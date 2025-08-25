Tamannaah: తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ నటించిన డూ యు వాన్నా పార్టనర్ రాబోతుంది
Tamannaah Bhatia, Diana Penty
తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం డూ యు వాన్నా పార్టనర్. జావేద్ జాఫరీ, నకుల్ మెహతా, శ్వేతా తివారీ, నీరజ్ కబీ, సూఫీ మోతీవాలా, రణ్విజయ్ సింఘాల నటించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న 240 దేశాలలో ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్ అవుతుంది. ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నిర్మించబడిన లైట్-హార్టెడ్ సిరీస్ను కరణ్ జోహార్, అదార్ పూనవల్లా, అపూర్వ మెహతా నిర్మించారు. ఎగ్జిక్యూటివ్గా సోమెన్ మిశ్రా, అర్చిత్ కుమార్ నిర్మించారు, కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. 'డూ యు వాన్నా పార్టనర్'ను నందిని గుప్తా, అర్ష్ వోరా మరియు మిథున్ గోంగోపాధ్యాయ్ రాశారు. గోంగోపాధ్యాయ్, నిశాంత్ నాయక్ సృష్టించారు.
ప్రాణ స్నేహితులైన శిఖా, అనహిత (తమన్నా భాటియా మరియు డయానా పెంటీ) వారి స్వంత ఆల్కహాల్ స్టార్ట్-అప్ను ప్రారంభించాలనే సాహసోపేతమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పట్టణ జీవితంలోని ఉత్సాహభరితమైన గందరగోళానికి వ్యతిరేకంగా, ఈ సిరీస్ పురుషాధిక్య క్రాఫ్ట్ బీర్ ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి వారి ప్రయాణాన్ని సంగ్రహిస్తుంది. వారు నిబంధనలను ధిక్కరిస్తూ, నియమాలను వంచి, అసాధారణమైన ఎన్కౌంటర్లను నావిగేట్ చేస్తూ, 'శైలి, దృఢత్వం పూర్తి జుగాద్తో వారి విధిని తయారు చేసుకుంటూ, డూ యు వన్నా పార్టనర్ స్త్రీ ఆశయం ఏజెన్సీ యొక్క పదునైన కానీ హృదయపూర్వక చిత్రణను అందిస్తుంది. దాని విచిత్రమైన కానీ హృదయపూర్వక కథనంతో, ఈ సిరీస్ మొదటి నుండి ఏదైనా నిర్మించడంలో ఎత్తులు, అత్యల్పాలు మరియు అందమైన గందరగోళాన్ని సంగ్రహిస్తుంది.
"డు యు వాన్నా పార్టనర్ అనేది ఆశయం, స్నేహం హడావిడి ఉత్సాహభరితమైన కథ - పురుషాధిక్య పరిశ్రమలో నియమాలను తిరిగి వ్రాసే ఇద్దరు మహిళల లెన్స్ ద్వారా చెప్పబడింది. ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో మా దీర్ఘకాల సహకారం నిరంతరం హృదయాన్ని హాస్యంతో కలిపే కథలను అందించింది.
డూ యు వాన్నా పార్టనర్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ మాట్లాడుతూ, “డూ యు వాన్నా పార్టనర్ సాహసోపేతమైనది, ఉత్సాహభరితమైనది మరియు క్షమించరాని వినోదాన్ని అందించేది - కొత్త తరం వ్యవస్థాపకుల ధైర్యాన్ని, హృదయాన్ని మరియు ఉత్సాహాన్ని సంగ్రహించే కథ, ముఖ్యంగా సాంప్రదాయేతర పరిశ్రమలలో తమదైన ముద్ర వేస్తున్న మహిళలు. ఇది విచిత్రమైనది, భావోద్వేగమైనది మరియు జుగాద్ యొక్క భారతీయ స్ఫూర్తిలో పాతుకుపోయింది. ప్రైమ్ వీడియోతో సహకరించడం ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో మనందరికీ సృజనాత్మకంగా సంతృప్తికరమైన అనుభవంగా కొనసాగుతోంది. కలిసి, భౌగోళిక ప్రాంతాలలో ప్రయాణించే ప్రేక్షకులకు ధైర్యమైన, సమకాలీన కథనాలను తీసుకువచ్చాము. మేము నిర్మించిన రంగురంగుల, అస్తవ్యస్తమైన ప్రపంచం గురించి మేము గర్విస్తున్నాము మరియు అది మోసుకెళ్ళే సందేశం గురించి మేము గర్విస్తున్నాము. చాలా స్థానిక ఆలోచన నుండి పుట్టిన ఈ కథ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి సిద్ధంగా ఉందని నేను ఆశ్చర్యపోయాను.” అన్నారు.