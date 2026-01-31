'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్
'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్, నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందని టీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తాను రాజకీయాల్లోకి రావడం వల్లే తన సినిమాను ఇలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, తన కారణంగా నిర్మాతకు నష్టం జరుగుతోందన్నారు.
తన నిర్మాతల గురించి ఆలోచిస్తే బాధగా ఉందని అన్నారు. రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చేటపుడు వీటన్నింటికి సిద్ధపడ్డానని పేర్కొన్నారు. తన సినిమాపై ఈ ప్రభావం పడుతుందని ముందే ఊహించానని వెల్లడించారు. 'జన నాయగన్' మూవీ సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకోవడంతో సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన చిత్రం నిరవధికంగా వాయిపడింది. ఈ చిత్రం పంచాయతీ కోర్టు బోనులో ఉంది. ఈ పంచాయతీ పూర్తయిన తర్వాత సెన్సార్ బోర్డు సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేస్తేనే విడుదలకు నోచుకునే అవకాశం ఉంది.