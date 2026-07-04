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డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.
Dr. Shivarajkumar, Dolly Dhananjaya, 666 Operation
టీజర్లో '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్' మూవీ వరల్డ్ ని అద్భుతంగా చూపించారు. చిత్రాన్ని స్పై డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. లెజెండరీ డా.రాజ్కుమార్ 'సీఐడీ999'ని గుర్తుచేస్తూ, నివాళులర్పించేలా ఉంది టీజర్. సినిమా జరిగే సమయం, మిషన్, అనుభవం ఉన్న ఏజెంట్, వృద్ధిలోకి రావాలనుకుంటున్న ఏజెంట్, మాస్క్ మేన్, వాళ్ల కళ్లుగప్పే చెడ్డ వ్యక్తి, అందమైన తల్లి కథ.. ఆఖరిలో ధనంజయ ఇచ్చే ట్విస్టు.. టీజర్లో ప్రతిదీ ఆకట్టుకుంటోంది.
డా. శివరాజ్కుమార్ ఇందులో ఏజెంట్ ప్రకాష్గా కనిపించారు. స్క్రీన్ మీద ఫైర్ పుట్టించే ఆయన ప్రెజెన్స్ హైలైట్. అందులోనూ ఏజెంట్కి ఉండాల్సిన మోస్ట్ డేంజరస్ వెపన్ దృష్టి. శివరాజ్కుమార్ కళ్లు పర్ఫెక్ట్ గా అందుకు సూట్ అయ్యాయి. టీజర్ ఆఖరిలో ధనంజయను చూసే వరకు, ఆయన పనిలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లు మెప్పిస్తాయి.
ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించడానికి కావాల్సినన్ని విశేషాలున్నాయి టీజర్లో. అద్వైత గురుమూర్తి, విశ్వాస్ కశ్యప్ సెటప్ చేసిన వరల్డ్ కనువిందుగా ఉంది. ఊహల నుంచి విజువల్స్ దాకా విశ్వాస్ పనితీరును ప్రశంసించాల్సిందే. ఏ ఒక్క ఫ్రేమ్లోనూ సినిమా కోసం తీర్చిదిద్దారనే భావన కలగనివ్వలేదంటే, పనితీరు ఎంత బావుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
కథను విజువల్ పెయింటింగ్గా తీర్చిదిద్దారు అద్వైత గురుమూర్తి. గతాన్ని స్క్రీన్స్ మీదకు తీసుకురావడంలో ఆయన కృషి అభినందనీయం. హృద్యమైన కవిత్వాన్ని తెరమీద చూసినంత అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆయన లైటింగ్ చేసిన విధానం, కెమెరా పనితీరు, ప్రతిదీ టీజర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూనే ఉంది.
ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ తన దర్శకత్వ ప్రతిభను చూపించారు హేమంత్ రావు. నటీనటుల నుంచి, టెక్నీషియన్ల నుంచి అత్యంత గొప్ప ప్రతిభను రాబట్టుకున్నారు. ఊహలకు అందని ప్రపంచాన్ని నిర్దిష్టంగా, నిజాయతీగా తెరకెక్కించడంలో సామర్థ్యాన్ని కనబరచడంలోనే సినిమా పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ ఎలాంటిదో వ్యక్తమవుతుంది. వింటేజ్ సినిమా గురించి వినడమే గానీ, ఇప్పటిదాకా చూడని వారికి... ఈ సినిమాను ఎక్స్ పీరియన్స్ చేయడం ప్రత్యేక అనుభూతిని మిగుల్చుతుంది..
చరణ్ రాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన స్వరాలు మిలియన్ నోట్స్ ని వ్యక్తం చేస్తుంటాయి. టీజర్లో ఆ విషయం మరోసారి స్పష్టమైంది. మిగిలిన సాంకేతిక నిపుణులందరూ ఓ టైమ్లోకి తీసుకెళ్తే, మనల్ని అందులో ఉండేలా చేస్తుంది చరణ్రాజ్ సంగీతం.
