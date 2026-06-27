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అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
ఇదే అంశంపై తమన్నా మాట్లాడుతూ, వైవిధ్యమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకుల్ని ఆలరించాల్సివుందన్నారు. ప్రత్యేక గీతాల్లో హుషారైన స్టెప్పులతో కుర్రకారుని ఉర్రూతలూగించవచ్చన్నారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు కత్రినా, కరీనా ఓ పాటలో డ్యాన్స్ చేయడం ప్రేక్షకులకు గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ, వాళ్లు చేసిన చమ్మక్ చల్లో, షీలా కీ జవానీ, కమ్లీ లాంటి పాటలు మాత్రం ఎన్నటికీ గుర్తుంటాయన్నారు.
ఈ ప్రత్యేక గీతాల్లో నటీమణులు ప్రదర్శించిన హుందాతనంతో సహా వీటిలో ఆ తారలందరూ తమను తాము ఆస్వాదిస్తూ ఆడిపాడారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఇలాంటి పాటలకి డ్యాన్స్ చేస్తారు. నా వరకు ఇవి పార్టీ డ్యాన్స్ పాటలంతే. వీటిని ఒక ఐటమ్ సాంగ్లా పిలిచేదుకు ఇష్టపడను. ఎందుకంటే ఇవి చివరి వరకు పార్టీ పాటలుగానే ఉంటాయని తమన్నా చెప్పుకొచ్చారు. కానీ, ప్రస్తుతం హిందీ చిత్ర సీమలో వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.
వల్లభనేని వంశీ ఇలా అయిపోయారేంటి? వీడియో వైరల్
ఒకప్పుడు కృష్ణా జిల్లా ప్రాంతంలో బలమైన మద్దతుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వల్లభనేని వంశీ ప్రముఖ నాయకుడిగా వెలుగొందారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఆయన తిరుగులేని శాసనసభ్యుడిగా ఉండేవారు. అయితే, టీడీపీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం పూర్తిగా పతనమైంది. ఈ నిర్ణయం ఆయన భవిష్యత్తును శాశ్వతంగా మార్చేసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఆయనకు అనుకూలంగా లేవు. పలు కేసుల్లో ఆయన అరెస్టు కావడం, ఆపై విడుదల కావడం వంటివి జరిగాయి.
ఇంట్లో చెప్పడం వల్లే ఫలితం శూన్యం.. అందుకే చంపేద్దాం : కేతన్ భార్య సియా
కేతన్తో పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెప్పి వుంటే వివాహం రద్దు చేసేవాళ్లం.. గోయల్ సోదరుడు
పూణెకు చెందిన రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ మరణంపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో కొత్త వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన కాబోయే భర్తను వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించడమే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని నిందితురాలు సియా గోయల్ అంగీకరించినట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను నిరాశపరచడం ఇష్టం లేకపోవడంతో, నిర్ణయించబడిన వివాహాన్ని రద్దు చేసుకోవడం కంటే అగర్వాల్ను అంతం చేయడమే సులభమని భావించినట్లు విచారణలో గోయల్ అంగీకరించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
బీజేపీ పాలిత ప్రభుత్వంలో మరో రాతపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్
వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో జాతీయ స్థాయిలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకైన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పేపర్ లీక్పై రాజకీయ వివాదం ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో పేపర్ లీక్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలో టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ప్రశ్నపత్రం ఠాణెలో లీక్ అయ్యింది. దీంతో ఆదివారం జరగాల్సిన 'టెట్' పరీక్ష వాయిదా వేసినట్లు మహారాష్ట్ర స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వెల్లడించింది.
స్మార్ట్ కిచెన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. కారణం ఏంటంటే?
మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది ప్రభుత్వాలు నడుపుతున్న అతి ముఖ్యమైన పథకాలలో ఒకటి. ఈ పథకం పేద విద్యార్థుల పోషకాహార అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, వారిని చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. తమ పిల్లల మధ్యాహ్న భోజనం గురించి పాఠశాల చూసుకుంటుందనే కారణంతో పేద తల్లిదండ్రులు వారిని పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. కానీ, ఈ పథకం కింద అందించే భోజనం నాణ్యత సంవత్సరాలుగా ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.