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Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (18:32 IST)

Rithika Nayak : అందుకే కొరియన్ కనకరాజు లో నటించానికి అంగీకరించా : రితిక నాయక్

Ritika Nayak
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (18:32 IST)
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Ritika Nayak
డైరెక్టర్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు కొరియా వెళ్ళడం నన్ను మొదట ఆకట్టుకుంది. నాకు కొరియన్ కల్చర్, అక్కడి సినిమాలు, కొరియన్ డ్రామాలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇందులో నేను చేసిన పాత్రకు, నా వ్యక్తిత్వానికి కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కమర్షియల్ పాత్ర మాత్రమే కాదు. చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా ఈ పాత్రకు బాగా కనెక్ట్ అవుతారని నమ్ముతున్నాను. ఇప్పటివరకు నేను ఇలాంటి పాత్ర చేయలేదు అని హీరోయిన్ రితిక నాయక్ అన్నారు.
 
 
వరుణ్ తేజ్, సరసన తను  కొరియన్ కనకరాజు లో నటించింది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో హారర్ కామెడీ సూపర్‌నేచురల్ ఎలిమెంట్స్ తో రూపొందుతోంది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, ఎంటర్‌టైనింగ్ టీజర్, చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన రెండు పాటలు ఆదరణ పొందాయి. ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ రితిక నాయక్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
- కథల ఎంపిక విషయంలో  నాకు చాలా ఓపిక ఉంది. మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం ఎంతకాలమైనా ఎదురుచూడగలను. ఒక పాత్రకు నేను 100 శాతం న్యాయం చేయగలనని అనిపిస్తేనే అంగీకరిస్తాను. ప్రేక్షకులు మెచ్చే పాత్రలు చేయడంపైనే నా దృష్టి ఉంటుంది.
 
-ఈ సినిమాలో నేను సెల్ఫ్ ఇండిపెండెంట్, చాలా మోడరన్ అమ్మాయిగా కనిపిస్తాను. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన పాత్రలన్నింటికంటే ఇది చాలా మోడరన్ క్యారెక్టర్.
 
-వరుణ్ తేజ్ గారు చాలా హార్డ్‌వర్కింగ్ పర్సన్. తన వృత్తి పట్ల ఎంతో డెడికేషన్ ఉంటుంది. ఇటీవల కొన్ని ప్యాచ్‌వర్క్ షూట్స్ చేశాం. ఆయనకు గాయం ఉన్నప్పటికీ ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 3 గంటల వరకు షూటింగ్ చేశారు. అది ఆయన డెడికేషన్‌కు నిదర్శనం. ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం చాలా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్.
 
- హారర్ కామెడీలు చాలా వచ్చినప్పటికీ, ఇందులోని కథ, ఇండియన్-కొరియన్ కల్చర్స్ అంశాలు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.
 
-ఇది చాలా మంచి కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్. -ఈ సినిమాలో సత్య గారి పాత్ర కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆయన కామెడీ ప్రేక్షకులను బాగా నవ్విస్తుంది. కామెడీ టైమింగ్ విషయంలో ఆయన నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. అలాగే  వీటీవీ గణేష్ గారు, బుల్లిరాజు గారు ఇలా చాలామంచి హాస్యనటులు ఇందులో ఉన్నారు. ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లో కడుపుబ్బా నవ్వుకునే సినిమా అవుతుంది.
 
-అనంతపురంలో కొంత భాగం షూటింగ్ చేశాం. అలాగే కజకిస్థాన్, కొరియాలో  షూటింగ్ చేశాం. మొత్తం షూటింగ్ జర్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌గా నిలిచిపోయింది.
 
-యూవీ క్రియేషన్స్‌తో పనిచేయడం చాలా మంచి ఎక్స్ పీరియన్స్. షూటింగ్ సమయంలో ఒకసారి నేను అనారోగ్యానికి గురయ్యాను. ఆ సమయంలో నిర్మాతలు నా గురించి ఎంతో కేర్ తీసుకున్నారు. యూనిట్‌లో అందరూ చాలా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉన్నారు.
 
- ఇతర భాషల్లో కూడా మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. అవకాశం వస్తే తప్పకుండా అన్ని భాషల్లో పనిచేయాలని ఉంది. కానీ తెలుగుకే నా మొదటి ప్రాధాన్యత. ఎందుకంటే ఇది నా మదర్ ఇండస్ట్రీ. 'అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం',  మిరాయ్, 'హాయ్ నాన్న' నేను చేసిన ప్రతి సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆదరించారు.
 
-తమన్ గారు ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. పాటలన్నీ ఇప్పటికే సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఈ సినిమాలో నేను తొలిసారి డ్యాన్స్ కూడా చేశాను. అలాగే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
 
- మిరాయ్  2.. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతోంది. దాని గురించి చెప్పడానికి ఇంకా సమయం ఉంది. అలాగే ఒక తెలుగు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. దాని గురించి త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.
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దేవీ
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