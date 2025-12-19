Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను వారణాసి సందర్శించుకున్నారు.
వారణాసిలో గంగలో స్నానం చేశాక పవిత్ర దేవాలయాన్ని సందర్శించి అక్కడ అభిమానులతో కరచాలం చేశారు. ఈ సందర్భంగా జై బాలయ్య అంటూ అక్కడి వారు నినాదాలు చేయడం విశేషం. అఖండ 2కు కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా శివుడే దాన్ని గట్టెంకించాడని బాలక్రిష్ణ అన్నారు.
ఇందులో సంగీత దర్శకుడు తమన్ పాత్ర కీలకంగా వుంది. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, -ఇప్పుడు అఖండ2 లో ఇంకా ఎంత కొత్తగా చేయొచ్చు అని ఆలోచించా. అందులోనూ తాండవం అని పేరు పెట్టారు. ఆడియన్స్ ని ఎలా ట్రాన్స్ లోకి తీసుకువెళ్లాలి అని ఆలోచన చేస్తూ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ సినిమా చేశాం. ఈ సినిమాకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడానికి 73 రోజులు పట్టింది. అందులో ఒక 20 రోజులు శివుని మంత్రాలు ఎంత కొత్తగా చేయాలి అనే దానికి ఒక 20 రోజులు ఎక్సర్సైజ్ చేశాం. తర్వాత 40 రోజులు ఇన్స్ట్రుమెంట్, రికార్డింగ్ వర్క్ చేసాం అని తెలిపారు.