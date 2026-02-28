Janhvi Kapoor, Karan Johar
కరణ్ జోహార్ టాలెంట్ ఏజెన్సీ ధర్మ కార్నర్స్టోన్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెన్సీ (DCAA)తో జాన్వీ కపూర్ ఇటీవల తన దీర్ఘకాల అనుబంధాన్ని ముగించి, దీపికా పదుకొనే, రష్మిక మందన్న వంటి తారలను సూచించే కలెక్టివ్ ఆర్టిస్ట్ నెట్వర్క్తో చేతులు కలిపింది.
జాన్వీ తన ప్రారంభమైనప్పటి నుండి కరణ్ జోహార్ ఏజెన్సీలో ఉన్నందున ఆమె మార్పు దిశగా దృష్టి సారించింది. జాన్వీ మార్పు వెనుక ధర్మ ఇటీవలి వరుస వైఫల్యాలు, ఆమె కెరీర్ చాలా కాలంగా ఊపందుకోకపోవడం కారణమని పరిశ్రమ నిపుణులు, ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నారు.
కరణ్ జోహార్ ఇటీవల సార్థక్ అహుజాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయంపై మాట్లాడారు. ప్రతిభ నిర్వహణను "కృతజ్ఞత లేని ఉద్యోగం" అని ఆయన అన్నారు. నటుల విధేయత ఎవరితోనూ ఉండదని కూడా ఆయన అన్నారు. నటులు తమ ఏజెన్సీలను మారుస్తూనే ఉంటారని, విషయాలు పని చేయనప్పుడు, వారు తిరిగి వస్తారని ఆయన అన్నారు.
"ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి, ప్రజలు ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థకు మారుతున్నారు ఎందుకంటే వారు చాలా అభద్రతతో ఉంటారు, మనం సమయం పరిమితంగా ఉన్నామని వారు భావిస్తారు. ఈ వ్యాపారంలో ఎవరూ విశ్వాసపాత్రులు కాదు; నటులు దూకుతూనే ఉంటారు మరియు దాటవేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి, మీరు మీ జీవితంలోని రెండు సంవత్సరాలు ప్రతిభలో పెడతారు, మరియు వారు అకస్మాత్తుగా వేరే చోటికి వెళతారు. వారు దానిని అక్కడ ఇష్టపడరు. వారు మీ వద్దకు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటారు. ఇది ఒక విష వలయం."
టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యాపారంలో, డబ్బు సంపాదించడం అంత సులభం కాదని కరణ్ అన్నారు. అందువల్ల, టాలెంట్ ఏజెన్సీలు ఇప్పుడు తమ కళాకారులతో ఈక్విటీ భాగస్వామ్యాలను కనుగొంటున్నాయి.ఆ భాగస్వామ్యాలను డబ్బు ఆర్జిస్తున్నాయి.
"కళాకారులపై కేవలం కమిషన్ వేయడం వల్ల మీకు ఏమీ లభించదు ఎందుకంటే కళాకారులు ఎవరికీ చెందినవారు కాదు. అవి ఖచ్చితంగా ఎవరికీ చెందినవి కావు, వోహ్ కిసి కే నహి హైన్. మీరు ప్రతిభ నిర్వహణను వ్యాపార అవకాశంగా చూస్తే, ఏమీ జరగదు" అని కూడా కరణ్ అన్నారు.
ఈ వ్యాపారంలో 90 శాతం "ప్రజలను, అహంకారాలను, అభద్రతలను నిర్వహించడం సులభం కాదు" అని కూడా కరణ్ అన్నారు. 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఇలా చేసిన తర్వాత, సంతోషంగా ఉండటానికి తన విజయం మరియు వైఫల్యం మీద ఆధారపడి ఉండనని ఆయన అన్నారు.
“31 సంవత్సరాలుగా ఈ వ్యాపారంలో ఉన్న తర్వాత, నేను విజయం మరియు వైఫల్యం గురించి జెన్ అయ్యాను ఎందుకంటే నా ఆనందం మరియు దుఃఖం నా విజయం మరియు వైఫల్యం ఫలితంగా ఉండవని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడు నేను ICUలో ఉంటాను.”
కరణ్ టాలెంట్ ఏజెన్సీ యొక్క ప్రస్తుత జాబితాలో రోహిత్ సరాఫ్, సారా అలీ ఖాన్, షానయా కపూర్, రాషా తడాని, అనన్య పాండే, టైగర్ ష్రాఫ్ మరియు లక్ష్య వంటి నటులు ఉన్నారు.
తన కెరీర్ కోసం ఏజెన్సీలను మార్చాలని భావించినది జాన్వీ మాత్రమే కాదు. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ టాలెంట్ విభాగం కూడా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా మంది హై-ప్రొఫైల్ నిష్క్రమణలను చూసింది.
అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తి రణవీర్ సింగ్, అతను 2022లో YRF టాలెంట్తో తన 12 సంవత్సరాల అనుబంధాన్ని ముగించాడు. రణవీర్ YRF ద్వారా తన బ్రేక్ పొందాడు, ఇది 2010 చిత్రం బ్యాండ్ బాజా బారాత్లో అతన్ని ప్రారంభించింది. YRF టాలెంట్ ఏజెన్సీని విడిచిపెట్టిన నటులలో అర్జున్ కపూర్, పరిణీతి చోప్రా మరియు భూమి పెడ్నేకర్ కూడా ఉన్నారు.