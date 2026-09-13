ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)
కోలీవుడ్ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల మధ్య గత కొంతకాలంగా ప్రేమాయణం కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగానే సీఎం విజయ్ -సంగీత దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా విజయం పాల్గొనే ప్రతి ఈవెంట్లో త్రిష తళుక్కున మెరుస్తోంది.
తాజాగా విజయం లండన్ పర్యటనకు వెళ్లారు. అక్కడ కార్ రేసింగ్ పోటీలను ఆయన ప్రారంభించి, తిలకించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఉన్నట్టుండి దర్శనమిచ్చారు. రేసింగ్ ఈవెంట్స్లో భాగంగా సినీ నటుడు అజిత్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు హీరోలు కలుసుకున్నారు. అనంతరం జరిగిన రేసింగ్ ఈవెంట్ను విజయ్ గ్యాలరీ నుంచి వీక్షిస్తుండగా సడెన్గా త్రిష మధ్యలోకి వచ్చారు. దీంతో విజయ్ కాస్త ఇబ్బందిపడ్డారు. వెంటనే తన ముఖం వీడియోలో పడకుండా పక్కకు తిప్పుకొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
Thalapathy Vijay didn't expected her entry ? He looks UNCOMFORTABLE right after the moment trisha entered the frame ????#Thalapathy #Vijay #Ajithkumar #TVK pic.twitter.com/2lDJpW5hnP— Gokul (@ItzGokulVJ) September 12, 2026