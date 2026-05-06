Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల
Susmita inspecting Peddi's car.
నటించిన పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ షురూ అవనున్నదనే విషయం తెలిసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ది అలజడి మొదలయి ట్రేడ్ వర్గాల్లో సెన్సేషన్గా మారిన ఒన్ సీ మీడియా ప్రమోషన్లు. నిన్న మెగా ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి డిజైనర్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
వినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్ను సైతం ఆకర్షించాయి.
Susmitha, Ravanam Swaminayudu, Durgaprasad, Chaitanya, Madhav, Harish, Suresh, Bhavani Shankar
సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పెద్ది కార్ తాజాగా *GOLD BOX* ఆఫీసులోకి ప్రవేశించింది. మెగా ప్రొడ్యూసర్, మెగా డాటర్ శ్రీమతి సుస్మిత కొణిదెల
ఈ కార్ను స్వయంగా పరిశీలించారు. సినిమాను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి *పెద్ది కార్* ప్రమోషన్ అనే ఐడియా చాలా బాగుందని, టీమ్ పడుతున్న కష్టాన్ని ఆమె మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.
గత మూడు నెలలుగా కాలేజీల్లో పెద్ది డాన్స్ కాంపిటీషన్లు, పెద్ది క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహిస్తూ, విజేతలకు కిట్స్ అందజేస్తూ పెద్ది టీమ్ గ్రౌండ్ లెవల్లో దూసుకుపోతోంది. ఈ ప్రమోషన్ల తీరును చూసిన సుస్మిత ఇది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాకూడదు.. మీ ప్రమోషన్లు పాన్ ఇండియా లెవల్లో విస్తరించాలి అని టీమ్కు దిశానిర్దేశం చేశారు. తమ సలహాలు, సూచనలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని Onesea Media వారికి భరోసా ఇచ్చారు.
వినూత్నంగా ఆలోచిస్తూ సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్న ఒన్ మీడియా ప్రతినిధులు దుర్గాప్రసాద్, చైతన్య, మాధవ్, హరీష్, సురేష్, భవాని శంకర్, పూర్ణలను సుస్మిత ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అఖిల భారత చిరంజీవి యువత మద్దతుతో త్వరలో ఈ ప్రమోషన్లు మరిన్ని నగరాలకు విస్తరించనున్నాయి.