Draupadi 2 to Tarasuki... Song,
రిచర్డ్ రిషి హీరోగా సోల చక్రవర్తి నిర్మిస్తోన్నభారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ద్రౌపది 2’. రక్షణ ఇందుసుదన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. వీరి పాత్రలకు సంబంధించిన లుక్స్ను, నెలరాజె.. అనే పాటను విడుదల చేయగా సూపర్బ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
తాజాగా బుధవారం రోజున ఈ సినిమా నుంచి ‘తారాసుకి..’ అనే పాటను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇందులో మహ్మబీన్ తుగ్లక్ పాత్రలో నటిస్తోన్న చిరాగ్ జానీపై ఈ పాటను చిత్రీకరించారు. ఈ పాట కోసం భారీ సెట్ వేసి మరీ చిత్రీకరించారు. పీరియాడిక్ టచ్తో సాగే ఈ పాట మంచి బీట్తో ఆకట్టుకుంటోంది. జిబ్రాన్ సంగీత సారథ్యంలో చిత్ర దర్శకుడు మోహన్.జి రాసిన ఈ పాటను జిబ్రాన్, గోల్డ్ దేవరాజ్, గురు హరిరాజ్ ఆలపించారు.
ఇంకా ఈ చిత్రంలో నట్టి నటరాజ్ ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా..వై.జి. మహేంద్రన్, నడోడిగల్ బరాణి, సరవణ సుబ్బయ్య, వెల్ రామమూర్తి, సిరాజ్ జానీ, దినేష్ లాంబా, గణేష్ గౌరాంగ్, దివి, దేవయానీ శర్మ, అరుణోదయన్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో అలరించనున్నారు. ఫిలిప్ ఆర్. సుందర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, గిబ్రాన్ సంగీతాన్ని అందించారు. యాక్షన్ సంతోష్, నృత్యాలను తనిక టోనీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను డిజైన్ చేశారు. ఎడిటర్గా దేవరాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా కమల్నాథన్ బాధ్యతలను నిర్వహించారు. పద్మ చంద్రశేఖర్, మోహన్.జి డైలాగ్స్ రాశారు.
సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న ద్రౌపది 2 నుంచి త్వరలోనే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి, ఆడియో లాంచ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయటానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సినిమా రిలీజ్ డేట్పై కూడా ప్రకటన త్వరలోనే రానుందని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.
యాక్షన్ సంతోష్ స్టంట్స్ కంపోజ్ చేస్తోన్న ఈ సినిమాకు పిలిప్ ఆర్.సుందర్ కెమెరామెన్గా, దేవరాజ్ ఎస్ ఎడిటర్గా, ఎస్ కే ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు.
నటీనటులు : రిచర్డ్ రిషి, రక్షణ ఇందుచూడన్, నట్టి నటరాజ్, వేల రామమూర్తి, చిరాగ్ జాని, దినేష్ లాంబా, గణేష్ గౌరంగ్, వై గీ మహేంద్రన్ తదితరులు
సాంకేతిక బృందం: బ్యానర్ : నేతాజి ప్రొడక్షన్స్, జిఎం ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ l నిర్మాత : సోల చక్రవర్తి l దర్శకుడు : మోహన్. జి l సంగీత దర్శకుడు : జిబ్రాన్ l కెమెరామెన్ : ఫిలిప్ ఆర్ సుందర్ l ఎడిటర్ : దేవరాజ్ ఎస్ l ఆర్ట్ డైరెక్టర్ : ఎస్ కే l స్టంట్స్ : యాక్షన్ సంతోష్ l డైలాగ్స్ : సామ్రాట్ l పి.ఆర్.ఒ : సురేంద్ర కుమార్ నాయుడు - ఫణి కందుకూరి (బియాండ్ మీడియా)