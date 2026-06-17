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Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Tamannaah Bhatia
'కావాలా' పాటలో తాను ఇంకా బాగా చేసి ఉండవచ్చని అనిపించిందని తమన్నా ఫరాతో చెప్పింది. "'కావాలా' పాట చిత్రీకరణ సమయంలో నాకు కొంచెం అసంతృప్తిగా అనిపించింది, ఎందుకంటే నేను ఇంకా బాగా చేసి ఉండవచ్చని నాకు అనిపించింది," అని ఆమె చెప్పడం వినిపించింది.
దానికి స్పందిస్తూ ఫరా, "కానీ నువ్వు ఎప్పుడూ ఇంకా బాగా చేసి ఉండవచ్చని భావించే రకం," అని వ్యాఖ్యానించింది. "కానీ 'ఆజ్ కి రాత్' (Aaj Ki Raat) పాట కోసం నేను 15 రోజుల పాటు రిహార్సల్స్ చేశాను, ఆ సమయాన్ని కేటాయించాలనుకున్నాను. నేను శిక్షణ పొందిన నృత్యకారిణిని కాదు," అని తమన్నా మరింతగా చెప్పింది.
అనిరుధ్ రవిచందర్ స్వరాలు సమకూర్చిన 'కావాలా' పాటకు అరుణ్రాజా కామరాజ్ సాహిత్యం అందించారు. ఈ ఉత్సాహభరితమైన డ్యాన్స్ నంబర్ను శిల్పారావు ఆలపించారు.
ఇక తమన్నా "వ్యాన్ – ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్" చిత్రానికి ఎంపికైంది; ఇందులో ఆమె మొదటిసారిగా సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి నటించనుంది. సాంస్కృతిక జానపద ఇతివృత్తం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి అరుణాభ్ కుమార్ కథను అందించారు.
దీపక్ మిశ్రా మరియు అరుణాభ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, అరుణాభ్ కుమార్ మరియు నీరజ్ కొఠారి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తుండగా, మను ఆనంద్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
దీంతో పాటు, తమన్నా రాబోయే హారర్ చిత్రం "రాగిని 3" లో కూడా నటించనుంది. ఈ చిత్రంలో ఆమిర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్ లిమిటెడ్ విభాగమైన ఏక్తా కపూర్ యొక్క బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న "రాగిని 3" చిత్రం ఇప్పటికే సినీ అభిమానులలో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
నల్లమల అడవులకు ఆడ పులులను పంపండి.. కేంద్రానికి పవన్ విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రానికి ఒక ఆసక్తికరమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో పులుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఆరు ఆడ పులులను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నల్లమల అడవులు ఎప్పటి నుంచో పులులకు ప్రధాన ఆవాసంగా ఉన్నాయి. అయితే, వివిధ పర్యావరణ- మానవ కారకాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో అక్కడ పులుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
పాకిస్తాన్లో దారుణం - తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపిన పోలీసులు
పాకిస్తాన్ దేశంలో దారుణం జరిగింది. ఆ దేశ పోలీసులు తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపేశారు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నుంచి పాకిస్తాన్కు హాలిడే ట్రిప్ కోసం వచ్చిన ప్రవాస కుటుంబంలో పెను విషాదం నెలకొంది. పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని చక్వాల్ జిల్లాలో సాయుధ దొంగల ముఠా వీరి కారును ఆపి, అందులోని కుటుంబాన్ని బందీలుగా చేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగారు. దీంతో పోలీసులపై దొంగలు కాల్పులు జరిపారు.
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మహిళగా నమ్మించి రూ.23.67 లక్షలు గుంజేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్
అనంతపురానికి చెందిన ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, సోషల్ మీడియాలో మహిళగా నమ్మించి పరిచయమైన వ్యక్తి చేతిలో రూ.23.67 లక్షలు మోసపోయారు. వాల్మీకి సాయిశ్రీ అనే పేరుతో ఉన్న ఒక నకిలీ ప్రొఫైల్ నుండి ఫేస్బుక్లో వచ్చిన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ను అనంతపురం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న సదరు కానిస్టేబుల్ అంగీకరించారు. ఆ తర్వాత, చాటింగ్ మరియు ఫోన్ సంభాషణల ద్వారా ఆ వ్యక్తితో ఆయన నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.