Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు కోసం కొరియన్, తెలుగు మిక్స్ సాంగ్ చేస్తున్న థమన్
కొరియన్ కనకరాజు పాట కోసం తెర వెనుక జరిగిన సరదా సంఘటనలను పంచుకున్న వరుణ్ తేజ్. ఈ క్లిప్, ఏప్రిల్ 11న విడుదల కానున్న తన రాబోయే ఇండో-కొరియన్ హారర్ కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు' నుండి మొదటి సింగిల్ 'కంసంనిద'ను ప్రమోట్ చేస్తుంది. దీని పూర్తి ప్రోమో రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు విడుదల కానుంది. మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ మరియు రితికా నాయక్ నటించారు.
దీనికి థమన్ ఎస్ సంగీతం అందించగా, సిద్ శ్రీరామ్ గాత్రం అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని గత నెలలో పాక్షికంగా కొరియాలో చిత్రీకరించారు. ట్రేడ్ అనలిస్ట్ రమేష్ బాలా కూడా ఈ సరదాలో పాలుపంచుకుంటూ, 'కంసంనిద' అసలు అర్థం ఏమిటో చూసి తెలుసుకోమని అభిమానులను ఉత్సాహపరిచారు, తద్వారా 2026 వేసవిలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలను పెంచారు.
థమన్ దగ్గరకు రాగానే మన పాటలు ఓజీ లెవల్లో వుండాలంటాడు. ఆశ్చర్యంగా థమన్ చూస్తూ, అలాగే అంటాడు. అంతా అయిపోయాక.. కంసంనిద అంటూ కాస్త వంగి వరుణ్ తేజ్ వెళుతుంటాడు. వెంటనే ఆగు..ఆగు.. అంటూ ఏమిటి? వెళ్ళేముందుఇలా వంగి అన్నావు. అని థమన్ అనగానే. అదా... కంసంనిద అంటూ కొరియన్ లో థ్యాంక్స్ అంటూ చెప్పగానే. వెంటనే..నాకు ట్యూన్ కు ఐడియా వచ్చిందంటూ..కంసంనిదజజ. ఎట్టా పుట్టావే ఈ భూమ్మీద అంటూ ట్యూన్ కట్టేశాడు. ఇది రేపు విడుదలకానుంది.