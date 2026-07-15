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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (15:30 IST)

యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన బండ్ల గణేశ్

bandla ganesh
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (15:30 IST)
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టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఒక రుణం వ్యవహారంలో యూనియన్‌ బ్యాంకు చర్యలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ వేశారు. వన్ టైమ్ సెటిల్‌మెంట్ కింద ఇప్పటికే రూ.71.44 కోట్లతో కలిపి సుమారు రూ.129.02 కోట్లను బ్యాంక్ వసూలు చేసిందని ఆయన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. బకాయిలు తీరిపోయిన తర్వాత కూడా ఆస్తిని వేలం వేశారని పేర్కొన్నారు.
 
హైదరాబాద్‌కు చెందిన మెస్సర్స్ శ్రీ పరమేశ్వర పౌల్ట్రీ ఫామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు యూనియన్ బ్యాంక్ అందించిన రుణాలకు గానూ.. బండ్ల గణేశ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తమ సొంత ఆస్తులను పూచీకత్తుగా తాకట్టు పెట్టారు. కార్పొరేట్ దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ సమయంలో తనఖా పెట్టిన ఆస్తిని బ్యాంక్‌ వేలం వేసింది. 
 
ఈ వేలం ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ రుణ వసూళ్ల ట్రైబ్యునల్‌ (డీఆర్‌టీ)ని ఆయన ఆశ్రయించగా.. వేలం ప్రక్రియను రద్దు చేసింది. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తిని తిరిగి యజమానులకు అప్పగించాలని, కొనుగోలుదారుకు సొమ్మును వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
 
అయితే, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ఆ ఉత్తర్వులను కొట్టివేస్తూ బ్యాంక్ చర్యను సమర్థిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ బండ్ల గణేశ్‌ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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