బుధవారం, 25 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 25 మార్చి 2026 (19:48 IST)

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఆడియో హక్కులను సొంతం చేసుకున్న టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ లేబుల్

Chennai Love Story, T-Series Music
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు బిజినెస్ పరంగా మంచి క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా గ్లింప్స్ కు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆడియో రైట్స్ భారీ ధరకు అమ్ముడవడం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
 
మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా ఆడియో హక్కులను టీ సిరీస్ సౌత్ మ్యూజిక్ లేబుల్ సొంతం చేసుకుంది. మిడ్ రేంజ్ చిత్రాల్లో మరే సినిమాకు లేనంత ఫ్యాన్సీ రేట్ కు టీ సిరీస్ సౌత్ ఈ చిత్ర ఆడియో రైట్స్ దక్కించుకుంది.
 
బేబి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కావడంతో పాటు రెండు నేషనల్ అవార్డ్స్ దక్కించుకుంది, అలాగే కలర్ ఫొటో మూవీ నేషనల్ అవార్డ్ గెల్చుకుంది. మరోవైపు హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కె ర్యాంప్ మూవీ బిగ్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రంగా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" ట్రేడ్ వర్గాలను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ సినిమాకు బిజినెస్ క్రేజ్ కూడా బాగా ఏర్పడుతోంది.
 
ప్రస్తుతం "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" మూవీ చిత్రీకరణ తుది దశలో ఉంది. ఈ వారంలోనే ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ సినిమాకు మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ కంపోజ్ చేసిన ఛాట్ బస్టర్ సాంగ్స్ ను మ్యూజిక్ లవర్స్ త్వరలోనే ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు.

కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి జగన్ : మంత్రి గొట్టిపాటి

కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి జగన్ : మంత్రి గొట్టిపాటిఅధికారంలోకి వస్తే సంపూర్ణ మద్య నిషేధాన్ని అమలు చేస్తామని ఊకదంపుడు ప్రచారం చేసిన వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి... ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారని ఏపీమంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆరోపించారు. ఆయన బుధవారం మాట్లాడుతూ మాట తప్పడంలో, మడమ తిప్పడంలో జగన్‌ను మించిన వ్యక్తి మరొకరు లేరన్నారు.

ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వైకాపా సైతాన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు : వైఎస్ షర్మిల

ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వైకాపా సైతాన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు : వైఎస్ షర్మిలతమ కుటుంబ ఆస్తుల వ్యవహారంలో నిజాలు మాట్లాడుతుంటే వైకాపాలోని కొన్ని సైతాన్లు తను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం పులివెందుల అరటి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరికాదు : సుప్రీంకోర్టు

వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరికాదు : సుప్రీంకోర్టుప్రభుత్వ, అధికారి కార్యక్రమాల్లో జాతీయ గేయం వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరి కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. గతంలో ఈ గీతం ఆలపించడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై విచారణకు నిరాకరించింది. ఈ సర్క్యులర్ కేవలం సలహా పూర్వకమైనదేగానీ, తప్పనిసరికాదని స్పష్టం చేసింది. అందులో ఎలాంటి శిక్షార్హమైన చర్యలు పేర్కొననందున ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ తొందరపాటు అవుతుందని అభిప్రాయపడింది.

తేనెటీగల దాడి: గుండెపోటుతో కానిస్టేబుల్ మృతి.. ఎక్కడ?

తేనెటీగల దాడి: గుండెపోటుతో కానిస్టేబుల్ మృతి.. ఎక్కడ?నంద్యాల జిల్లాలో ఓ కానిస్టేబుల్ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బుధవారం నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం డ్యామ్ సమీపంలో తేనెటీగల దాడి నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఒక కానిస్టేబుల్ గుండెపోటుతో మరణించారు. మృతుడిని శ్రీశైలం డ్యామ్ వద్ద విధి నిర్వహణలో ఉన్న స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్) కానిస్టేబుల్ పిల్లి వీరస్వామి (52)గా గుర్తించారు.

గల్ఫ్‌లోని సైనిక స్థావరాలన్నీ మూసివేయాలి : అమెరికాకు ఇరాన్ షరతు

గల్ఫ్‌లోని సైనిక స్థావరాలన్నీ మూసివేయాలి : అమెరికాకు ఇరాన్ షరతుకాల్పుల విరమణ చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ఇరాన్ అత్యంత కఠినమైన షరతులను అమెరికాకు ఇరాన్ విధించింది. ఇందులో ప్రధానమైంది గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను మూసివేయాలని స్పష్టంచేసింది. అపుడే అమెరికాతో చర్చలు సిద్ధమని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ 'వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' తన కథనంలో వెల్లడించింది. ఇరాన్‌లో ఇటీవల బలపడిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఈ చర్చల వైఖరిని నిర్దేశిస్తున్నట్లు ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.