కాస్ట్యూమ్స్ ఇన్ఛార్జి ఇంచరణ సురేష్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలి. అత్యుత్తమ వస్త్రధారణ కలిగిన వ్యక్తులను ఈ సినిమాలో చూపించారు. బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్లను, షార్ప్ షూట్స్ ని, విలన్ల వస్త్రధారణను గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు సురేష్.
ఈ ఏడాది విడుదలవుతున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్'కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ సినిమాను హేమంత్ ఎం రావు డైరక్ట్ చేశారు. వైశాఖ్ జె గౌడ నిర్మించారు. వైశాఖ్ జె ఫిల్మ్స్ పతాకంపై తెరకెక్కింది. చరణ్ రాజ్ సంగీతం అందించారు. అద్వైత్ గురుమూర్తి ఛాయాగ్రాహకుడిగా పనిచేశారు. విశ్వాస్ కశ్యప్ ఈ సినిమాకు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరించారు. సురేష్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇన్ఛార్జ్ గా పనిచేశారు.
టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు మాట్లాడుతూ ''నా తొలి చిత్రం 'గోది బన్నా సాధారణ మైకట్టు'కి నిర్మాతను వెతుక్కోవడానికి నేనెంతో కష్టపడ్డాను. పదేళ్ల సినిమా జర్నీలో నాకు వైశాఖ్ జె గౌడలాంటి గొప్ప నిర్మాత దొరికారు. ఈయన నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. ఈ ప్రపంచానికి డాక్టర్లు, టీచర్లు ఎంతో సేవ చేస్తారు. కానీ సినిమా రంగంలో పనిచేయాలంటే ఒకరకమైన ఉత్సాహం కావాలి. కళ అనేది మనుగడకి అత్యంత కీలకమైంది. కళను, వ్యాపారాన్ని చక్కగా మిళితం చేస్తుంది సినిమా. ఎన్నో కళాత్మక రూపాల సమ్మేళనం సినిమా. ఈ సినిమాను తెరకెక్కించడానికి ఎంతో మంది సహకరించారు. ఓ సినిమాను తెరకెక్కించాలంటే ఓ గ్రామంలో ఉన్నంత మంది కావాలంటాను. ఈ సినిమాను రూపొందించడంలో మాకు అత్యంత పెద్ద సపోర్ట్ శివన్న. ఘననీయమైన విజయాలను సొంతం చేసుకున్నా, ఇప్పటికీ తన రంగం పట్ల శివన్న చూపించే ఆసక్తి చాలా బావుంటుంది. ఆయనతో సెట్లో ఉన్న క్షణాలను అంత తేలిగ్గా మర్చిపోలేం. ధనంజయ, ప్రియాంక, అదితి చాలా బాగా నటించారు. ఈ సినిమాలో అత్యద్భుతమైన నటులందరూ ఉన్నారు'' అని చెప్పారు.
నిర్మాత వైశాఖ్ జె గౌడ మాట్లాడుతూ ''పదకొండేళ్లప్పటి నుంచి నేను సినిమాలకు పెద్ద ఫ్యాన్ని. మరీ ముఖ్యంగా శివన్నకు వీరాభిమానిని. ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను. నాకు అత్యంత స్ఫూర్తిని పంచిన హీరో. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీకి 92 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఉంది. ప్రేక్షకులు పెట్టే ప్రతి పైసాతో సినిమా మనుగడ సాగుతోంది. అందుకే ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. మా '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్' సినిమాను థియేటర్లలోనే చూడాలని కోరుతున్నాను. పైసా వసూల్ సినిమా అని పక్కాగా చెబుతున్నాను'' అని అన్నారు.
