Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (17:13 IST)

తెలుగు కళల వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆవకాయ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం

అమరావతి: తెలుగు సినిమా, సాహిత్యం, కళల వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా కూటమి ప్రభుత్వం విజయవాడ వేదికగా జనవరి 8 నుండి 10 వరకు ఆవకాయ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం పేరిట వినూత్న సాంస్కృతిక వేదికను ఏర్పాటు చేసిందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు..సోమవారం వెలగపూడి సచివాలయం 4వ బ్లాక్ లోని పబ్లిసిటీ సెల్ విభాగంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, పర్యాటక శాఖ సెక్రటరీ అజయ్ జైన్, ఏపీటీఏ సీఈవో, ఏపీటీడీసీ ఎండీ ఆమ్రపాలి కాట, టీమ్‌వర్క్ ఆర్ట్స్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసర్ శ్యామ్ తో కలిసి ఆవకాయ్ సినిమా సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవంపై పలు అంశాలను వివరించారు.
 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ మరియు టీమ్‌వర్క్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో 2026 జనవరి 8 నుండి 10 వరకు మూడు రోజుల పాటు విజయవాడలోని కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న పున్నమి ఘాట్ , భవాని ఐలాండ్ లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు మంత్రి దుర్గేష్ వివరించారు.  రాష్ట్రంలోని సుసంపన్నమైన కథా సంప్రదాయాలు, సినిమా, సాహిత్యం, ప్రదర్శన కళలను ఘనంగా చాటాలన్న లక్ష్యంతో  సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ల దార్శనికతలో భాగంగా ఈ ఉత్సవం రూపుదిద్దుకుందన్నారు. కేవలం ఇండోర్ హాల్స్‌కే పరిమితం కాకుండా, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించడం దీని ప్రత్యేకతగా మంత్రి పేర్కొన్నారు. తెలుగు కథలు, సినిమాలకు జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అమరావతి-విజయవాడ ప్రాంతాన్ని ఒక సమకాలీన సాంస్కృతిక రాజధానిగా మార్చడమే ఈ పండుగ లక్ష్యమని మంత్రి దుర్గేష్ అన్నారు. ఈ ఉత్సవం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైవిధ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే కాకుండా, స్థానిక కళాకారులకు,కళాభిమానులకు ఒక గొప్ప వేదికగా నిలుస్తుందన్నారు.సినిమా, సాహిత్యం, సంగీతం, నాటకరంగం, సాంస్కృతిక చర్చలను ఒకే బహిరంగ వేదికపైకి తెచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సాంస్కృతిక మార్పిడికి, కళాత్మక భాగస్వామ్యానికి ఒక శక్తివంతమైన గమ్యస్థానంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా  అమరావతి ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.ప్రవేశం ఉచితం అన్నారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యాటక రంగం, ప్రజా సంబంధాలను మెరుగుపరచడంలో సంస్కృతిని ఒక బలమైన పిల్లర్‌గా మార్చాలనే ప్రభుత్వ దార్శనికతకు 'ఆవకాయ' ప్రతిరూపమని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.   అమరావతిని సాహితీ, కళా రాజధానిగా తయారు చేసే క్రమంలో ఈ కార్యక్రమం తొలిమెట్టుగా భావిస్తున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి పాత్రికేయులను ఆహ్వానించారు. పాత్రికేయులు తమ పాత్రికేయ వృత్తి పరిణామ క్రమాన్ని కార్యక్రమంలో తెలియజేయాలని సూచించారు. గత ప్రభుత్వంలో కళలను నిర్లక్ష్యం చేశారని,  సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం  పవన్ కళ్యాణ్ ల నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం కళా, సాంస్కృతిక రంగాలకు పునరుజ్జీవం కల్పించిందని  అన్నారు. నేటి తరానికి కళలపై మక్కువ కల్పించాలని, భవిష్యత్ తరాలకు సాహితీ ప్రక్రియలను తెలపాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్నామన్నారు.

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్విజయవాడ నగరం శివారులో వుండే వాంబే కాలనీకి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రెండురోజుల క్రితం బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి బాలికను వాహనం ఎక్కించుకున్నారు. వీరు ఇన్‌స్టాగ్రాం ద్వారా బాలికకు పరిచయం అయ్యారు. రాహుల్ అనే యువకుడు ప్రధానంగా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని నమ్మించాడు. డిశెంబరు 18వ తేదీన వాంబే కాలనీకి వచ్చి బాలికను కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేసాడు. అతడితో పాటు భరత్, ప్రదీప్ అనే మరో ఇద్దరు కలిసి బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసారు.

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..టీవీ9 నెట్‌వర్క్ యాజమాన్యం, వాటా మార్పులు, లేదా సంస్థ నుంచి ఎవరైనా నిష్క్రమిస్తున్నారన్న అంశాలపై కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో ప్రచారం అవుతున్న కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవం, ఆధారహీనమైనవి మరియు దారితప్పించేలా ఉన్నాయి. దీనిపై టీవీ 9 నెట్ వర్క్ సోల్ మీడియాలో ఇలా తెలియజేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది.

సోదరి వివాహానికి యాచకులకు పెండ్లి పిలుపు, విందు వీడియో వైరల్యాచకులు అలా వస్తుంటే ఇలా కసురుకుంటుంటారు. ఐతే ఓ వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను పెళ్లికి ఆహ్వానించాడు. వారికి సుష్టుగా భోజనం కూడా పెట్టి గౌరవంగా సాగనంపాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గాజీపూర్ జిల్లాలో సిద్ధార్థ్ రాయ్ అనే వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను ఆహ్వానించాడు. వారందరికీ విందు వడ్డించాడు. పెళ్లి ముగిసాక వారందరికీ సాదరంగా వీడ్కోలు పలికాడు. సిద్ధార్థ్ ఆలోచనకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అతడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారుబైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్‌కి వెళ్లారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను. అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్‌కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను.

ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా: వైరల్ అవుతున్న కేటీఆర్ వీడియోకేసీఆర్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినదగ్గర్నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీవ్రంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆంధ్రరాష్ట్ర ఏర్పాటుతోనే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందన్న ఆయన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తూర్పారపడుతున్నారు. ఇదిలావుంటే కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఓ పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన తను ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, మాకే ఓటేస్తారు. నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా. కోడిపందేలను లీగలైజ్ చేస్తా అంటూ చెప్పిన మాటల తాలూకు వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.
