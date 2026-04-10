Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు కోసం కొరియన్, తెలుగు మిక్స్ సాంగ్ చేస్తున్న థమన్

కొరియన్ కనకరాజు పాట కోసం తెర వెనుక జరిగిన సరదా సంఘటనలను పంచుకున్న వరుణ్ తేజ్. ఈ క్లిప్, ఏప్రిల్ 11న విడుదల కానున్న తన రాబోయే ఇండో-కొరియన్ హారర్ కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు' నుండి మొదటి సింగిల్ 'కంసంనిద'ను ప్రమోట్ చేస్తుంది. దీని పూర్తి ప్రోమో రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు విడుదల కానుంది. మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ మరియు రితికా నాయక్ నటించారు.
 
దీనికి థమన్ ఎస్ సంగీతం అందించగా, సిద్ శ్రీరామ్ గాత్రం అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని గత నెలలో పాక్షికంగా కొరియాలో చిత్రీకరించారు. ట్రేడ్ అనలిస్ట్ రమేష్ బాలా కూడా ఈ సరదాలో పాలుపంచుకుంటూ, 'కంసంనిద' అసలు అర్థం ఏమిటో చూసి తెలుసుకోమని అభిమానులను ఉత్సాహపరిచారు, తద్వారా 2026 వేసవిలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలను పెంచారు.
 
థమన్ దగ్గరకు రాగానే మన పాటలు ఓజీ లెవల్లో వుండాలంటాడు. ఆశ్చర్యంగా థమన్ చూస్తూ, అలాగే అంటాడు. అంతా అయిపోయాక.. కంసంనిద అంటూ కాస్త వంగి వరుణ్ తేజ్ వెళుతుంటాడు. వెంటనే ఆగు..ఆగు.. అంటూ ఏమిటి? వెళ్ళేముందుఇలా వంగి అన్నావు. అని థమన్ అనగానే. అదా... కంసంనిద అంటూ కొరియన్ లో థ్యాంక్స్ అంటూ చెప్పగానే. వెంటనే..నాకు ట్యూన్ కు ఐడియా వచ్చిందంటూ..కంసంనిదజజ. ఎట్టా పుట్టావే ఈ భూమ్మీద అంటూ ట్యూన్ కట్టేశాడు. ఇది రేపు విడుదలకానుంది.

బీహార్‌లో చాలా పనులు చేశాను.. ఇకపై ఢిల్లీలోనే ఉంటాను : నితీశ్ కుమార్

బీహార్‌లో చాలా పనులు చేశాను.. ఇకపై ఢిల్లీలోనే ఉంటాను : నితీశ్ కుమార్ఒక రాజకీయ నేతగా, ముఖ్యమంత్రిగా, విపక్ష నేతగా బీహార్ రాష్ట్రంలో అనేక పనులు చేశానని, ఇకపై ఢిల్లీలోనే ఉండాలని భావిస్తున్నట్టు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ అన్నారు. ఆయన శుక్రవారం రాజ్యసభ సభ్యుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇందుకోసం ఆయన గురువారం రాత్రే పాట్నా నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాను త్వరలోనే బీహార్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో బీహార్ రాష్ట్రానికి కొత్త ముఖ్యమంత్రి రానున్నారు.

11న అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు : పాక్‌లో హైఅలెర్ట్... ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్‌జోన్‌గా ప్రకటన

11న అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు : పాక్‌లో హైఅలెర్ట్... ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్‌జోన్‌గా ప్రకటనఅమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు ఈ నెల 11వ తేదీన జరుగనున్న వేళ పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఈ శాంతి చర్చలను వ్యతిరేకిస్తున్న వారు ఆందోళన, నిరసనలకు దిగే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు.

కూటమి పార్టీలకు దత్తపుత్రికగా మారిన షర్మిలకు జగన్ గురించి మాట్లాడే అర్హత వుందా?

కూటమి పార్టీలకు దత్తపుత్రికగా మారిన షర్మిలకు జగన్ గురించి మాట్లాడే అర్హత వుందా?ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలపై వైసీపీ నేత రోజా మండిపడ్డారు. కూటమి పార్టీలకు షర్మిల దత్తపుత్రికగా మారిపోయారని విమర్శలు గుప్పించారు. కోట్లాదిమంది దేవుడిగా పూజించే వైఎస్సార్ గారిని జీవితాంతం వ్యతిరేకించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో షర్మిల చేతులు కలిపిందని ఫైర్ అయ్యారు. జాతీయ స్థాయిలో కూటమి పార్టీలను కాంగ్రెస్ వ్య‌తిరేకిస్తే మీరు మాత్రం ఇక్క‌డ ఎందుకు చేతులు క‌లిపారో ప్ర‌జ‌ల‌కు తెలియ‌ద‌నుకుంటున్నారా? అంటూ ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్ గారికి నిజ‌మైన వార‌సుడు మా జ‌గ‌న‌న్నే అని ప్ర‌జ‌లు ఎప్పుడో నిర్ణ‌యించారు.

ఫ్రిజ్‌లో బిర్యానీ ప్యాకెట్లు.. ఇప్పుడేమో కేకులో పురుగులు

ఫ్రిజ్‌లో బిర్యానీ ప్యాకెట్లు.. ఇప్పుడేమో కేకులో పురుగులుహైదరాబాదులో ఆహారం కల్తీపై పలు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇటీవల ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన బిర్యానీ ప్యాకెట్లను డెలీవరీ చేసిన ఘటన మరవక ముందే.. మాదాపూర్‌లో కేకులో పురుగులు కనిపించాయి. మాదాపూర్‌లో ఉన్న బింజ్ అండ్ బాష్ సంస్థను సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు సీల్ చేశారు. ప్రైవేట్ థియేటర్, పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం ప్రత్యేక ఆర్డర్లను అందించే ఈ సంస్థ ఇచ్చిన కేకులో పురుగులు వుండటం చూసి కస్టమర్లు షాకయ్యారు. ఆ కేకులో పురుగులు ఉన్నాయని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రూ.3లక్షల నగదు, తులం బంగారం అగ్నికి ఆహుతి

సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రూ.3లక్షల నగదు, తులం బంగారం అగ్నికి ఆహుతికర్నూలు జిల్లాలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ దుర్ఘటనలో బీరువాలో దాచిన రూ.3 లక్షల నగదు, తులం బంగారం అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. అదృష్టవశాత్తు కుటుంబ సభ్యులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ఆలూరుకు చెందిన చాంద్ బాషా, షాహిదా దంపతులు నివసిస్తున్న ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అవ్వడాన్ని షాహిదా గమనించింది.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.
