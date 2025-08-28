గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (14:12 IST)

SVK: కొరియా నటి నాయికగా మంగోలియన్ ఆర్టిస్ట్ విలన్ గా ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి వేదవ్యాస్ చిత్రం

Dil Raju, korien actress Jun Hyun Ji.. Clap by Vinayak
దిగ్ధర్శకుడు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి 43వ సినిమా వేదవ్యాస్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. గురువారంనాడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు, డైరెక్టర్స్ వీవీ వినాయక్, అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా ఆరంభమైంది. కె.అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో సాయిప్రగతి ఫిలింస్ బ్యానర్ పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సౌత్ కొరియా నటి జున్ హ్యున్ జీ హీరోయిన్ గా పరిచయం అవుతున్నారు.
 
Dil Raju, VV Vinayak, Anil Ravipudi, SV Krishna Reddy and others
హీరోయిన్ జున్ హ్యున్ జీని ప్రముఖ నిర్మాత, తెలంగాణ ఎఫ్ డి సి చైర్మన్ దిల్ రాజు" హలో ... కంగ్రాట్యులేషన్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్" అంటూ బొకే అందించగా ఆమె "థాంక్యూ సర్ " అనటాన్ని ముహూర్తపు షాటుగా చిత్రీకరించారు.  కాగా ఈ ముహూర్తపు షాట్ కు దర్శకుడు వీవీ వినాయక్  క్లాప్ ఇవ్వగా  మరో ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి  దర్శకత్వం వహించగా ప్రముఖ నిర్మాత జెమినీ కిరణ్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.. ఆద్యంతం వినూత్నంగా జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రముఖ నటులు మురళీ మోహన్, అలీ, జుబేదా అలీ, సాయికుమార్, కెమెరామెన్ శరత్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ బ్రహ్మ కడలి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
 
అనంతరం దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ - ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, అచ్చిరెడ్డి గారి సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం. ఆయన సినిమాలోని పాటలకు డ్యాన్సులు చేశాం. మేము ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి జర్నీ చేస్తున్నాం. కృష్ణారెడ్డి గారు తన 43వ సినిమా చేస్తుండటం, ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి నేను గెస్ట్ గా రావడం సంతోషంగా ఉంది. మీ "వేదవ్యాస్" సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ చిత్రంతో సౌత్ కొరియా నుంచి టాలీవుడ్ కు పరిచయం అవుతున్న హీరోయిన్ జున్ హ్యున్ జీకి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. అన్నారు.
 
దర్శకులు వీవీ వినాయక్ మాట్లాడుతూ - నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పిటిదాకా ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు అలాగే ఉన్నారు, అంతే ఎనర్జీతో వర్క్ చేస్తున్నారు. అచ్చిరెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి గార్ల కాంబినేషన్ లో "వేదవ్యాస్" సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. ప్రొడ్యూసర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి మొదటి సినిమా అయినా మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
దర్శకులు అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, మేము బ్యాగులతో స్కూల్ కు వెళ్లిన కాలంలోనే ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి  బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్స్ కు ఒక బ్రాండ్ ఆయన. వారి ఇన్సిపిరేషన్ మా మీద ఎంతో ఉంది. కృష్ణారెడ్డి గారి 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలి. అన్నారు.
 
నటులు మురళీ మోహన్ మాట్లాడుతూ - ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, అచ్చిరెడ్డి అంటే నాగిరెడ్డి, చక్రపాణి, బాపు రమణ లాగ. ఈ రోజు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు తన 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమాతో కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు నిర్మాతగా మారుతున్నారు. ఆయనకు ఈ చిత్రంతో మంచి విజయం లభించాలి. అలాగే కొరియన్ అమ్మాయి జున్ హ్యున్ జీకి కూడా తెలుగు ఆడియెన్స్ ఆదరణ దక్కాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ - ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన మీద అభిమానంతో మనం సినిమా చేద్దామని ప్రతిపాదించాను. అలా అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజు "వేదవ్యాస్"గా తయారైంది. కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలు కుటుంబమంతా కలిసి చూసేలా ఉంటాయి, మంచి వినోదంతో పాటు సందేశం కూడా ఉంటుంది. అలాంటి చిత్రాలు నేటి సమాజానికి అవసరమని భావించి ఆయనతో మూవీ నిర్మిస్తున్నాను. రాజకీయ నాయకుడిగా, ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ లు నిర్వహిస్తున్న విద్యావేత్తగా, రియల్ ఎస్టేట్ లో వ్యాపారంలోనూ కొనసాగుతున్నాను. కృష్ణారెడ్డి గారి మీద అభిమానంతోనే నిర్మాతను అయ్యాను. ఆయనతో మరిన్ని చిత్రాలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అన్నారు.
 
