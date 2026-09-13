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  4. Thalapathy Vijay didn't expected her entry ? He looks UNCOMFORTABLE right after the moment trisha entered the frame
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (17:41 IST)

ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్‌లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)

vijay - trisha
Written By: ఠాగూర్
Published: Sun, 13 Sep 2026 (17:41 IST)
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కోలీవుడ్ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల మధ్య గత కొంతకాలంగా ప్రేమాయణం కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగానే సీఎం విజయ్ -సంగీత దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా విజయం పాల్గొనే ప్రతి ఈవెంట్‌లో త్రిష తళుక్కున మెరుస్తోంది. 
 
తాజాగా విజయం లండన్ పర్యటనకు వెళ్లారు. అక్కడ కార్ రేసింగ్ పోటీలను ఆయన ప్రారంభించి, తిలకించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఉన్నట్టుండి దర్శనమిచ్చారు. రేసింగ్‌ ఈవెంట్స్‌లో భాగంగా సినీ నటుడు అజిత్‌ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు హీరోలు కలుసుకున్నారు. అనంతరం జరిగిన రేసింగ్‌ ఈవెంట్‌ను విజయ్‌ గ్యాలరీ నుంచి వీక్షిస్తుండగా సడెన్‌గా త్రిష మధ్యలోకి వచ్చారు. దీంతో విజయ్‌ కాస్త ఇబ్బందిపడ్డారు. వెంటనే తన ముఖం వీడియోలో పడకుండా పక్కకు తిప్పుకొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతోంది. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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