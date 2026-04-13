T. Gopichand: భరత భూమికి ప్రతీకగా నిలిచే భరత వర్ష గా టి గోపీచంద్ రాబోతున్నాడు
T. Gopi Chand - Bharathavarsha
హీరో టి. గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చారిత్రక యాక్షన్ డ్రామా #గోపీచంద్33తో తన కెరీర్లో ఒక కొత్త శకంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ నిర్మాత శ్రీనివాస చిట్టూరి నిర్మాణంలో, పవన్ కుమార్ సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, గోపీచంద్ కెరీర్ లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. చిత్ర నిర్మాతలు పవర్ ఫుల్ గ్లింప్స్ ద్వారా సినిమా టైటిల్ను ఆవిష్కరించారు.
క్రీ.శ. 642 నేపథ్యంలో సాగే ఈ గ్లింప్స్, శూల భూమిలో ప్రారంభమై, అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలతో కట్టిపడేసింది. భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు, యుద్ధంలో ఆరితేరిన యోధుల క్లోజప్లు, కత్తులు, గొడ్డళ్లు, అగ్నిజ్వాలల మధ్య జరిగే పోరాటాలు కనువిందు చేసే విజువల్ ఫీస్ట్ ని అందించాయి. భరత భూమికి (భారతదేశానికి) ప్రతీకగా నిలిచే 'భరత వర్ష' టైటిల్ రివిల్ కావడం పవర్ ఫుల్ గా వుంది.
“భరతవర్ష” చిత్రం అద్భుతమైన విజువల్స్, ప్రొడక్షన్ డిజైన్, గత యుగాన్ని ఎంతో నైపుణ్యంతో పునర్నిర్మించిన తీరు అద్భుతంగా వుంది. దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి తన విజన్ ని అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తూ, భారత చరిత్రలో ఎక్కువగా పరిశీలించని ఒక అధ్యాయాన్ని గొప్పగా ఆవిష్కరించారు. భారీ స్థాయి, భావోద్వేగపూరిత కథనం, గొప్ప యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఈ చిత్రం ఆకట్టుకునేలా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
హీరో గోపీచంద్ ఈ చిత్రంలో యోధుడి పాత్ర కోసం కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యారు. ఆయన ఫిజిక్, నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్—అన్నీ కలిసి పాత్రను ఎంతో నిజాయితీగా కనిపించేలా చేశాయి. ఇది ఆయన గత చిత్రాల నుండి పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్రగా నిలుస్తోంది. హీరోయిన్గా రీతూ వర్మ నటిస్తున్నారు.
టెక్నికల్ గా ఈ చిత్రం అత్యున్నత స్థాయిలో రూపొందుతోంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ సౌందర్ రాజన్ చారిత్రక వాతావరణాన్ని ఎంతో జీవంగా చూపించగా, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ చిన్న ఆనాటి కాలాన్ని ప్రతిబింబించే సెట్స్ను సృష్టించారు. అనుదీప్ దేవ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విజువల్ ఎమోషన్ ని మరింత ఎలివేట్ చేసింది. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా వున్నాయి.
భారీ స్థాయి, నిజాయితీతో కూడిన కథనం, ఎమోషన్స్ అన్నీ కలిసిన “భరత వర్ష” ఒక గొప్ప చారిత్రక చిత్రంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. షూటింగ్ దాదాపుచివరి దశకు చేరుకోగా, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వేగంగా కొనసాగుతోంది. భరత వర్ష భారతీయ సినిమాల్లో గుర్తుండిపోయే హిస్టారికల్ డ్రామాగా నిలవబోతోంది.