులు సాధించి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. పవన్ కల్యాణ్ గారు ఇంకా ఎవరెవరికి, ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాము.

Pawan Kalyan : విజయ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించిన పవన్ కల్యాణ్.. మార్పు కోసం ఓటేశారునాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ఇటీవల వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వాల నుండి ఓటర్లు ఏమి ఆశిస్తున్నారనే దానిపై ఈ తీర్పు స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తోందని అన్నారు. ప్రజలు పరిపాలనతో సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు, వారు నాయకులను తిరిగి ఎన్నుకుంటారు. వారు సంతృప్తిగా లేనప్పుడు, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మార్పు కోసం ఓటు వేస్తారు.

మామల్లపురంలో ఎమ్మెల్యేలతో విజయ్ భేటీ.. కాంగ్రెస్, అన్నాడీఎంకే నేతల మద్దతు..తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీకి చెందిన 108 మంది విజేత ఎమ్మెల్యేలను సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రతినిధులతో సహా బుధవారం నాడు మామల్లపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో బస ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ అధినేత విజయ్‌తో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భద్రత దృష్ట్యా, రిసార్ట్ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. అలాగే నిఘా చర్యలను కూడా ముమ్మరం చేశారు. ప్రస్తుతం 50 మందికి పైగా ఎమ్మెల్యేలు మామల్లపురంలోని పూంజేరిలో ఉన్న 'ఫోర్ పాయింట్స్ స్టార్' హోటల్‌లో బస చేస్తున్నారు.

TVK: నన్ను, టీవీకేని గెలిపించింది వారే.. విజయ్ ప్రకటనతమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే విజయం సాధించింది. ఈ విజయానికి చిన్నారులే కారణం అంటూ టీవీకే చీఫ్ విజయ్ అన్నారు. ఈ ఎన్నికల సమరంలో విజేతలు కేవలం తమ పార్టీ మాత్రమే కాదని, ప్రజల హృదయాల్లో పదిలంగా పెరిగిన ప్రజాస్వామ్యం కూడా గెలిచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గురువారం నాడు, ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన తర్వాత, విజయ్ తన తొలి అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