డా. శివరాజ్కుమార్ మాట్లాడుతూ ''ప్రతి లెజండరీ యాక్టర్కీ ఓ గురువుండాలి. దర్శకులు అలాంటి పాత్రనే పోషిస్తుంటారు. ధనంజయ మంచి ప్రతిభావంతుడు. స్క్రీన్ మీద అద్భుతంగా కనిపించాడు. తనకి మరిన్ని విజయాలు సొంతం కావాలి. ఈ సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్. మా నిర్మాత డా. వైశాఖ్ని, అతని చిన్నతనం నుంచి చూస్తూనే ఉన్నా. తను పెిగి పెద్దయి నా చిత్రాన్ని నిర్మించడం ఆనందంగా ఉంది. ఆ జనరేషన్కి పుట్టన్న కనగళ్, పంతులు, కె.బాలచందర్, భారతిరాజా ఎలాగో, ఈ జనరేషన్కి హేమంత్ రావు అలాంటి వ్యక్తి. కథను ఇతను తెరకెక్కించే విధానం.. ఆ లెజెండ్స్ కి ఏమాత్రం తీసిపోదు'' అని అన్నారు.
ధనంజయ మాట్లాడుతూ ''హేమంత్రావుని, అలాంటి వ్యక్తుల పనితీరును చూసినప్పుడు, గెలిచి తీరాలన్న కసి ఎప్పుడూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హేమంత్ ప్రాజెక్టులో పనిచేయాలని ఉందని కొందరు స్నేహితులతో ప్రస్తావించాను. ఓ వారంలో నాకు హేమంత్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది. అత్యద్భుతమైన కేరక్టర్ల కోసం నిరంతరం అన్వేషించే నాలాంటి వాళ్ల కోసమే అతను మళ్లీ కన్నడ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారనిపించింది. ఈ సినిమాలో నేను చేసిన ఏజెంట్ శంకర్ పాత్ర అంత గొప్పగా ఉంటుంది. అదితి బాలన్కి, ప్రియాంక మోహన్కీ నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని. హేమంత్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగస్వామ్యం కావడం అంటే సినిమాల్లో మళ్లీ విద్యార్థిగా మారడమేనని అర్థమైంది. ప్రతి రోజూ నేర్చుకోవడానికి ఏదో ఒక విషయం ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎంత ఎదిగినా మనలో పసితనం ఉండాలనడానికి శివన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ విషయంలో ఆయన్ని మించిన వారు లేరు. మా సినిమా ప్రపంచంలోకి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడానికి ఈ టీజర్ జస్ట్ చిన్న గ్లింప్స్ మాత్రమే. సినిమాలో చాలా సర్ప్రైజ్లున్నాయి'' అని అన్నారు.
ప్రియాంక మోహన్ మాట్లాడుతూ ''మంచి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో, ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు. 'కెప్టెన్ మిల్లర్'లో శివన్నతో కలిసి పనిచేశారు. నేను, అదితి కలిసి మూడు సినిమాలు చేశాం. ఆమె నటన టెర్రిఫిక్గా ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద విజువల్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి. అద్వైత్ని ప్రశంసించి తీరాల్సిందే. చరణ్ రాజ్ మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ సినిమాకు ఎలాంటి బీట్స్ ఇచ్చారో చూడ్డానికి ఉవ్విళ్లూరుతున్నాను'' అని అన్నారు.
అద్వైత గురుమూర్తి మాట్లాడుతూ ''ఇది నేను చేస్తు్న్న 19వ సినిమా. శివన్నతో పనిచేయాలని మా తరంలో ప్రతి ఒక్కరం కలలు కంటుంటాం. నా కలను నిజం చేసిన వైశాఖ్, హేమంత్కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ప్రియాంక సెట్లో మాతో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా ఆనందమేసింది. ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ తో అదరగొట్టింది. అదితి సెట్లో అత్యంత కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించేది. స్టెల్లార్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. ఇవాళ టీజర్లో ఔట్పుట్ చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది'' అని చెప్పారు.
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ మాట్లాడుతూ ''ఈ సినిమా కోసం 20 సెట్లు వేశాం. ఒకదాన్ని మించి మరొకటి ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద కనిపించే ప్రతి విషయం గురించి మేం ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించి, సమిష్టిగా నిర్ణయం తీసుకున్ని చేశాం'' అని అన్నారు.
