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Rasha Thadani: తెలుగు సినిమా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంది : హీరోయిన్ రాషా తడానీ
వైజయంతి మూవీస్ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ. ఆ సంస్థ నుంచి మహేష్ బాబు తో పాటు ఎంతో మంది స్టార్స్ పరిచయం అయ్యారు. నా జీవితంలో కలిసిన బెస్ట్ పర్సన్లలో అశ్విని దత్ గారు ఒకరు. ఆయన నన్ను ఎప్పుడూ మనవరాలిలా చూసుకునేవారు. ఏది కావాలన్నా అడగమని చెప్పేవారు. మా తాతగారితో కూడా ఆయనకు మంచి పరిచయం ఉంది. వాళ్లు ముంబైలో కలిసేవారు. ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ విజయాలు చూసినప్పటికీ ఆయన ఎంతో వినయంగా, డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు అని హీరోయిన్ రాషా తడానీ అన్నారు.
Rasha Thadani
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని సరసన ఆమె జోడీగా నటించింది. అజయ్ భుపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమా. ఇది. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబు పవర్ ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నిర్మాత పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన మూడు పాటలు, టీజర్లు, పోస్టర్లకు ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ చిత్రం జూలై 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ రాషా తడాని విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
'శ్రీనివాస మంగాపురం' కథను ఎప్పుడు విన్నారు?
-గత ఏడాది జూలైలో ఈ కథ విన్నాను. దర్శకుడు అజయ్ భూపతి గారు కథ చెప్పిన విధానం, పాత్రలను, అందులోని ప్రేమ, ఎమోషన్ను తీర్చిదిద్దిన తీరు నాకు ఎంతగానో నచ్చాయి. కథ వింటున్నప్పుడు ఆయన ప్రతి పాత్రను ఎంతగా ప్రేమించారో నాకు అర్థమైంది. ఆ ఎమోషన్ను నేను కూడా ఫీల్ అయ్యాను. ఇది చాలా అద్భుతమైన కథ.
మీ క్యారెక్టర్ ఇందులో ఎలా ఉండబోతుంది?
-నా పాత్రకు రెండు షేడ్స్ ఉంటాయి. ఒకవైపు చాలా బబ్లీగా, ఎక్సైటెడ్గా ఉంటుంది. మరోవైపు చాలా పద్ధతిగా, హుందాగా ఉండే అమ్మాయిగా కనిపిస్తుంది. అలా ఉంటుందో థియేటర్లో సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. నా పాత్రకు రెండు విభిన్న కోణాలు ఉన్నాయి.
-నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది. కానీ స్పష్టంగా మాట్లాడలేను. ఈ సినిమా కోసం దర్శకుడు అజయ్ భూపతి గారు ప్రతి డైలాగ్, అందులోని ఎమోషన్ను దగ్గరుండి నేర్పించారు. ప్రతి విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నారు. మంగా పాత్ర నాకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.
మోహన్ బాబు గారితో పని చేయడం ఎలా అనిపించింది?
-మా అమ్మగారు కూడా మోహన్ బాబు గారితో కలిసి పని చేశారు. ఆయనతో పని చేయడం చాలా ఫన్ ఎక్స్పీరియెన్స్. సెట్లో చాలా సరదాగా ఉంటారు. ఎప్పుడూ జోకులు చెబుతూ ఉంటారు. ఆయన అనుభవం మాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఆయన నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను.
ఇది తెలుగులో మీ మొదటి సినిమా. ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు?
-నాకు తెలుగు తెలియదు. మొదట్లో డైలాగులు అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త కష్టపడ్డాను. కానీ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. తెలుగు, హిందీ కలిపి డైలాగుల అర్థం చెప్పేవారు. ఆయన వల్ల నా పని చాలా ఈజీ అయింది. పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాతే షూటింగ్ చేసేవాళ్లం. కావాల్సిన టైమ్ ఇచ్చేవారు.
తెలుగులోకి రావాలనే ఆలోచన మీదేనా? లేక ఇంట్లో చెప్పారా?
-నేను టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో కూడా చెప్పాను. నాకు తెలుగు సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. బాహుబలి నాకు ఎంతో నచ్చిన సినిమా. తెలుగు సినిమా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంది. ప్రతి సినిమా ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తోంది. ఇలాంటి పరిశ్రమలో తప్పకుండా పని చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను.
తెలుగు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మీ అమ్మగారు ఏమన్నారు?
-తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా ఆరోగ్యకరమైన, ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుందని చెప్పారు. షూటింగ్ ఎక్స్పీరియెన్స్ కూడా చాలా ఫన్గా ఉంటుందని చెప్పారు. అలాగే తెలుగు భాష నేర్చుకోమని సలహా ఇచ్చారు. ఆమె చెప్పినట్టుగానే తెలుగు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.
మీ నాన్నగారి స్పందన?
-నేను తెలుగు సినిమా చేయడం మా నాన్నగారికి చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఆయనకు తెలుగు సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. కొన్ని సందర్భాల్లో హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలని కూడా అనుకున్నారు. నేను తెలుగులో నటించడం ఆయనకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది.
-శ్రీనివాస మంగాపురం లాంటి మంచి సినిమాతో తెలుగులో పరిచయం కావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అజయ్ భూపతి గారికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ పాత్రలను చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తారు. ఇందులో కూడా నా పాత్ర గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుంది. నటనకు మంచి స్కోప్ ఉన్న పాత్ర చేశాను.
మీకు ఎలాంటి జోనర్ సినిమాలు చేయాలని ఉంది?
-నాకు అన్ని జోనర్ సినిమాలు చేయాలని ఉంది. ప్రస్తుతం నా నెక్స్ట్ సినిమా కామెడీ జోనర్లో ఉంది. యాక్షన్, కామెడీ, పీరియడ్... ఇలా అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలని అనుకుంటున్నాను.
ఈ సినిమాలో పాటల గురించి?
-ఈ సినిమాలో మొత్తం ఆరు పాటలు ఉన్నాయి. ఆరు పాటలు కూడా అద్భుతంగా వచ్చాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన మూడు పాటలు బ్లాక్బస్టర్ అయ్యాయి. నాకు ఈ సినిమాలోని అన్ని పాటలూ ఫేవరెట్. జీవీ ప్రకాష్ గారి సంగీతం నిజంగా మ్యాజిక్లా ఉంటుంది. ఆయన సంగీతం అందించిన సినిమాలో నేను నటించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
అజయ్ భూపతి సినిమాల గురించి?
-అజయ్ భూపతి గారి ఆర్ఎక్స్ 100 చూసినప్పుడు నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. అలాగే మంగళవారం కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా. శ్రీనివాస మంగాపురం కూడా అద్భుతంగా వచ్చింది.
ఈ సినిమా షూటింగ్ అనుభవం ఎలా ఉంది?
-ఈ సినిమా చేయడం నాకు నిజంగా ఒక వెకేషన్లా అనిపించింది. షూటింగ్ను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను.
తిరుపతిలో షూటింగ్ గురించి?
-నా తొలి తెలుగు సినిమా షూటింగ్ తిరుపతిలో జరగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా కోసం అందరం చాలా కష్టపడ్డాం. దేవుడు, ప్రేక్షకుల ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
ఫిన్లాండ్లో అదృశ్యమైన హైదరాబాద్ విద్యార్థి.. బీచ్లో మృతదేహం
ఫిన్లాండ్లో అదృశ్యమైన హైదరాబాద్కు చెందిన విద్యార్థి మృతదేహం లభ్యమైందని స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్కు చెందిన 18 ఏళ్ల మణిదీప్ రెడ్డి గుజ్జగా గుర్తించారు. హెల్సింకిలోని క్రూనువోరెన్రాంటా తీరప్రాంత సముద్రంలో జరిపిన గాలింపు చర్యల్లో జూలై 9న అతని మృతదేహం లభ్యమైంది. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం దీని వెనుక ఎలాంటి కుట్ర లేదా నేరపూరిత చర్య ఉన్నట్లు అనుమానాలు లేవు. మరణానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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Nara Brahmani: నారా బ్రాహ్మణీకి అరుదైన అవార్డు.. నారా లోకేష్ కితాబు
హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణీ, ప్రఖ్యాత ఫార్చ్యూన్ ఇండియా వ్యాపార రంగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళలు జాబితాలో స్థానం సంపాదించి, ఒక అరుదైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన గుర్తింపును పొందారు. కార్పొరేట్ రంగంలో ఆమె ప్రభావవంతమైన నాయకత్వాన్ని, ఆర్థిక వృద్ధిని నడిపించడంలో ఆమె పోషించిన పాత్రను ఈ పురస్కారం హైలైట్ చేస్తుంది. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన అధికారిక ఫార్చ్యూన్ ఇండియా సదస్సులో, దేశ ఆర్థిక స్వరూపాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్న మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు, కార్పొరేట్ నాయకుల ఉన్నత వర్గంలో చేరి, నారా బ్రాహ్మణీ లాంఛనంగా ఈ అవార్డును అందుకున్నారు.
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బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.