Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (17:45 IST)

సినిమా టిక్కెట్ల పెంపుపై ఆగ్రహం.. పాత ధరలనే వసూలు చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశం

telangana high court
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త సినిమాల విడుదల సమయంలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరలు పెంపుపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు తెలివిగా మెమోలు ఎందుకు జారీచేస్తున్నారంటూ ప్రభుత్వ అడ్వకేట్‌ను ప్రశ్నించింది. 
 
టికెట్‌ ధరలు పెంచబోమని సంబంధిత మంత్రే స్వయంగా ప్రకటించారని, అయినా కూడా ధరల పెంపునకు మెమోలు ఎందుకు ఇస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎందుకు మీ ఆలోచన మారడం లేదంటూ మండిపడింది. మెమో ఇచ్చే అధికారికి నిబంధనలు తెలియవా అంటూ తీవ్ర స్వరంతో ప్రశ్నించింది.
 
సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ది రాజాసాబ్‌' సినిమా టికెట్‌ ధరలు పెంచుకునేందుకు అధికారులు అనుమతించిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. శుక్రవారం నుంచి ఈ నెల 11 వరకు సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లలో రూ.105, మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో రూ.132 పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది. 
 
అలాగే, ఈ నెల 12 నుంచి 18వ తేదీ వరకు సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లలో రూ.62, మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో రూ.89 పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చింది. టికెట్‌ లాభాల్లో 20 శాతం ఫిలిం ఫెడరేషన్‌కు ఇవ్వాలని ఆదేశాలిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
 
ఈ నేపథ్యంలో 'రాజాసాబ్' టికెట్‌ ధరల పెంపును సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలైంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టికెట్ల ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తున్నారని న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. హోంశాఖ కార్యదర్శికి మెమో జారీ చేసే అధికారం లేదని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు, హైదరాబాద్‌లో సీపీ మాత్రమే టికెట్ల ధరల పెంపు, బెనిఫిట్ షోలకు అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని కోర్టుకు వివరించారు. 

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగా

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగాతిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పాలక మండలి సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తితిదే బోర్డు చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడులకు ఆయన పంపించారు. ఈ విషయాన్ని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వెల్లడించారు.

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టుడ్రగ్స్ కేసులో నటుడు నవదీప్‌కు ఊరట లభించింది. అతనిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గుడిమల్కాపూర్‌లో నమోదైన ఈ కేసులో, నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు లభించలేదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. నవదీప్ తరపున వాదించిన న్యాయవాది వెంకట సిద్ధార్థ్, ఈ కేసులో నవదీప్ పేరు కేవలం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో మాత్రమే ఉందని, సంఘటనా స్థలంలో అతని వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు.

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?ఐదేళ్ల బాలిక మంచంపై మూత్రం పోసిందనే కారణంతో ఆమె సవతి తల్లి వేడి చేసిన స్టీల్ గరిటెతో జననాంగాలపై కాల్చడంతో ఆ బాలిక ప్రైవేట్ భాగాలకు గాయాలయ్యాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన గత వారం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలోని కంజిక్కోడ్ సమీపంలో జరిగింది. ఆ బాలిక తరగతిలో కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడటాన్ని ఆమె అంగన్‌వాడీ టీచర్ గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబు

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు ప్రభావంపై అంచనా వేయడానికి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జిసి)కి చెందిన మోరి-5 బావిలో గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత, జనవరి 5న మోరి, ఇరుసుమండ గ్రామాలకు సమీపంలో 20 మీటర్ల ఎత్తు, 25 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక భారీ అగ్నిగోళం చెలరేగింది.

గంట ఆలస్యంగా వచ్చారని తిట్టిన లెక్చరర్ - ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థిని

గంట ఆలస్యంగా వచ్చారని తిట్టిన లెక్చరర్ - ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థినికాలేజీకి గంట ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు విద్యార్థులను లెక్చర్ తిట్టారు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన సికింద్రాబాద్ సమీపంలోని వెస్ట్ మారేడ్ పల్లిలో జరిగింది. పోలీసు కథనం మేరకు.. వెస్ట్‌ మారేడుపల్లికి చెందిన విద్యార్థిని (17) ఎంఆర్ బాలికల ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది చదువుతోంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
