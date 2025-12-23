హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్
హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్పై హీరో శివాజీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన 'దండోరా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఇందులో ముందుగా యాంకర్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ను ప్రశంసించిన ఆయన... హీరోయిన్ల వేషధారణపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకొనే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. 'అందం అంటే గౌరవంతో పాటు ఉండాలి. గ్లామర్ ఓ స్థాయి వరకు బాగుంటుంది. దాన్ని దాటి పోతే విమర్శలు తప్పవు' అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే స్త్రీ స్వేచ్ఛను ప్రస్తావిస్తూ, స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టమని, దాన్ని మనమే కోల్పోకూడదని అన్నారు.
పాత తరం నటి సావిత్రి, సౌందర్య వంటి వారు గౌరవప్రదమైన వేషధారణతోనే చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయారని, ఈ తరంలోనూ రష్మిక వంటి నటీమణులు తమదైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారని శివాజీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచ వేదికలపై కూడా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించిన మహిళలకే గుర్తింపు లభించిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.