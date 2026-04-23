Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (17:24 IST)

SV Krishna Reddy: SV కృష్ణారెడ్డి వేదవ్యాస్ చిత్రం బేనర్ పూజకార్యక్రమాలు

S.V. Krishna Reddy, K. Achireddy, Kommoori Pratap Reddy
ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో కె .అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో నూతన నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి నిర్మిస్తున్న వేదవ్యాస్  చిత్రం బ్యానర్ ఆవిష్కరణ ఫిలిం నగర్ లోని సాయిబాబా దేవాలయంలో శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది.  మాజీ శాసనసభ్యులు, కె . పి. ఆర్. ఐటీ విద్యాసంస్థల అధినేత, బిజినెస్ మ్యాన్  అయిన కొమ్మూరి  ప్రతాపరెడ్డి తమ బ్యానర్ కు సాయి ప్రగతి ఫిలిమ్స్ అని నామకరణం చేసుకొని చిత్ర   దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, సమర్పకులు అచ్చిరెడ్డి లతో కలిసి  సంప్రదాయబద్ధంగా పంచ కట్టులో దేవాలయానికి విచ్చేసి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి బ్యానర్ ను  ఆవిష్కరించారు.
 
తమ ఇష్టదైవమైన సాయిబాబా సమక్షంలో ఈ ముగ్గురు ప్రముఖులు పంచకట్టులో కనిపిస్తున్న ఫోటోలు వారి ఫేస్ బుక్, వాట్సప్ గ్రూపులలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాగా హైందవ ధర్మ విశిష్టతను  ఆవిష్కరిస్తూ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ కలిగిన సకుటుంబ సమేత కథాంశంతో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న వేదవ్యాస్ చిత్ర నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. 
 
పిడుగు విశ్వనాథ్  హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రం ద్వారా కొరియన్  నటి జూన్ హ్యూంజీ,  మంగోలియన్ నటుడు షరన్ బోల్డ్ సెగ్మెంట్ ను తెలుగు తెరకు పరిచయం చేయటం విశేషం. ఇంకా ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్, సుమన్, బాబు మోహన్, శివాజీ రాజా,  అలీ, ఉత్తేజ్ , రఘు బాబు అజయ్ ఘోష్ , ఐమాక్స్ వెంకట్, విద్యులేఖ, రాజేశ్వరి నాయర్  వంటి ప్రముఖ తారాగణం ముఖ్యపాత్రలు  పోషిస్తున్నారు.
 
ఎస్. వి. కృష్ణారెడ్డి  కథ, స్క్రీన్ ప్లే.  డైలాగ్స్, సంగీతం, దర్శకత్వం అనే ఐదు ప్రధాన శాఖలను నిర్వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి పాటలు: భువనచంద్ర, వెనిగళ్ళ రాంబాబు, కెమెరా : శరత్, కొరియోగ్రఫీ: సుచిత్ర , ఎడిటింగ్:  చోటా కె ప్రసాద్ , ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ : బ్రహ్మ కడలి,  ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్:ఫణి  శ్రీనివాస రెడ్డి మేడపాటి . త్వరలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రానికి సమర్పణ  కె అచ్చిరెడ్డి, నిర్మాత కొమ్మూరి  ప్రతాపరెడ్డి.

Tamil Nadu Polls: ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వీట్లు పంపిణీ

Tamil Nadu Polls: ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వీట్లు పంపిణీతమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, కోయంబత్తూరులోని ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేక రోబోట్ ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతూ, స్వీట్లు పంపిణీ చేయడం కనిపించింది. ఈ రోబోట్‌ను వాయిస్ ప్రాసెసింగ్- రేడియో కంట్రోల్ (ఆర్సీ) సాంకేతికతలను ఉపయోగించి రూపొందించారు.

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రుల దాడి.. కుమార్తె కిడ్నాప్

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రుల దాడి.. కుమార్తె కిడ్నాప్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలో దారుణం జరిగింది. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రులు దాడి చేసి, తమ కుమార్తెను బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసింది. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నవ దంపతులతో యువతి తల్లిదండ్రులు ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేసి, యువతిని బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లడం స్థానికంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.

పెళ్లికుమార్తె వీడ్కోలును వీడియో తీస్తున్న కెమేరామేన్, వెనుక నుంచి అతివేగంగా ఢీకొట్టిన కారు, ఎగిరిపడ్డాడు, వీడియో

పెళ్లికుమార్తె వీడ్కోలును వీడియో తీస్తున్న కెమేరామేన్, వెనుక నుంచి అతివేగంగా ఢీకొట్టిన కారు, ఎగిరిపడ్డాడు, వీడియోహర్యానాలోని సిర్సాలో దుర్ఘటన జరిగింది. పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కార్యక్రమం ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రమాదంగా మారింది. అతివేగంగా దూసుకు వచ్చిన కారు పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కోసం గుమిగూడిన జనసమూహాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ సంఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 6:22 గంటలకు జరిగింది. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు పెళ్లికూతురికి వీడ్కోలు పలకడానికి బయట నిలబడి ఉన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో సాధారణంగా ఉండే విధంగానే, అక్కడి వాతావరణం భావోద్వేగంతో పాటు ఆనందంగా కూడా ఉంది. ఈ మొత్తం సంఘటన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయింది. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

ఢిల్లీలో సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై దాడి.. అత్యాచారం.. దోపిడీ...

ఢిల్లీలో సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై దాడి.. అత్యాచారం.. దోపిడీ...ఢిల్లీలో సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై ఓ కామాంధుడు హత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వారి ఇంట్లో పని చేసే వ్యక్తే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఇది స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కేసు విచారణలో తాజాగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. యువతిపై దాడి చేసి ఆ తర్వాత అత్యాచారానికి పాల్పడినట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. దాడి అనంతరం ఇంట్లో దోపిడీకి పాల్పడినట్టు తేలింది.

అక్కడ యువతీయువకులు ప్రేమిస్తే.. రూ.12వేల ఆర్థిక సాయం..

అక్కడ యువతీయువకులు ప్రేమిస్తే.. రూ.12వేల ఆర్థిక సాయం..జపాన్‌లో చాలమంది యువత పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం లేదు. చేసుకున్నా పిల్లలు కనేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. దీంతో ఆ దేశలో జననాల రేటు రోజురోజుకి పడిపోతోంది. యువత పెళ్లిళ్లపై ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో జననాల రేటు దారుణంగా పడిపోయినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆ దేశంలోని కోచి ప్రిఫెక్చర్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.
