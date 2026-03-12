Vishal: ఎం.జి.ఆర్..పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటల్ని ఖండించిన తమిళ హీరో విశాల్
మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోని సీనియర్ నటుడు శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను చూసి, ఆశ్చర్య పోయానని తమిళ కథానాయకుడు విశాల్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవలే రాజేంద్రప్రసాద్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంతారావు పేరిట నెలకొల్పిన గద్దర్ అవార్డు ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా సినిమా పరిశ్రమ ఏర్పాటుచేసిన అభినందన కార్యక్రమంలో రాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, కాంతారావ్ జానపద హీరోగా పేరుతెచ్చుకుంటున్న రోజుల్లో తమిళనాటి ఫేమస్ హీరో ఎం.జి. ఆర్. భయపడ్డాడని అనే అర్థం వచ్చేలా కాస్త భాష శ్రుతిమించింది. దానితో విశాల్ స్పందించారు.
డియర్ సర్, అత్యంత గౌరవంతో అదే సమయంలో భారమైన హృదయంతో, తమిళనాడులో ఒక దిగ్గజ నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా గొప్ప నాయకుడిగా కూడా పేరున్న మన దివంగత దిగ్గజ నటుడుఎం.జి.ఆర్. గురించి మీరు చేసిన ప్రసంగాన్ని ఖండిస్తూ ఈ ట్వీట్ రాస్తున్నాను. మరొక దిగ్గజ నటుడు శ్రీ కాంతారావు గారు గురించి మీరు చేసిన ప్రసంగం లో ప్రశంస అద్భుతం. అదే సమయంలో మరొక దిగ్గజ నటుడు ఎం.జి.ఆర్.ను కించపరచడం ప్రజల మనోభావాలకు మంచిది కాదు.
ఈ సమయంలో ఏది తప్పో ఒప్పో మీకు తెలుసుకుగనుక దీనికి ముగింపు పలకాలని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా మీ స్థాయి నటుడి గురించి చెడుగా మాట్లాడితే, నటుడిగా నేను కూడా అలాగే చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఈ విషయంపై నేను స్పందించిన తీరు తప్పుకాదని భావన. దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ఆశిస్తున్నాను.