నటుడు అలీ మాట్లాడుతూ - ఇక్కడే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మళ్లీ ఇదే ప్లేస్ లో ప్రారంభమైన "వేదవ్యాస్" కూడా అలాంటి ఘన విజయాన్ని సాధించాలి. ఈ చిత్రంతో మా గురువు గారు కృష్ణారెడ్డి కొరియన్ అమ్మాయి జున్ హ్యున్ జీ ని హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తున్నారు. అలాగే విలన్ కూడా విదేశాల నుంచే తీసుకున్నారు. ఈ సినిమాతో మళ్లీ పాత కృష్ణారెడ్డి గారిని చూడబోతున్నాం. అన్నారు.
 
జుబేదా అలీ మాట్లాడుతూ - కృష్ణారెడ్డి అన్నగారు అలీ గారితో యమలీల సినిమా చేశారు. అది సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ "వేదవ్యాస్" సినిమా కూడా యమలీల అంత పెద్ద విజయం సాధించాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ జున్ హ్యున్ జీ మాట్లాడుతూ,  ఇండియన్ కల్చర్ నేర్చుకుని ఈ సినిమాలో నటిస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. ఫస్ట్ టైమ్ ఇండియన్ మూవీలో సౌత్ కొరియా నుంచి హీరోయిన్ గా నటించే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. "వేదవ్యాస్" సినిమాతో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు వస్తున్నాను. నన్ను వెల్ కమ్ చేసిన దిల్ రాజు గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలకు కృతజ్ఞతలు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. "వేదవ్యాస్" సినిమాతో నన్ను తెలుగు ఆడియెన్స్ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, నా లైఫ్ లో ఎన్ని సినిమాలైతే చేయగలనో అన్ని సినిమాలు కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి గారితో చేస్తాను. తొలిసారి తెలుగు మూవీలో ఒక కొరియన్ హీరోయిన్ ను పరిచయం చేస్తున్నాం. జున్ హ్యున్ జీ మా మూవీలో నటించడం ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతి పంచినా, మా టీమ్ అందరికీ మాత్రం గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నా. మీ అందరి ప్రేమాభిమానాలు, ఆదరణ, అభినందనలు పుణికిపుచ్చుకున్న నేను ఎదిగి ఈ రోజు 43వ చిత్రం "వేదవ్యాస్" తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాను. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. అన్నారు.
 
నిర్మాత కె. అచ్చిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఒక స్క్రిప్ట్ చేసుకుని పరిపూర్ణంగా ఆ కథను నమ్మి ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్లని చూస్తున్నప్పుడు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారి మీద అభిమానం, ఆప్యాయత, ప్రేమతో ముందుకొచ్చారు. సంవత్సరాల తరబడీ ఎంతో శ్రమించి ఆయన ఇష్టంతో తయారుచేసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఇది. ఈ మూవీకి పరిపూర్ణత వచ్చేందుకు ఎలాంటి నటీనటులు ఉండాలో అలాంటి వారినే ఎంచుకున్నారు. కొరియా వెళ్లి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కు పర్పెక్ట్ గా సరిపోయే జున్ హ్యున్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సాయికుమార్, మురళీ మోహన్ గారు వంటి ఆర్టిస్టులను కూడా అలాగే పాత్రలకు సరిగ్గా సరిపోయేలా తీసుకున్నారు కృష్ణారెడ్డి గారు. హీరో ఎవరు అనేది మరో వారం పది రోజుల్లో వెల్లడిస్తాం. అతి త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్  కూడా ప్రారంభిస్తాం. విలన్ గా చాలా సెర్చ్ చేసి మంగోలియన్ ఆర్టిస్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. విలన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. 
 
సంగీత పరంగా ఏడాదిగా వర్క్ చేస్తున్నారు కృష్ణారెడ్డి గారు. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా మ్యూజిక్ ఆల్బం రెడీ చేశారు కృష్ణారెడ్డి గారు. గతంలో మేము అలాగే ఆల్బమ్ రెడీ చేసి షూటింగ్ కు వెళ్లేవాళ్లం. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ "వేదవ్యాస్"  చిత్రంతో మళ్లీ అలా ఆల్బమ్ చేతిలో ఉంచుకుని షూటింగ్ కు వెళ్తున్నాం. ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటూనే మంచి మెసేజ్ తో కృష్ణారెడ్డి గారి నుంచి ఎలాంటి సినిమా కోరుకుంటున్నారో అలాంటి చిత్రం "వేదవ్యాస్"  అవుతుంది. అన్నారు.
 
