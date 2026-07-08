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టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు.
గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది. ముఖ్యంగా తెలుగు వినోదం అత్యంత శక్తివంతమైన కంటెంట్ విభాగాలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ప్రేక్షకులు ఒరిజినల్స్, సినిమాలు, టెలివిజన్ ప్రోగ్రామింగ్ మరియు లైవ్ కంటెంట్ కలయికను ఇష్టపడుతున్నారు.
ఈటీవీ విన్ ఇప్పుడు టాటా ప్లే బింజ్లో అందుబాటులోకి రావడంతో, సబ్స్క్రైబర్లు తెలుగు వినోదానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను విస్తృతంగా చూడవచ్చు. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ 499 కి పైగా తెలుగు సినిమాలు, 130 ఒరిజినల్ ఫిల్మ్స్ (విన్ ఒరిజినల్స్ మరియు ఉషకిరణ్ మూవీస్), ప్రాచుర్యం పొందిన సీరియళ్లు, ప్రత్యేకమైన కంటెంట్, పిల్లల కోసం ప్రోగ్రామ్లు, ప్రత్యేక ఈవెంట్స్ మరియు ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్లను అందిస్తోంది. వీక్షకులు ఈటీవీ తెలుగు, ఈటీవీ ప్లస్, ఈటీవీ సినిమా, ఈటీవీ అభిరుచి, ఈటీవీ లైఫ్ స్పిరిచువల్, ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఈటీవీ తెలంగాణ అనే ఏడు లైవ్ ఈటీవీ ఛానళ్లను కూడా చూడవచ్చు.
అంతేకాకుండా, కానిస్టేబుల్ కనకం 2, ఢీ, 90's, ఎయిర్(AIR), అనగనగా, క(KA), లిటిల్ హార్ట్స్, పాపం ప్రథమ్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మరియు శ్రీ చిదంబరం వంటి ప్రజాదరణ పొందిన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని రకాల తెలుగు వినోద ప్రియులకు కావాల్సిన కంటెంట్ను అందిస్తున్నాయి.
టాటా ప్లే బింజ్ లో వివిధ భాషల కంటెంట్ను అందించే ప్రయత్నంలో ఈటీవీ విన్ చేరడం చాలా సహజంగా జరిగింది. ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదాన్ని అందిస్తుంది. ఇప్పుడు భారత దేశంలో మన ప్రాంతీయ కథలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. అందుకే ఇలాంటి భాగస్వామ్యాలు భవిష్యత్తులో ప్రాంతీయ స్ట్రీమింగ్ మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి దారితీస్తాయి. ఈటీవీ విన్ను చేర్చుకోవడం ద్వారా, దేశం నలుమూలల నుండి వస్తున్న అత్యుత్తమ ప్రాంతీయ కథలను ఒకే వేదికపై, ఎక్కడా ఆటంకం లేకుండా ప్రేక్షకులకు అందించాలనే తమ లక్ష్యాన్ని టాటా ప్లే బింజ్ మరింత గట్టిగా అమలు చేస్తోంది.
టాటా ప్లే చీఫ్ కమర్షియల్ అండ్ కంటెంట్ ఆఫీసర్, పల్లవి పూరి మాట్లాడుతూ, మన దేశ వినోద ప్రపంచాన్ని ప్రాంతీయ కథలు మార్చేస్తున్నాయని, తెలుగు కంటెంట్కు ప్రేక్షకుల ఆదరణ చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలిపారు. ఈటీవీ నెట్వర్క్తో టాటా ప్లేకి ఎప్పటి నుంచో మంచి అనుబంధం ఉందని, ఇప్పుడు టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్ను తీసుకురావడం ద్వారా ఆ బంధం మరింత బలపడిందని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈటీవీ విన్కు ఉన్న భారీ కంటెంట్ మరియు తెలుగు ప్రేక్షకులతో వారికి ఉన్న బలమైన అనుబంధం వల్ల, ఇది మాకు చాలా ముఖ్యమైనది. దీనివల్ల మా సబ్స్క్రైబర్లకు వినోదం కోసం మరిన్ని మంచి ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈటీవీ విన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. బాపినీడు చౌదరి మాట్లాడుతూ, దశాబ్దాలుగా ఈటీవీ తెలుగు వారి ఇళ్లలో ఒక తెలిసిన పేరుగా నిలిచింది. ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు మరియు వారు చూసే విధానానికి అనుగుణంగా మేము మారుతూ వస్తున్నాము. కంటెంట్ను చూసే పద్ధతులు మారుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రేక్షకులు ఎక్కడ చూడాలనుకుంటే అక్కడ తెలుగు వినోదాన్ని అందించడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. టాటా ప్లేతో మాకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న అనుబంధం, గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులతో మమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడంలో ఎంతో కీలకంగా మారింది. ఆ బంధాన్ని ఇప్పుడు టాటా ప్లే బింజ్లో ఈటీవీ విన్ ఉనికి ద్వారా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ప్రేక్షకులు తమకు ఇష్టమైన టీవీ కార్యక్రమాల నుండి ఒరిజినల్ కంటెంట్ మరియు సినిమాల వరకు, తెలుగు వినోదంలోని లోతును మరియు వైవిధ్యాన్ని ఒకే చోట సులభంగా చూసే కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తోంది అని అన్నారు.
