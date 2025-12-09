మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్

తమన్నా ఈ మధ్య హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో బిజీగా మారిపోయింది. ఎక్కువగా, ఆమె బాలీవుడ్ బిగ్గీలతో ఐటెం నంబర్లు చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆమె గేర్ మార్చుకుని రాబోయే హిందీ బయోపిక్‌లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. లెజండరీ దర్శకుడు వి. శాంతారామ్ జీవిత చరిత్ర కలిగిన ఈ చిత్రంలో తమన్నా ఒకప్పటి హిందీ, మరాఠీ నటి జయశ్రీ గడ్కర్ పాత్రను పోషిస్తోంది. 
 
జయశ్రీ శాంతారామ్ రెండవ భార్యగా కనిపిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుండి తమన్నా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. అక్కడ ఆమె విలక్షణమైన వింటేజ్ మూవీ సెటప్‌లో సొగసైన చీరలో నటిస్తూ కనిపించింది. ఆమె పోస్టర్‌లో అందంగా కనిపిస్తుంది. 
 
తన కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు తమన్నా ఎక్కువగా గ్లామరస్ పాత్రలు చేసింది. ఇటీవల, ఆమె ఎక్కువగా స్ట్రీ 2, రైడ్ 2,  బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ వంటి చిత్రాలలో ఐటెం సాంగ్స్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఈ బయోపిక్‌లో రచయిత మద్దతు ఉన్న పాత్రను పొందింది.
 
కాబట్టి, నిరంతరం గ్లామరస్ పాత్రలు, ఐటెం సాంగ్స్ చేసిన తర్వాత ఆమె తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఎలా ఒప్పించగలదో చూడాలి. అభిజీత్ శిరీష్ దేశ్‌పాండే దర్శకత్వం వహించిన వి. శాంతారామ్‌లో సిద్ధాంత్ చతుర్వేది ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.

