మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
దేవీ
మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (10:22 IST)

Lokesh Kanagaraj: రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్ చిత్రాల నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణమదే: లోకేష్ కనగరాజ్

Lokesh kanakaraj, Rajani and others
రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్ చిత్రాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ 1.5 నెలల స్క్రిప్టింగ్ తర్వాత ఎందుకు వదిలేశాడో వెల్లడించారు; సోషల్ మీడియాలో తగిన పోస్ట్ ను పెట్టారు. అప్పటికే రజనీకాంత్ కూలీ పై నెగెటివ్ టాక్ రావడంతో పలు విమర్శలకు గురయ్యాడు. దానితో పాటు అల్లు అర్జున్, ఖైదీ 2, LCU చిత్రాలను గురించి కూడా లోకేష్  వివరించారు.
 
“నేను రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ గారితో కలిసి సినిమా చేయడానికి చర్చలు జరుపుతున్నాను. వారిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేయడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు, అది నాకు చాలా పెద్ద అవకాశం, ఎందుకంటే 46 సంవత్సరాల తర్వాత వారు కలిసి నటించబోతున్నారని దాని అర్థం,” అని దర్శకుడు చెప్పినట్లు ఆంగ్ల పత్రిక పేర్కొంది.
 
ఆ సినిమా కోసం ఒకటిన్నర నెలల పాటు స్క్రిప్ట్‌పై పనిచేశాను. “ఆ ఇద్దరు దిగ్గజాలు నటించే సినిమాను రూపొందించడానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా రాశాను.  నా వంతు ఉత్తమ ప్రయత్నం చేశాను. నేను ఒక యాక్షన్ కథను వినిపించాను, దానికి వారిద్దరూ చాలా ఉత్సాహపడ్డారు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వారిద్దరూ చాలా యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తున్నారు, అందుకే వారు ఒక తేలికపాటి సినిమా చేయాలనుకున్నారు. నేను అలాంటి సినిమా రాయలేను, అందుకే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నాను.” అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
 
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన 'కూలీ' చిత్రం 2025 సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా మరియు ఆ సంవత్సరంలో ఐదవ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచినప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 518 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నప్పటికీ, అన్ని వర్గాల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలను అందుకుంది. నాగార్జున, సౌబిన్ షాహిర్, ఉపేంద్ర, శృతి హాసన్, సత్యరాజ్ వంటి తారలు కీలక పాత్రల్లో నటించినా, ఆమిర్ ఖాన్ ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో కనిపించినప్పటికీ, రజనీకాంత్ నటించిన ఈ చిత్రం సగటు ప్రదర్శనకే పరిమితమైందని, ముఖ్యంగా దాని భారీ బడ్జెట్ రూ. 350 కోట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇది సాధారణ చిత్రంగానే మిగిలిపోయిందని ఇండస్ట్రీ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ పేర్కొంది.
 
అల్లు అర్జున్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ 'ఖైదీ 2' ప్రారంభిస్తారు
ఫ్రాంచైజీలోని తదుపరి భాగం కోసం తాను పారితోషికం పెంచాలని డిమాండ్ చేసినందున LCUపై కూడా తెరపడిందనే ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, లోకేష్ తన అల్లు అర్జున్ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేసిన తర్వాత 'ఖైదీ 2'పై పని ప్రారంభిస్తానని స్పష్టం చేశారు. “రజినీ సార్ మరియు కమల్ సార్‌తో సినిమా కారణంగా, నేను నిర్మాణ సంస్థను కొంత సమయం అడిగాను. తర్వాత, నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి వైదొలిగినప్పుడు, కార్తీ సార్ (ఖైదీ కథానాయకుడు) తన తదుపరి సినిమా కోసం మరొక దర్శకుడితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. కాబట్టి, ఇప్పుడు 'ఖైదీ 2'కి ముందు నాకు కొంత సమయం దొరికింది. ఈలోగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నాకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, మరియు నేను ఎప్పటినుంచో అల్లు అర్జున్ సార్‌తో పనిచేయాలనుకుంటున్నాను. అలా AA23 ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది. కానీ దీని తర్వాత నా తదుపరి సినిమా 'ఖైదీ 2' అవుతుందని నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను.”
 
LCU గురించి వివరిస్తూ, అల్లు అర్జున్ గారి సినిమా తర్వాత LCU వెంటనే తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. ఈలోగా, మాకు LCUలో భాగంగా 'బెంజ్' అనే ఒక సినిమా నిర్మాణంలో ఉంది, అది త్వరలోనే విడుదల కానుంది.” కొంతకాలంగా చర్చలో ఉన్న ఆమిర్ ఖాన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఇతర బాధ్యతల కారణంగా తాము ఇంకా తుది నిర్ణయానికి రాలేదని లోకేష్ చెప్పారు.

