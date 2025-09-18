Robo Shankar: తమిళ నటుడు రోబో శంకర్ కన్నుమూత.. అసలేమైంది?
తమిళ నటుడు రోబో శంకర్ 46 ఏళ్ళ వయసులో కన్నుమూశారు. కోలీవుడ్తో పాటు టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలతో నటించిన కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ రోబో శంకర్ అనారోగ్య కారణాలతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం కొత్త ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభిస్తుండగా సెట్లో స్పృహ కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత రోబో శంకర్ను చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రాథమిక పరీక్షల్లో అతని కాలేయం, మూత్రపిండాలు దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించారు. ఆపై ఆయనకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తూ వచ్చారు. కానీ చికిత్స ఫలించక రోబో శంకర్ సెప్టెంబర్ 18 రాత్రి 8:30 గంటలకు కన్నుమూశారు.
ఇకపోతే.. శంకర్ పాపులర్ అటెన్షన్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో ద్వారా బాగా పాపులర్ అయ్యారు. ఆ తర్వాతఇధర్కుతానే ఆసైపట్టాయ్ బాలకుమార, వాయై మూడి పేసవుమ్, మారి వంటి చిత్రాలతో నటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల రోబో శంకర్ పచ్చకామెర్ల వ్యాధికి చికిత్స పొందారు. ఈ కారణంగా శంకర్ కొన్నాళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరంగా వున్నారు. ఆపై తేరుకుని సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించారు. కానీ అనారోగ్య సమస్యలు ఆయనను వదిలిపెట్టలేదు. చివరికి కిడ్నీ, కాలేయ సమస్య కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.