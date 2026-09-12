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  4. Teaser for the Venkatesh and Trivikram Srinivas film 'Adarsha Kutumbam' postponed.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (13:11 IST)

వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం టీజర్ వాయిదా

Adarsha Kutumbam postponed poster
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (13:11 IST)
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Adarsha Kutumbam postponed poster
హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్ వారి 'ఆదర్శ కుటుంబం' (హౌస్ నెం. 47 – AK47) టీజర్ రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల కానుంది. నిర్మాత నాగ వంశీ తమ సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం సాయంత్రం 4:06 గంటలకు విడుదల అవుతుందని సరదాగా పేర్కొన్నారు. ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌లో విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు. 
 
త్రివిక్రమ్‌తో వారి మొదటి కలయికలో ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. భావోద్వేగాలు, హాస్యం, హృద్యమైన క్షణాలను మేళవించి, తమన్ ఎస్ సంగీతం అందించారు. ప్రచార పోస్టర్లలో మూడీ రాత్రి దృశ్యాలు, పూలమాలతో ఉన్న కుటుంబ ఫోటో కనిపిస్తూ, అక్టోబర్ 2, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.
 
అయితే నేడు ఉదయం మేకర్స్ సినిమా టీజర్ ని విడుదల చేస్తున్నట్టు నిన్న ఖరారు చేశారు. కానీ అనుకున్న సమయానికి మాత్రం కాలేదు. అదే పలు సినిమాల ఫార్మాట్ లో ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చి కొత్త సమయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు. ఇక మరొక పక్క సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఎవరు అనే క్లారిటీ కోసం కూడా చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాని ఈ అక్టోబర్ 2 విడుదలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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