మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియా
టాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు.
ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో తమన్నా వెంట ఆమె సన్నిహిత మిత్రురాలు, నిర్మాత అయిన ప్రజ్ఞా కపూర్ ఉన్నారు. వృత్తిపరంగా చూస్తే, తమన్నా చేతిలో ప్రస్తుతం పలు బాలీవుడ్, ఓటీటీ ప్రాజెక్టులు వరుసలో ఉన్నాయి.
తెలుగు చిత్రసీమలో, సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఒదెల 2' చిత్రంలో ఆమె చివరిగా కనిపించారు. అయితే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఇంతలో, తమన్నా పలు హిందీ ప్రాజెక్టులు, బహిరంగ కార్యక్రమాలతో బిజీగా గడుపుతూనే ఉంది.