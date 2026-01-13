V.N. Aditya, Ashok Kumar, and SVFFA Ajitha Surabhi.
హైదరాబాద్ : రెండు అద్భుతమైన రోజుల సినిమా శ్రేష్ఠత, సృజనాత్మక మార్పిడి మరియు సాంస్కృతిక వేడుకల తర్వాత నిరి9 అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం యొక్క మూడవ ఎడిషన్ ఈరోజు ముగిసింది. ప్రసాద్ ఫిల్మ్ ల్యాబ్స్, రాజ్ భవన్ సంస్కృత ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవం, భారతదేశం , విదేశాల నుండి చిత్రనిర్మాతలు, కళాకారులు, పరిశ్రమ అనుభవజ్ఞులు , సినిమా ఔత్సాహికులను ఒకచోట చేర్చే శక్తివంతమైన వేదికగా ఉద్భవించింది.
రెండు రోజుల ఉత్సవంలో విభిన్న స్వరాలు, ఇతివృత్తాలు మరియు సినిమా శైలులను ప్రతిబింబించే ఫీచర్ ఫిల్మ్లు, షార్ట్ ఫిల్మ్లు, షార్టర్ ఫిల్మ్లు మరియు డాక్యుమెంటరీలలో అద్భుతమైన చిత్రాలను ప్రదర్శించారు. • అస్సామీ చలనచిత్రం ‘జూయిఫూల్’ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక డాక్టర్ జుబీన్గార్గ్ మెమోరియల్ ఉత్తమ చలనచిత్ర అవార్డు; దహిని-ది విచ్ చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా రాజేష్ టచ్రివర్ పురస్కారం అందుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ ఎం దాన కిషోర్, ఐఏఎస్ హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి సి ప్రియాంక ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇతర ప్రముఖులలో జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల సీనియర్ డైరెక్టర్ & ఛైర్మన్ శ్రీ విఎన్ ఆదిత్య; నటుడు & డైరెక్టర్ శ్రీ అశోక్ కుమార్; SVFFA ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ అజిత సురభి తదితరులు ఉన్నారు.
ఉత్సవం 2వ రోజున జరిగిన ప్యానెల్ చర్చలో సీమా బిశ్వాస్, కార్లిటామౌహిని, మనోజ్ నంద్వానా, జాదుమోని దత్తా, డాక్టర్ పద్మిని నాగులపల్లి, సతీష్, వై రవిశంకర్ మరియు ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జున్మోని దేవి ఖౌండ్ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ సెషన్ను సునీతా కృష్ణన్ మోడరేట్ చేశారు. ఈ చర్చలో సామాజిక మార్పు, స్వతంత్ర చిత్రనిర్మాణం, డిజిటల్ యుగంలో కథనం వంటి వాటిపై సంభాషణలు జరిగాయి.
ఈ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో విభాగాల వారీగా విజేతలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నారు:
ఫీచర్ ఫిల్మ్లు:
• ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్: జుయ్ఫూల్
• రెండవ ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్: ఘర్
• మూడవ ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్: దాహిని – ది విచ్
• జ్యూరీ ప్రత్యేక అవార్డు: కుహిపాత్
• ఉత్తమ నటుడు (పురుషుడు): బిష్ణుఖర్గోరియా (ఆకాష్హేనునోదిర్ నామ్)
• ఉత్తమ నటి (మహిళ): ఆకాంక్ష యాదవ్ (ఘర్)
• ఉత్తమ బాలనటులు: నిహార్కశ్యప్, సానిదుల్ ఇస్లాం, మణిక్ అలీ (కుహిపాత్)
• ఉత్తమ దర్శకుడు: రాజేష్ టచ్రివర్ (దాహిని – ది విచ్)
లఘు చిత్రాలు:
• ఉత్తమ లఘు చిత్రం: క్యారెక్టర్
• రెండవ ఉత్తమ లఘు చిత్రం: అబశేషోత్
• మూడవ ఉత్తమ లఘు చిత్రం: మనితశుభ్వం
• జ్యూరీ ప్రత్యేక అవార్డు: చోరి
• ఉత్తమ దర్శకుడు: హిమజ్యోతితలుక్దార్ (ఇలిష్)
• ఉత్తమ నటుడు (పురుషుడు): సన్నీ కవాలే (చోరి)
• ఉత్తమ నటి (మహిళ): సీమా బారువా (అబశేషోత్)
చిన్న చిత్రాలు:
• ఉత్తమ చిన్న చిత్రం: దట్ అగ్లీ గ్రీన్ ప్లానెట్
• రెండవ ఉత్తమ చిన్న చిత్రం: శేష్ చితి
• మూడవ ఉత్తమ చిన్న చిత్రం: ఓమ్నిప్రెసెంట్
డాక్యుమెంటరీ చిత్రాలు:
• ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం: గోల్డెన్థ్రెడ్
• రెండవ ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం: ది ఎలిఫెంట్ హెవెన్
• మూడవ ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం: పాపా – ఫ్రమ్డార్క్నెస్ టు ది లైట్
• ఉత్తమ నటుడు (పాపులర్): సమిత్ చౌదరి (డాక్టర్ నిశాంత్)
ముగింపు సందర్భంగా ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జున్మోని దేవి ఖౌండ్ పాల్గొన్న వారందరికీ, జ్యూరీ సభ్యులకు, భాగస్వాములకు, స్వచ్ఛంద సేవకులకు మరియు ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, “నిరి9 అంటే నిర్భయమైన రీతిలో కథ చెప్పడం మరియు అర్థవంతమైన సినిమా. ఈ రెండు రోజులు సినిమాలు సంస్కృతులను అనుసంధానించగలవని, శాశ్వత ప్రభావాన్ని సృష్టించగలవనే మా నమ్మకాన్ని పునరుద్ఘాటించాయి”అని అన్నారు.