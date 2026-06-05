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లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
Tamannah
"అందరూ వెళ్లిపోయారు, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయాయి, పూజ కూడా పూర్తయింది. అయినా సరే, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం ఇష్టం లేక నేను దేవి పక్కనే కూర్చుండిపోయాను," అని తమన్నా రాశారు. ప్రార్థన, సంబరాలు, భక్తి, ఐక్యతతో కూడిన శక్తితో ఆ వాతావరణం ఇంకా సజీవంగా అనిపించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు, తన ఇంటికి వచ్చిన ఇతరులతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం వల్ల అది మరింత అర్థవంతంగా మారిందని 'ఒదెల 2' నటి తమన్నా తెలిపారు.
ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్పై రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి.. లోకో పైలట్కు తీవ్రగాయాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా, సింగరాయకొండ-ఉలవపాడు మార్గంలో వెళ్తున్న ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్పై గురువారం రాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి చేయడంతో ఒక లోకో పైలట్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ వస్తువులు ఇంజిన్ క్యాబిన్ను బలంగా ఢీకొట్టడంతో ముందు అద్దం (విండ్షీల్డ్) పగిలిపోయింది.
బ్రేకప్ చెప్పిందని ఆఫీసులోనే నిట్టనిలువునా కత్తితో పొడిచి చంపేసిన ప్రియుడు, వీడియో
ఘోరాతి ఘోరంగా ఓ యువతిని కత్తితో పొడిచి హత్య చేసాడు ఆమె మాజీ ప్రియుడు. అందరూ చూస్తుండగానే కార్యాలయంలోకి చొరబడి ఆమెపై దాడి చేసాడు. ఎంత వారించినా రాక్షసుడిలా మారిన అతడు అత్యంత క్రూరంగా ఆమెను హతమార్చాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని మొహాలీలో 30 ఏళ్ల డింపుల్, 39 ఏళ్ల హర్జిందర్ సింగ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే ఇటీవల ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో యువతి అతడికి బ్రేకప్ చెప్పింది. దానితో ప్రియురాలిపై విపరీతమైన ఆగ్రహం పెంచుకున్నాడు.
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రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఖరారు : షర్మిలకు మొండిచేయి చూపిన కాంగ్రెస్
రాజ్యసభలో ఖాళీ అయిన స్థానాలకు త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం గురువారం ప్రకటించింది. అయితే, తనకు రాజ్యసభ సీటును కేటాయించాలని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని కలిసి విన్నవించినట్టు సమాచారం. దీంతో ఆమెను కర్నాటక నుంచి రాజ్యసభకు పంపుతారంటూ ప్రచారం సాగింది.
అన్నామలై కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుకు ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డు.. హస్తినలోనే మాజీ ఐపీఎస్
తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె.అన్నామలై కొత్త పార్టీ స్థాపించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన మనసులోని మాటను అమిత్ షాకు చెప్పినట్టు సమాచారం. పైగా తన పుట్టిన రోజు నాడు కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయొచ్చంటూ వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆర్ఎస్ఎస్ రంగంలోకి దిగింది. దీంతో అన్నామలై గత రెండు మూడు రోజులుగా ఢిల్లీలోనే మకాంవేసివున్నారు.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.