చరణ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ ''హేమంత్ రావుతోనూ, ఆయన టీమ్తోనూ కలిసి పనిచేయడం గర్వంగా ఉంటుంది. శివన్న, ధనంజయ సార్తో పనిచేయడం అత్యంత ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో పనిచేయడం అత్యంత అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను'' అని అన్నారు.
TGSRTC: ఆర్టీసీ బస్సుల్లో డిజిటల్ టికెట్ చెల్లింపులు-11 నెలల్లో రూ. 2.5 కోట్ల ఆదాయం
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారికి డిజిటల్ టికెట్ చెల్లింపులను మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తోంది. లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు యూపీఏ ఆధారిత చెల్లింపులను ఎంచుకుంటుండటంతో భారీ స్థాయిలో డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. టీజీఎస్సార్టీసీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేవలం 11 నెలల వ్యవధిలోనే సంస్థ యూపీఐ లావాదేవీల ద్వారా రూ. 505.95 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. అలాగే, రోజువారీ యూపీఐ వసూళ్లు సుమారు రూ. 2,000 నుండి దాదాపు రూ. 2.5 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగాయని, దీనిని బట్టి ప్రయాణికులలో నగదు రహిత చెల్లింపుల పట్ల ఆదరణ పెరుగుతోందని సంస్థ పేర్కొంది.
భర్తను హత్య చేసి ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద పూడ్చిపెట్టింది.. కారణం ఏంటి?
భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాలు కరువై అనుమానాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంకా వాగ్వివాదాలు పెరిగి నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో ఒక నమ్మశక్యం కాని దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. జీవితాంతం కనిపెట్టుకుని ఉండాల్సిన భార్య.. భర్తను హత్య చేసింది. గత 45 రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన ఆ వ్యక్తి మృతదేహం సొంత ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
చీరాలలో ఆరునెలల పసిబిడ్డ కిడ్నాప్.. లక్షకు విక్రయం.. 24 గంటల్లో కనిపెట్టేశారుగా..
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చీరాల పట్టణంలో శనివారం జరిగిన కిడ్నాప్ ఘటనలో, జిల్లా పోలీసులు 24 గంటల వ్యవధిలోనే ఆరు నెలల పసిబిడ్డను రక్షించి, నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ బి. ఉమామహేశ్వర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నానికి చెందిన ఒక జంట.. వీరు పనికిరాని వస్తువులను ఏరుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఉపాధి కోసం చీరాలకు వచ్చి, పట్టణంలోని త్రీ-రోడ్ జంక్షన్ వద్ద ఒక దుకాణం ముందు నిద్రిస్తుండగా, గుర్తుతెలియని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లారు.
అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు.. గుండెల్లో బాదుకున్న జనం.. ప్రతీకారం అంటూ నినాదాలు
ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు శనివారం అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయని ప్రభుత్వ టెలివిజన్ నివేదించింది. మరణించిన నాలుగు నెలల తర్వాత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జరుగనున్నాయి. వేలాది మంది ప్రజలు హాజరైన ఈ కార్యక్రమం, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ శత్రువులకు తమ బలాన్ని ప్రదర్శించే వేదికగా కూడా నిలిచింది. మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు దేశాన్ని నడిపిన ఈ నాయకుడికి నివాళులర్పించేందుకు, రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఒక్క టెహ్రాన్ నగరంలోనే 1.5 నుండి 2 కోట్ల మంది ప్రజలు పాల్గొంటారని ఇరాన్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు.. అనుమానం.. చంపేసిన భర్త.. ఎక్కడ?
భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు కారణంగా, ఆమెపై వున్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి హంతకుడిగా మారాడు. తాజాగా హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల ఆదర్శ్నగర్లో గృహహింసకు సంబంధించిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి తన భార్యను హత్య చేసి పరారయ్యాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న సురేష్ అనే వ్యక్తి, తన భార్య జెస్సికా ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమెను హత్య చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం తర్వాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.