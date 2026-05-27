Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియా
ముంబైలో మంగళవారంనాడు జరిగిన ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026లో, భాటియా రాహుల్ మిశ్రా డిజైన్ చేసిన సిల్క్ శాటిన్ గౌనులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ గౌనుకు కార్సెట్ బాడీస్, ముత్యాల కేప్, అలంకరించిన స్కర్ట్ ఉన్నాయి. దీనికి ముత్యాల ఆభరణాలు సాఫ్ట్ గ్లామ్ మేకప్ను జత చేశారు. వైరల్ అయిన రెడ్ కార్పెట్ ఫోటోలలో ఆమె కాంతివంతమైన చర్మం, స్పష్టమైన కళ్ళు, మరియు సున్నితమైన చిరునవ్వును అభిమానులు ప్రశంసించారు.
Tamannaah Bhatia in a Yellow Gown and Gym Workout
మరోవైపు, ఆమె ఇటీవల జిమ్లో చెమటలు చిందిస్తూ చేసిన చెస్ట్ ప్రెస్ వర్కౌట్ వీడియోలో ఆమె అంకితభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. నటిగా ఆమె తదుపరి జునైద్ ఖాన్, ఆయుష్ శర్మలతో కలిసి 'రాగిణి 3' అనే సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్లో, అలాగే ఆగస్టులో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి 'వ్వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్'లో నటిస్తోంది.
సన్నని భుజాల పట్టీలున్న లేత పసుపు రంగు ఫిటెడ్ డ్రెస్లో తమన్నా చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. ఆమె టోన్డ్ భుజాలు మరియు పాలలాంటి చర్మపు ఛాయ ఇప్పటికీ చాలా మంది నటీమణులకు ఒక కల.
రాగిణి MMS 3లో ఆమె పాత్ర కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము, అందులో ఆమె పూర్తి బోల్డ్గా కనిపించనుంది.
మంటగలిసిపోతున్న కుటుంబ విలువలు.. భార్యాబిడ్డల్ని హత్యచేసి వ్యక్తి ఆత్మహత్య
కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల అనుబంధం సన్నగిల్లుతోంది. క్షణికావేశాలు, అక్రమ సంబంధాలు పలు నేరాలకు దారితీస్తుంది. ఈ క్రమంలో వనపర్తి జిల్లా, కిల్లా ఘనపూర్ మండలం, సల్కిలాపూర్ గ్రామంలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి తన భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. నరసింహ (40)గా గుర్తించిన ఈ వ్యక్తి, తన భార్య (36), 10వ తరగతి, 8వ తరగతి చదువుతున్న తమ ఇద్దరు పిల్లలను హతమార్చినట్లు తెలుస్తోంది.
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాత్రంతా కురిసిన వర్షాలు.. ప్రజలకు వేడి నుంచి ఉపశమనం
హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మంగళవారం రాత్రంతా కురిసిన ఎడతెగని వర్షం కురిసింది. దీంతో మండే ఎండలతో నానా తంటాలు పడుతున్న ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా కొనసాగుతున్న తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితుల తర్వాత ఈ వర్షం ఉష్ణోగ్రతలను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఇదే సమయంలో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది.
ప్రియుడు గదికి కుమార్తెను బలవంతంగా పంపిన తల్లి... ఎక్కడ?
కన్నకుమార్తెపై ఓ కామాంధుడు అత్యాచారానికి పాల్పడేందుకు కన్నతల్లి సహకరించింది. రెండు నెలల క్రితం జరిగిన చోటుచేసుకోగా బాధితురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏపీలోని ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి పులివెందులకు చెందిన ఓ మహిళతో 2010లో వివాహమైంది. వారికి ఓ కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు.
చంద్రునిపై అన్వేషణ మిషన్లకు మద్దతుగా రోబోటిక్ ల్యాండర్లు, రోవర్లు, డ్రోన్లు
రాబోయే చంద్ర అన్వేషణ మిషన్లకు మద్దతుగా రోబోటిక్ ల్యాండర్లు, రోవర్లు, డ్రోన్లను పంపేందుకు జెఫ్ బెజోస్ బ్లూ ఆరిజిన్, ఆస్ట్రోలాబ్తో సహా పలు అంతరిక్ష సంస్థలకు నాసా కాంట్రాక్టులను ఇచ్చింది. చంద్రునిపైకి వెళ్లే వాహనాలను నిర్మించి, పంపేందుకు ఆస్ట్రోలాబ్కు 219 మిలియన్ డాలర్లు, లూనార్ అవుట్పోస్ట్కు 220 మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్టులను ఇచ్చినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ మంగళవారం తెలిపింది.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. చక్కెర ఆహారాలు, పానీయాలతో సహా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు. అధిక మొత్తంలో చక్కెర తినడం కొన్ని క్యాన్సర్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది
మండుటెండలో నుంచి చల్లటి నీరు తాగితే...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ వ్యక్తిగత పనుల మీద బయటకు వెళ్లివచ్చి చల్లటి నీటిని సేవిస్తుంటారు. ఇలా తాగడం వల్ల కొద్దిసేపు ఉపశమనం కలుగినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు దానివల్ల శరీరానికి తీవ్ర అసౌకర్యం కలగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. నువ్వులు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, వీటిల్లో ఉండే మెగ్నీషియం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనె వాడుతుంటే మధుమేహం, బీపీలను నివారిస్తుంది. నువ్వులు ఎముకల వృద్ధికి తోడ్పడి ఆస్టియోపోరోసిస్ని తగ్గిస్తాయి. నువ్వులను తీసుకోవడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఒక టీ స్పూను నువ్వుల నూనెను కాసేపు పుక్కిలించడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.
మెంతి ఆకుల పేస్టుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో అనేర రకాలైన పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. స్థూలకాయం, చెడు కొలస్ట్రాల్ మదుమేహం అదుపునకు ఇవి దోహదపడతాయి. మెంతి ఆకులలోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. లివర్ సిర్రోసిస్తో బాధపడుతున్నవారికి మెంతి ఆకులను దంచి కాచిన రసంలో తేనె కలిపి తాగిస్తే ఆకలి పెరిగి త్వరగా కోలుకుంటారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతి ఆకులను రసంగా చేసి రాత్రి భోజనానికి ముందు తాగితే చక్కగా నిద్రపడుతుంది. మెంతి ఆకుల రసాన్ని పిప్పితో సహా నిమ్మకాయ పిండి భోజనానికి ముందు తాగితే స్థూలకాయులు, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.