వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం టీజర్ వాయిదా
హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్ వారి 'ఆదర్శ కుటుంబం' (హౌస్ నెం. 47 – AK47) టీజర్ రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల కానుంది. నిర్మాత నాగ వంశీ తమ సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం సాయంత్రం 4:06 గంటలకు విడుదల అవుతుందని సరదాగా పేర్కొన్నారు. ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు.
Adarsha Kutumbam postponed poster
త్రివిక్రమ్తో వారి మొదటి కలయికలో ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. భావోద్వేగాలు, హాస్యం, హృద్యమైన క్షణాలను మేళవించి, తమన్ ఎస్ సంగీతం అందించారు. ప్రచార పోస్టర్లలో మూడీ రాత్రి దృశ్యాలు, పూలమాలతో ఉన్న కుటుంబ ఫోటో కనిపిస్తూ, అక్టోబర్ 2, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.
అయితే నేడు ఉదయం మేకర్స్ సినిమా టీజర్ ని విడుదల చేస్తున్నట్టు నిన్న ఖరారు చేశారు. కానీ అనుకున్న సమయానికి మాత్రం కాలేదు. అదే పలు సినిమాల ఫార్మాట్ లో ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చి కొత్త సమయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు. ఇక మరొక పక్క సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఎవరు అనే క్లారిటీ కోసం కూడా చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాని ఈ అక్టోబర్ 2 విడుదలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.