నటీనటులు - జున్ హ్యున్ జీ, మురళీ మోహన్, సుమన్, సాయికుమార్, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రఘుబాబు, పృథ్వీ, రాజశ్రీ నాయర్, విద్యుల్లేఖ రామన్, దేవి శ్రీ, నవీనా రెడ్డి, ఐమ్యాక్స్ వెంకట్, బేబి సహస్రశ్రీ, మాస్టర్ మురారి, మాస్టర్ మోక్షజ్ఞ, మాస్టర్ రాయన్, తదితరులు
 
వీఎఫ్ఎక్స్ ప్రొడ్యూసర్ - ఆకుల సునీల్
మేకప్ - రాఘవ రాపర్తి
కాస్ట్యూమ్స్ - గుబ్బల నరసింహారావు, చందాన రామకృష్ణ
స్టిల్స్ - మనీషా ప్రసాద్
పబ్లిసిటీ డిజైనర్ - ధని ఏలె
ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ - ఉదయభాస్కర్
లిరిక్ రైటర్స్ - భువనచంద్ర, డా.వెనిగళ్ల రాంబాబు
డ్యాన్స్ మాస్టర్ - సుచిత్ర చంద్రబోస్
ఎడిటర్ - ఛోటా కె ప్రసాద్
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ - బ్రహ్మ కడలి
డీవోపీ - శరత్
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ - మేడపాటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి
సమర్పణ - కె. అచ్చిరెడ్డి
నిర్మాత - కొమ్మూరి వి ప్రతాప్ రెడ్డి
కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, సంగీతం, దర్శకత్వం - ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి

ట్రంప్ ఫోన్ కాల్‌ని లిఫ్ట్ చేయని ప్రధాని మోడి?, ట్రంప్ నెత్తిపైన టారిఫ్‌ల తాటికాయ

ట్రంప్ ఫోన్ కాల్‌ని లిఫ్ట్ చేయని ప్రధాని మోడి?, ట్రంప్ నెత్తిపైన టారిఫ్‌ల తాటికాయఅమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశ ఎగుమతులపై 50 శాతం టారిఫ్ లు విధింపు ఈరోజు నుంచి అమలులోకి వచ్చేసాయి. ఐతే ఈ విధింపులకు భారత్ భయపడి కాళ్లబేరానికి వస్తుందనుకున్నారు ట్రంప్. కానీ ప్రధాని మోడి ఎలాంటి జంకు లేకుండా తన పని తను చేసుకుపోతున్నారు. టారిఫ్ లకు బెంబేలెత్తిపోయి ప్రధాని మోడి తనకు కాల్ చేస్తారనుకున్నారు ట్రంప్. ఐతే సీన్ రివర్స్ కావడంతో స్వయంగా ట్రంప్ నేరుగా ప్రధానికి 4 సార్లు ఫోన్ చేసారట. ఆ ఫోన్ కాల్స్‌ని ప్రధాని లిఫ్ట్ చేయలేదంటూ జర్మనీ పత్రిక ఉటంకించింది. దీనికి కారణాన్ని కూడా రాసుకొచ్చింది.

Army Choppers: రాత్రంతా పోరాడి వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను కాపాడిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు (video)

Army Choppers: రాత్రంతా పోరాడి వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను కాపాడిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు (video)సిరిసిల్లలో వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు కాపాడాయి. గంభీరావుపేట మండలం నర్మల గ్రామంలోని అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్టు వద్ద రాత్రిపూట జరిగిన ఆపరేషన్ తర్వాత ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల సహాయంతో సురక్షితంగా రక్షించబడ్డారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన రైతులు.. జంగం స్వామి, పిట్ల స్వామి, పిట్ల మహేష్, పిట్ల నర్సింలు, ధ్యానబోయిన స్వామి, బిసే ప్రదీప్, బిసే ఛాయలుగా గుర్తించారు.

Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరు

Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరువిజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోందని, ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) గురువారం తెలిపింది. బ్యారేజీ వద్ద వరదలు తీవ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గురువారం ఉదయం 10.45 గంటల నాటికి 3.62 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.

తెలంగాణాలో భారీ వర్షాలు - ఏకంగా 38 రైళ్లు రద్దు

తెలంగాణాలో భారీ వర్షాలు - ఏకంగా 38 రైళ్లు రద్దుతెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రైలు కట్టలు దెబ్బతినివున్నాయి. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో రైలు పట్టాల కింద కంకర కొట్టుకునిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసినట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముఖ్య పీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు.

కర్నాటకలో వింత - నీలి రంగు గుడ్డు పెట్టిన కోడి

కర్నాటకలో వింత - నీలి రంగు గుడ్డు పెట్టిన కోడికర్నాటక రాష్ట్రంలోని దావణగెరె జిల్లాలో అరుదైన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ కోడి వింతగా నీలి రంగు గుడ్డుపెట్టింది. సయ్యద్ నూర్ అనే రైతు పెంచుతున్న కోళ్లలో ఈ అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ గుడ్డును పరిశీలించిన పౌల్ట్రీ నిపుణులు... బైలివెర్డిన్ అనే పిగ్మెంట్ కారణంగానే ఈ రంగు గుడ్డు వచ్చిందని వెల్లడించారు. కాగా, ఈ వింత గుడ్డును చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
