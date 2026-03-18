Tilak Varma Show T20 World Cup cricket bat to Ram Charan and his team
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియా స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో సభ్యుడైన భారత క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ సెట్ను ప్రత్యేకంగా సందర్శించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
భారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.
తిలక్ వర్మ కేవలం యాక్షన్కే కాకుండా, ఆ సన్నివేశాలలో నిండిన భావోద్వేగ తీవ్రతకు కూడా ఎంతగానో ప్రభావితులయ్యారు. అతని స్పందన, 'పెద్ది' చిత్రం వాస్తవికత, పట్టుదల, మరియు బలమైన మానవ నాటకీయతతో కూడిన క్రీడా కథనాన్ని అందించే మార్గంలో ఉందని చిత్ర బృందానికి నమ్మకాన్ని మరింత పెంచిందని సమాచారం.
ఇదిలా ఉండగా, 'పెద్ది' చిత్రం తన చివరి షెడ్యూల్ మరియు పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఈ ఉత్సాహానికి తోడు, సంగీత ప్రచార కార్యక్రమాలు కూడా ఊపందుకున్నాయి. ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన 'చికిరి చికిరి' మరియు 'రై రై రా రా' అనే రెండు పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, సీనియర్ నటుడు శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, మరియు బోమన్ ఇరానీ కథలో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
సాంకేతిక పరంగా ఆర్. రత్నవేలు కెమెరా పనిని నిర్వహించగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు, మరియు అవినాష్ కొల్లా చిత్రం యొక్క భారీ మరియు వివరాలతో కూడిన సెట్లను రూపొందించారు. వారి సమిష్టి కృషి 'పెద్ది' చిత్రాన్ని దృశ్యపరంగా గొప్ప వినోదాత్మక చిత్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడుతోంది.
ప్రమోషన్లు ఊపందుకుంటుండటంతో, రేపు రెండో పాట విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో, ఈ చిత్రం చివరి, అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. రామ్ చరణ్ను సరికొత్త అవతారంలో చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండటంతో, 'పెద్ది' ఈ ఏడాది అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మాస్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
తారాగణం: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ
సాంకేతిక సిబ్బంది:
రచయిత, దర్శకుడు: బుచ్చిబాబు సన
సమర్పకులు: మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్
బ్యానర్: వృద్ధి సినిమాస్
నిర్మాత: వెంకట సతీష్ కిలారు
సహ నిర్మాత: ఇషాన్ సక్సేనా
సంగీత దర్శకుడు: ఏఆర్ రెహమాన్
DOP: ఆర్ రత్నవేలు
ప్రొడక్షన్ డిజైన్: అవినాష్ కొల్లా
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వి.వై.ప్రవీణ్ కుమార్
మార్కెటింగ్: ఫస్ట్ షో
PRO: వంశీ-శేఖర్