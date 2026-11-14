Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డో
దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తాజాగా వారణాసి సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా వున్నారు. అయినా కొన్ని సినిమాలకు ట్రైలర్ లకు ఆయన స్పందిస్తూనే వుంటారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్ రామాయణ సినిమా గురించి ట్వీట్ చేశారు. ఇంటర్ వెల్, క్లయిమాక్స్ బాగా ఆకట్టుకున్నాయనీ, సాంకేతికంగా అధునాతనంగా చూపి మెప్పించారని తెలిపారు. ఈరోజు ఓ తమిళ సినిమా గురించి ఆయన స్పందించారు. ఆ సినిమా పేరు జూన్ డో. నిర్మాణం చేపట్టింది బాహుబలి నిర్మాణ సంస్థ ఆర్.కె. మీడియా కావడం విశేషం.
Rajamouli - Arjun Das
ఇక స్.ఎస్. రాజమౌళి మాటల్లో.. మధుమిత దర్శకత్వంలో చంద్రు పాత్రలో అర్జున్ దాస్ నటించిన 'జాన్ డో' ట్రైలర్ విడుదలయింది. చూశాక నాకు సరికొత్తగా అనిపించింది. తమిళనాడు-కేరళ సరిహద్దులో జరిగే ఒక పోలీస్ దర్యాప్తు కథను అనుసరిస్తుంది. ఇది సస్పెన్స్ను వ్యక్తిగత పోరాటాలతో మేళవిస్తుంది.
ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తి కోసం ఒక పోలీస్ వెతకడం అనే విలక్షణమైన కథాంశాన్ని ప్రశంసించాల్సి వచ్చింది. పకడ్బందీ రచన, బలమైన నటన, మరియు ఉత్కంఠభరితమైన మలుపుల కోసం తొలి ప్రదర్శనలు అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఈనెల వచ్చే వారంలో విడుదకాబోతున్న ఈ సినిమా 149 నిమిషాల నిడివితో U/A రేటింగ్ పొందిన ఈ చిత్రం, నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వెళ్లే ముందు వారాంతపు ప్రేక్షకులు తప్పక చూడాల్సిన థ్రిల్లర్గా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.