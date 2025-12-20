ఆక్యుపెన్సీతో గుర్రం పాపిరెడ్డి ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు
నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మించారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందించారు. రీసెంట్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనర్ గా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ మీట్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా మాట్లాడుతూ - ప్రేక్షకులతో పాటు నేనూ థియేటర్ లో ఫుల్ మూవీ చూశాను. నేను నా సినిమాలైనా ఒక క్రిటిక్ గా సినిమాను చూస్తా. మేము బాగా పర్ ఫార్మ్ చేశామనే అనిపించింది. మా "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమాను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఒకసారి థియేటర్ కు వెళ్లి చూడండి. మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. రాజ్ కుమార్, జీవన్, వంశీధర్..ఈ ముగ్గురు మా సినిమాకు ఒక స్పార్క్ తీసుకొచ్చారు. ఒక చిన్న మూవీని ఆడియెన్స్ దగ్గరకు చేర్చి విజయం సాధించడం మామూలు విషయం కాదు. మేమంతా విజయంపై కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ వారమంతా మా సినిమాకు ప్రేక్షకుల లవ్ అండ్ సపోర్ట్ దక్కుతుందని నమ్ముతున్నాం. అన్నారు.
హీరో నరేష్ అగస్త్య మాట్లాడుతూ, నా అనుభవంలో చూస్తే చిన్న సినిమాలకు ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఖర్చు పెట్టరు. ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ బాగుండాలంటే ఎందుకు లెండి అంటారు. కానీ చిన్న సినిమాకు ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ బాగుంటే ఎంత మంచి క్వాలిటీతో స్క్రీన్ మీదకు వస్తుంది అనేది గుర్రం పాపిరెడ్డి సినిమా ప్రూవ్ చేసింది. మా డైరెక్టర్ మురళీ గారు ఎంతో ప్యాషనేట్ గా ఈ సినిమాను రూపొందించారు. నాకు ప్రమోషన్స్ లో కొంచెం మొహమాట పడతాను. ఫరియా వల్లే మేము ఈ సినిమాకు మంచి ప్రమోషన్స్ చేయగలిగాం. మా సినిమాకు ఇదే రెస్పాన్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ మూవీని సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ వేణు సద్ది మాట్లాడుతూ - ఇది సక్సెస్ మీట్ కన్నా మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పే మీట్ అనుకుంటున్నా. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్. మీలాగే నాకూ ఈ సినిమా బాగా నచ్చింది. మా మూవీలోని ప్రతి ఒక్కరు మంచి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి సినిమాను హిట్ చేశారు. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ అమర్ బురా మాట్లాడుతూ - నేను ఈ సినిమా చేయడానికి సపోర్ట్ గా నిలిచిన వారు వేణు, సంధ్య, జయకాంత్. వారు లేకుంటే "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా మీ ముందుకు వచ్చేది కాదు. ఇది థ్యాంక్స్ మీట్ గానే భావిస్తున్నాం. సక్సెస్ మీట్ లో డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుతా. మా సినిమాలో ఫరియా, నరేష్, రాజ్ కుమార్, వంశీ కామెడీకి ప్రేక్షకులు బాగా నవ్వుతున్నారు. అలాగే మా సినిమాలోని ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ గురించి చెబుతున్నారు. మ్యూజిక్, ఆర్ట్ వర్క్, విజువల్స్..ఇలా అన్నీ క్వాలిటీగా ఉన్నాయనే ఫీడ్ బ్యాక్ వస్తోంది. నా కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. అన్నారు.