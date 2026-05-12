మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (13:08 IST)

మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియా

Tamannaah Bhatia
టాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో తమన్నా వెంట ఆమె సన్నిహిత మిత్రురాలు, నిర్మాత అయిన ప్రజ్ఞా కపూర్ ఉన్నారు. వృత్తిపరంగా చూస్తే, తమన్నా చేతిలో ప్రస్తుతం పలు బాలీవుడ్, ఓటీటీ ప్రాజెక్టులు వరుసలో ఉన్నాయి.
 
తెలుగు చిత్రసీమలో, సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఒదెల 2' చిత్రంలో ఆమె చివరిగా కనిపించారు. అయితే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఇంతలో, తమన్నా పలు హిందీ ప్రాజెక్టులు, బహిరంగ కార్యక్రమాలతో బిజీగా గడుపుతూనే ఉంది.

రాజస్థాన్‌లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ : నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దురాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఓ కోచింగ్ సెంటరులో నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్షకు చెందిన ప్రశ్నపత్రం లీకైంది. దీంతో ఈ నెల 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ స్థాయిలో వైద్య కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)ను రద్దు చేశారు. ఈ మేరకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఏ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే, నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష కొత్త తేదీని వెల్లడిస్తామని జాతీయ పరీక్ష సంస్థ వెల్లడించింది.

విజయ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు షాకిచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు - బల పరీక్షలో ఓటు వేయడానికీ వీల్లేదంటూ ఆదేశంసినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్ హైకోర్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారధ్యంలో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం ఎదుర్కొనే బలపరీక్షలో ఓటు వేయడానికి వీల్లేదంటూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది.

Narahari: పోలీసుల ముందు భార్యతో లొంగిపోయిన మావో కీలక నేత పసునూరి నరహరిమావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్ సంతోష్, తన భార్యతో కలిసి తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. జార్ఖండ్‌లోని సరండా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా దళాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్ బేస్రా కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతుండగానే, నరహరి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

స్వీపర్‌పై జర్నలిస్టు లైంగిక వేధింపులు.. ఆత్మరక్షణ కోసం నాలుకను కొరికేసింది..ఒంటిమిట్ట గ్రామ పంచాయతీలో స్వీపర్‌గా పనిచేస్తున్న 48 ఏళ్ల మహిళ, జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితుడి లైంగిక వేధింపులను తిరస్కరించిన తర్వాత, అతను తన ఉద్యోగానికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ ఆ మహిళ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎన్. విశ్వనాథ్‌ను ఆశ్రయించింది. ఈ ఫిర్యాదును ఒంటిమిట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌కు పంపగా, అక్కడ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

717 ప్రభుత్వ టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలు బంద్.. విజయ్ ఆదేశాలుతమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టేషన్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే, ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్‌ల సమీపంలో పనిచేస్తున్న టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను గుర్తించేందుకు విజయ్ ఒక సర్వే నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.

మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కాపసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.

ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువేహైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.

క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