టాటా ప్లే బింజ్ లో ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, జీ5, యాపిల్ టీవీ, లయన్స్ గేట్, ఫ్యాన్కోడ్, ఆహా, SunNXT, డిస్కవరీ ప్లస్, బీబీసీ ప్లేయర్, షెమరూమీ, హంగామా, ఎపిక్ ఆన్, చౌపల్, స్టేజ్, వేవ్స్, క్లిక్, మనోరమా మాక్స్, నమ్మఫ్లిక్స్, ఐస్ట్రీమ్, టైమ్స్ ప్లే, పిటిసి ప్లే, తరంగ్ ప్లస్, ప్లేఫ్లిక్స్, డాక్యుబే, ట్రావెల్ ఎక్స్పి, విఆర్ఒటిటి, యానిమాక్స్, హాల్మార్క్ ప్లస్, ఫ్యూజ్ ప్లస్, అల్ట్రా ప్లే, అల్ట్రా జకాస్, షార్ట్స్ టీవీ, క్యూరియాసిటీ స్ట్రీమ్ మరియు డిస్ట్రో టీవీ వంటి ఇతర ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లతో పాటు ఈటీవీ విన్ కూడా చేరనుంది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్లలోని కంటెంట్ అంతా టాటా ప్లే బింజ్ వినియోగదారులకు ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ మరియు ఒకే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. అదనంగా, నెట్ఫ్లిక్స్ను అన్ని టాటా ప్లే డీటీహెచ్ సబ్స్క్రైబర్ల కోసం డీటీహెచ్ ఛానళ్లతో కలిపి కాంబో ప్యాక్గా పొందవచ్చు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కంటెంట్ను డీటీహెచ్ కనెక్షన్ ఉన్న టాటా ప్లే బింజ్ సబ్స్క్రైబర్లందరూ యాడ్-ఆన్గా పొందవచ్చు. వీక్షకులు ఎల్జీ, శామ్సంగ్, ఆండ్రాయిడ్ మరియు వీడా ఓఎస్ స్మార్ట్ టీవీల ద్వారా పెద్ద స్క్రీన్ ఉన్న పరికరాలలో, అలాగే టాటా ప్లే బింజ్ ప్లస్ ఆండ్రాయిడ్ సెట్-టాప్ బాక్స్, అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ స్టిక్ యొక్క టాటా ప్లే ఎడిషన్ ద్వారా 30 కి పైగా యాప్లన్నింటినీ ఆస్వాదించవచ్చు.
ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మదనపల్లికి చెందిన ఓ మహిళా రైతు సోషల్ మీడియాలో జాబ్ ఆఫర్ కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పని వుంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకు రాగానే వేడివేడి కాఫీ ఇస్తాము. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఓ కూల్ డ్రింక్. మీరు చేయాల్సిందల్లా టమోటా మొక్కలు నాటడం, పురి కట్టడం, కాయలు కోయడంపై మొదట నెలరోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ప్రియురాలికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి జరుగుతోందని ఊరంతా తన లవ్ పోస్టర్లు అంటించాడు, వీడియో
జయం సినిమా గుర్తుండే వుంటుంది. అందులో హీరో నితిన్ కనబడకుండా స్లోగన్స్ రాసి విలన్ కి హీటెక్కిస్తాడు. ఇప్పుడు అలాగే ఓ ప్రియుడు తన ప్రియురాలికి వేరే వ్యక్తితో పెద్దలు ఇష్టంలేని పెళ్లి చేస్తున్నారని ఊరంతా తామిద్దరు కలిసి వున్న పోస్టర్లు అంటించాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో ఇతడి ప్రేమ వ్యవహారం కాస్తా పోస్టర్లతో సంచలనంగా మారింది. తాము ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నామనీ, ఐతే తన ప్రియురాలి పేరెంట్స్ ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లిని బలవంతంగా చేస్తున్నారని అతడు ఆరోపిస్తున్నాడు.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్ : ఆ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తితిదే ఓ సూచన చేసింది. జూలై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాన్ని రద్దు చేసింది. వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని అధికారులు సూచించారుూ. ఈ మేరకు తితిదే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయా తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది.
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది : డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు బాంబుల వర్షం కురిపించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసిందన్నారు. నాటో కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం ట్రంప్ తుర్కియేలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇరాన్-అమెరికా చర్చల గురించి ప్రస్తావించారు.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటలే అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.