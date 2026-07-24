అందుకే బెనాక గోల్డ్ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వున్నా : నాగబాబు
నటుడు, నిర్మాత, జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు బెనాక గోల్డ్ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శుక్రవారంనాడు హైదరాబాద్ లో జరిగిన యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ సంస్థను సక్సెస్ ఫుల్ గా నిర్వహిస్తున్న భరత్, ఆయన టీమ్ కు నాగబాబు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
Benaka Gold Annual Celebrations presided over by Nagababu
అనంతరం నాగబాబు మాట్లాడుతూ - బంగారం అనేది మా భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల్లో ఒక భాగం. మధ్య తరగతి కుటుంబ సభ్యులు, పేద వారు కూడా కొంతైనా బంగారం దాచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా అవసరంలో ఆ బంగారం మనల్ని ఆదుకుంటుందనే నమ్మకం కూడా వారిలో ఉంటుంది. బంగారానికి మనం ఇచ్చే ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువ. శుభాకార్యం చేయాల్సిన వచ్చినా, మరేదైనా అవసరంలో బంగారం కుదవపెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ఆ బంగారం విడిపించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి వారి బంగారాన్ని విడిపించి, అప్పుడున్న మార్కెట్ వ్యాల్యూ ప్రకారం విలువగట్టి, ఆ డబ్బును వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించే సౌకర్యాన్ని బెనాక గోల్డ్ సంస్థ కల్పిస్తోంది. ఈ వివరాలన్నీ భరత్ చెప్పినప్పుడు పేద, మధ్య తరగతి వారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అనిపించింది. అందుకే ఈ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరించేందుకు ముందుకొచ్చాను. ఈ సంస్థ మరింత అభివృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
బెనాక గోల్డ్ భరత్ మాట్లాడుతూ - నాగబాబు గారు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాంటివారు. మమ్మల్ని ఎప్పుడూ గైడ్ చేస్తుంటారు. ఆయన లాంటి వండర్ ఫుల్ పర్సన్ సపోర్ట్, గైడెన్స్ మాకు లభించడం సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరి నమ్మకాన్ని పొంది ఈ రోజు మా సంస్థ యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం. మీ గోల్డ్ ను సేల్ చేసుకోకండి, సేవ్ చేసుకోండి అనేది మా సంస్థ ద్వారా ఇస్తున్న సూచన. అన్నారు.
డైరెక్టర్ దీపక్ ఆవుల మాట్లాడుతూ - బెనాక గోల్డ్ కోసం యాడ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఎవరైతే బాగుంటుంది అని ఆలోచించాం. అప్పుడు మాకు అనిపించిన ఒకే ఒక సెలబ్రిటీ నాగబాబు గారు. ఆయన అయితేనే ఈ యాడ్ కు బాగుంటుందని నిర్ణయించాం. నాగబాబు గారితో బెనాక గోల్డ్ యాడ్ కు డైరెక్షన్ చేయడం హ్యాపీగా అనిపించింది. ఆయన ద్వారా ఈ సంస్థకు మంచి ప్రచారం లభిస్తుందని నమ్ముతున్నాం. అన్నారు.