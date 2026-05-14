'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నుంచి పిలుపు.. ఎందుకో తెలుసా?
విజయ్ హీరోగా నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్. ఈ చిత్రం ఆఖరిది కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే, సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ రానందున విడుదల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. తాజాగా ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్.. ఈ అడ్డంకులను తొలగించి త్వరలోనే చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారట.
ఈ పనుల కోసమే కేన్స్కు వెళ్లిన కేవీఎన్ బ్యానర్ నిర్మాత వెంకట్ను అక్కడినుంచి వెనక్కిరావాలని కోరారు. విజయ్ పిలుపుతో నిర్మాత తన పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని చెన్నై బయల్దేరినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో త్వరలోనే 'జన నాయగన్' విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
సీఎంగా ఒకవైపు సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోన్న విజయ్.. తన ఆఖరి చిత్రాన్ని వీలైనంత త్వరగా విడుదల చేయాలని ప్రయత్నాలు చేయడంతో ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు. దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ నుంచి అధికారిక ప్రకటన కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
శస్త్రచికిత్స అనంతరం అమరావతికి తిరిగి వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం అమరావతికి తిరిగి వచ్చారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు. కొంతకాలంగా శ్వాసకోశ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న పవన్కు ఇటీవల శస్త్రచికిత్స జరిగింది. తదుపరి సమస్యలను నివారించడానికి తక్షణ చికిత్స తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించినట్లు సమాచారం.
నల్లకోటు ధరించి న్యాయవాదిగా మారిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?
వెస్ట్ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ న్యాయవాదిగా మారారు. ఆ రాష్ట్రంలో ఇటీవల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. వీటి వెనుక ఆమె హస్తమున్నట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడానికి ఆమె స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ద్వేష రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా తమ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని టీఎంసీ నేతలు అంటున్నారు.
ఉత్కంఠకు తెర : కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్
కేరళ రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిపై ఉన్న ఉత్కంఠతకు తెరపడింది. ఆ రాష్ట్ర తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎంపిక చేసింది. ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ కోసం ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, మరో సీనియర్ నేత రమేశ్ చెన్నితాలతో పాటు వీడీ సతీశన్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఈ ఉత్కంఠత మధ్య కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ను ఏఐసీసీ అధిష్టానం ఎంపికచేసింది.
సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలిస్తామంటున్న టీవీకె ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా, ఇప్పుడు టెంపుల్ స్టేట్ హిందువుల మనోగతం ఏమిటో?
సనాతన ధర్మం మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటిదనీ, దాన్ని నిర్మూలించాలంటూ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలకు మద్దతు తెలుపుతున్నట్లుగా టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో సనాతన ధర్మంపై జరుగుతున్న తాజా రాజకీయ చర్చలో భాగంగా, తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే విఎంఎస్ ముస్తఫా చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. డీఎంకే (DMK) నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి(Eradicate) అని చేసిన వ్యాఖ్యలకు ముస్తఫా మద్దతు తెలిపారు.
Hyderabad: బాత్రూమ్లో 40ఏళ్ల మహిళ మృతదేహం.. గది నుండి దుర్వాసన రావడంతో..?
మధురానగర్లోని తన పెంట్హౌస్ బాత్రూమ్లో, అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ఒక 40 ఏళ్ల మహిళ మృతదేహం లభ్యమైంది. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మృతురాలు హారిక, భార్గవి లేడీస్ హాస్టల్ పైన ఉన్న ఒక పెంట్హౌస్లో ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా ఆమె కనిపించకపోవడం, అలాగే ఆమె గది నుండి దుర్వాసన రావడం గమనించిన భవనవాసులు అప్రమత్తమయ్యారు. వారు మధురానగర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, బాత్రూమ్లో కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న ఆమె మృతదేహాన్ని గుర్తించారు.
గర్భవతులు తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, జాగ్రత్తలు
గర్భవతులు సమతుల్యమైన పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటుండాలి. తల్లి ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటుండాలి. పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే... పప్పు ధాన్యాలు కందిపప్పు, పెసరపప్పు, శనగలు, రాజ్మా, సోయా వంటివి కణజాలం వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. మాంసాహారులు గుడ్లు, చికెన్ తీసుకోవచ్చు.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.