విజయ్ 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్ వాయిదా
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్'కు సెన్సార్ చిక్కులు ఉత్పన్నమయ్యాయి. దీంతో చిత్రం విడుదలను వాయిదా వేశారు. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ సోషల్ మీడియాలో ద్వారా వెల్లడించింది.
హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదల చేయాలని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ భావించింది. అయితే సెన్సార్ బోర్డు నుంచి ధృవీకరణ పత్రం అందకపోవడంతో చిత్ర బృందం న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. చిత్ర సెన్సార్ ధృవీకరణ, విడుదలపై జనవరి 9న కోర్టు నుంచి తుది ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉండటంతో విడుదలను వాయిదా వేయాలని నిర్మాణ సంస్థ నిర్ణయించింది.
విడుదలకు సంబంధించిన కొత్త తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తానని నిర్మాతలు తెలిపారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో జన నాయకుడు పేరుతో విడుదల చేయనున్నారు. రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్ నటించే చివరి చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం.