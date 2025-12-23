మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (11:19 IST)

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్

Actor Sivaji
హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌పై హీరో శివాజీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. 
 
తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన 'దండోరా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఇందులో ముందుగా యాంకర్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌ను ప్రశంసించిన ఆయన... హీరోయిన్ల వేషధారణపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
 
హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకొనే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. 'అందం అంటే గౌరవంతో పాటు ఉండాలి. గ్లామర్ ఓ స్థాయి వరకు బాగుంటుంది. దాన్ని దాటి పోతే విమర్శలు తప్పవు' అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే స్త్రీ స్వేచ్ఛను ప్రస్తావిస్తూ, స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టమని, దాన్ని మనమే కోల్పోకూడదని అన్నారు.
 
పాత తరం నటి సావిత్రి, సౌందర్య వంటి వారు గౌరవప్రదమైన వేషధారణతోనే చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయారని, ఈ తరంలోనూ రష్మిక వంటి నటీమణులు తమదైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారని శివాజీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచ వేదికలపై కూడా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించిన మహిళలకే గుర్తింపు లభించిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలుతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గత దశాబ్ద కాలపు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఏ విధంగా దెబ్బతీశారో హైలైట్ చేయడానికి ఈ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించాలని ఆయన యోచిస్తున్నారు. తెలంగాణ నదీ జలాల హక్కులను పరిరక్షించడానికి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజిత

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజితఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు అభద్రతామయంగా మారిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షురాలు కాకాని పూజిత, రాష్ట్రంలో క్షీణిస్తున్న శాంతిభద్రతలపై కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. నెల్లూరులోని వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 18 నెలల కూటమి పాలనలో ప్రజా భద్రత పూర్తిగా కుప్పకూలిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ నేరాలు జరుగుతుండటంతో మహిళలు భయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 8 నుంచి 10 వరకూ అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐఏఎస్ అధికారి ఆమ్రపాలి వెల్లడించారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సినిమా, కల్చర్, లిటరేచర్‌కి సంబంధించి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని ఆమె వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, టీమ్ వర్క్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఐల్యాండ్ ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకను జరుపనున్నట్లు ఏపీ పర్యాటక శాఖామంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలియజేసారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. జనవరి నెల అనగానే సంక్రాంతి పండుగ కూడా వచ్చేస్తుంది.

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులు

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులుమంగళగిరిలో దారుణం జరిగింది. నలుగురు కామాంధులు 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిందితులు నలుగురిలో ఇద్దరు తండ్రీకొడుకులు వున్నారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. డిశెంబరు 18 రాత్రి పది గంటలకు బాలిక తన స్నేహితులతో కలిసి వుంది. ఆమెతో మాటలు కలిపి మెల్లగా ఆమెను ఆటో ఎక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాలికను మంగళగిరి బైపాస్ రోడ్డు పక్కనే నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకుని వెళ్లారు. బాలికను తీసుకెళ్లినవారిలో 50 ఏళ్ల ఖాదర్ బాషా, 42 ఏళ్ల సలీమ్, 39 ఏళ్ల రబ్బానీ వున్నారు. వీరు ముగ్గురూ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారనికి పాల్పడ్డారు.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
