బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (15:17 IST)

Vijay: ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ .. జ‌న నాయ‌కుడు సంక్రాంతికి కౌంట్ డౌన్ షురూ

Thalapathy Vijay, Jana Nayakudu
ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ హీరోగా న‌టిస్తోన్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ ‘జ‌న నాయ‌కుడు’. ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై హెచ్‌.వినోద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా రూపొందుతోంది. సంక్రాంతి సంద‌ర్భంగా ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున జ‌న‌వ‌రి 9న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మూవీపై భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. తాజాగా మేకక‌ర్స్ ఈ సినిమా నుంచి ‘ఒక పేరే అల‌రారు..’ అనే లిరిక‌ల్ వీడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. పాటకు అభిమానులు, ప్రేక్ష‌కుల నుంచి సూప‌ర్బ్ రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది. దీంతో సినిమాపై ఉన్న ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్ మ‌రింత పెరిగాయి.  
 
రాక్‌స్టార్ అనిరుద్  ర‌విచంద‌ర్ సంగీత సార‌థ్యం వ‌హిస్తోన్నజ‌న నాయకుడు సినిమాలోని ఈ పాట‌ను తెలుగులో శ్రీనివాస మౌళి రాయ‌గా, శ్రీకృష్ణ‌, విశాల్ మిశ్రా ఆల‌పించారు. పాటలోని బ‌ల‌మైన సాహిత్యం దానికి త‌గ్గ బీట్ అంద‌రినీ మెప్పిస్తోంది. త‌న అభిమానుల‌తో ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్‌కున్న గాఢ‌మైన అనుబంధాన్ని ఈ పాట ద్వారా వ్య‌క్తం చేశారు. అన్నీ డిజిట‌ల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో పాట దూసుకెళ్తోంది.
 
కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ నుంచి వ‌స్తోన్న తొలి పాన్ ఇండియా మూవీ ‘జ‌న నాయ‌కుడు’ కావ‌టం ఓ ప్ర‌త్యేక‌త‌. అలాగే విజ‌య్ కెరీర్‌లోనే ఇదొక మైల్ స్టోన్ మూవీ. ఇంత‌కు ముందు ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. అందులో ఆయ‌న త‌న అభిమానుల‌తో క‌లిసి ఓ సెల్ఫీ తీసుకుంటూ క‌నిపించారు. దీనికి అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అభిమానుల‌తో ఆయ‌నుకున్న బ‌ల‌మైన, ప్ర‌త్యేక‌మైన అనుబంధాన్ని ఈ పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియజేశారు.  
 
విజయ్‌కి ఉన్న తిరుగుల‌ని అభిమాన గ‌ణం. ఐదు రోజ‌లు పండుగ వీకెండ్ క‌లిసి రావ‌టం, ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా జ‌న నాయ‌కుడు సినిమాపై ఉన్న ఆస‌క్తితో సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర స‌త్తా చాటుతుంద‌ని ట్రేడ్ సర్కిల్స్ అంటున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల హృద‌యాల‌ను భావోద్వేగంగా తాకే, చిరకాలం గుర్తుండిపోయే సినీ అనుభూతిని అందించనుంది.

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారంఫరీదాబాద్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్‌లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు.

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణి

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణివిదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను కించపరిచే అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ నటి కరాటే కల్యాణి అన్నారు. ఆమె ఓ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ... ఉదయం నుంచి కష్టపడి ఇన్ని పేపర్లలో అతడు మాట్లాడిన మాటలు, వాటిపై కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను అవమానించే ఓ వెధవ. గోమాతను, కుక్కల్ని భారతదేశంలో అత్యాచారం చేస్తున్నారంటున్నాడు. 2.5 మిలియన్ సబ్ స్క్రైబర్స్ ఇచ్చే డబ్బు మదంతో మాట్లాడుతున్నాడు. అతడి మాటలను చూసినవారు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగువాళ్లు అందరూ కలిసి అంత డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వస్తున్నాయన్న అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు.

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు తాము మధ్యవర్తిత్వం వహించామంటూ చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. కాల్పుల విరమణలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వం లేదని స్పష్టం చేసింది. రెండు దేశాల సైనిక డీజీఎంపోలు చర్చలు జరిపి తీసుకున్న నిర్ణయమని, ఇందులో మూడో పక్షం పాత్ర రవ్వంత కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబు

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబుకూటమి అధికారంలోకి రావడానికి కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మరియు రైతు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంలోని లొసుగులతో మీ భూమి కాజేసేందుకు జగన్ ఎత్తులు వేస్తున్నారంటూ ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. అంతేకాదు... పాసుపుస్తకంపై ప్రభుత్వ రాజముద్ర కానీ లేదంటే హక్కుదారుడి ఫోటో వుండాలి కానీ ఆ పుస్తకంపైన జగన్ ఫోటో ఎందుకు వేసాడు? ఆ ఆస్తి ఏమైనా అతడి సొత్తా అంటూ అప్పట్లో ప్రచారం చేసారు.

ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనం

ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనంఅమరావతి - నంద్యాల జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో బొలెరో వాహనంలోని డ్రైవర్ మంటల్లో కాలిబూడిదైపోయాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు....

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
