Saikumar: నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుంది అనే ఆసక్తి కలిగించే చిత్రం సుయోధన :సాయి కుమార్
నేను 1972లో ధుర్యోధనుడి పాత్రను నాటికలో అభినయించాను. అప్పటికి నా వయసు 11 ఏళ్లు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో సుయోధనుడిగా నటిస్తుంటే ఆ రోజులు గుర్తుకువచ్చాయి అని సాయికుమార్ అన్నారు. ప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ హీరో హీరోయిన్ గా డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలకపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సుయోధన. ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 27న విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీ రిలీజ్ ను రామానాయుడు స్టూడియోలో నిర్వహించారు.
సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ -సుయోధన లో మీరు చేసిన సీన్స్ చాలా బాగా వచ్చాయని మా డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ చెబుతున్నారు. వీలైతే సినిమా అంతా ఇక్కడే చూడాలని ఉంది. మూవీలో ఎలాంటి మలుపులు ఉంటాయో మాకూ తెలియదు. రీసెంట్ గా ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ యూఎస్ లో చేశాం. ప్రియదర్శికి ఇక్కడే కాదు యూఎస్ లోనూ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. యూఎస్ లోని వాళ్లు సుయోధనతో ఒక మంచి మూవీ ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నామని అన్నారు. అన్ని సినిమాలు బాగుంటేనే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుందనే విషయాన్ని మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడే నేర్పించారు. నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుంది అనే ఆసక్తి కలిగించే చిత్రమిది. ఇలాంటి సినిమాలు తరుచూ రావు. ఈ టీమ్ అంతా చాలా కష్టపడి, ప్యాషనేట్ గా మూవీ చేశారు. రేపు థియేటర్స్ లోకి వస్తున్న సుయోధన సినిమాను ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ, సాయి కుమార్ గారు, ఆయన కుటుంబం 50 ఏళ్లుగా చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్నారు. పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో భాగమవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో సుయోధన పాత్రకు ఆయన తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు. అంత బాగా నటించారు. ప్రేక్షకుల ఊహకు అందనంత ఆసక్తికరంగా సాగే చిత్రమిది. ఈ కథ, టైటిల్ విన్నప్పుడే ఇది కొత్తగా ఉంటుందనే నమ్మకం కలిగింది. ఈ సినిమానే నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుందని అనిపిస్తుంటుంది. ఈ చిత్రంతో చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నా. బోస్ బాబు గారు బడ్జెట్ గురించి పట్టించుకోకుండా క్వాలిటీగా మూవీ చేశారు. హాలీవుడ్ క్లాసిక్ మూవీ డ్యూన్ లెవెల్లో ఈ సినిమా చేయాలని మా మూవీ టీమ్ పట్టుదలగా పనిచేశారు అన్నారు.
నిర్మాత బోసుబాబు నిడుమోలు మాట్లాడుతూ, మా డైరెక్టర్ మాధవ్ కు ఫస్ట్ సినిమా అయినా అనుభవజ్ఞుడిలా అందరి నుంచి తనకు కావాల్సిన ఔట్ పుట్ తీసుకున్నారు. ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ గారు మాకు ఇచ్చిన సహకారం గురించి మర్చిపోలేను. మా చిత్రాన్ని గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు బాపిరాజు గారు. ఆయన లాంటి వాళ్లు అందరు నిర్మాతలకు దొరికితే ఎవరికీ ప్రాబ్లం ఉండదు. కొత్త నిర్మాతలకు సినిమా మేకింగ్ విషయంలో అవగాహన కల్పించేలా ఫిలింఛాంబర్ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అన్నారు.
హీరోయిన్ ద్రిషిక చందర్ మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలో సుమిత అనే క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నాను. ఈ క్యారెక్టర్ లో నటించే అవకాశం కల్పించిన దర్శక నిర్మాతలకు థ్యాంక్స్. సాయికుమార్, ప్రియదర్శి లాంటి మంచి ఆర్టిస్టులతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ మూవీ మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది అన్నారు.