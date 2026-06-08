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Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టిన రోజు(జూన్ 10) వేడుకలు సందర్భంగా రూపొందించిన "భోళా బాలయ్య" సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఎన్బీకే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వ్యవస్థాపకులు అనంతపురం జగన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వేడుకకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. అభిమానుల సందడి మధ్య ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్గా జరిగింది.
Boyapati Srinu, Anantapur Jagan
బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ, బాలయ్య గారు ఏంటనేది నేను నా సినిమాల ద్వారా చెప్పాను. ఈ సాంగ్ గురించి చెప్పాలంటే, పాట చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మ్యూజిక్, లిరిక్స్, డ్యాన్స్, ఆర్టిస్టులు, అలాగే ఈ సాంగ్ను రూపొందించిన జగన్తో సహా అందరూ అద్భుతంగా కుదిరారు. ముఖ్యంగా విజువల్స్ అయితే చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. బాలయ్య గారి చిన్నప్పటి ఫొటోల నుంచి ఇప్పటివరకు ఉన్న విజువల్స్ను చూస్తుంటే, పాట కంటే ఆ విజువల్స్తోనే ప్రేక్షకులు మరింత మమేకమైపోతారు. ఈ సాంగ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు. జగన్ చాలా మంచి టీమ్ను ఎంపిక చేసుకున్నాడు. అతని కృషికి తప్పకుండా తగిన ఫలితం ఉంటుంది.
బాలయ్య బాబుగారికి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే శుభాకాంక్షలు. ఈ పాటను లాంచ్ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన అభిమానులందరికీ థ్యాంక్యూ వెరీ మచ్. బాలయ్య బాబుగారు ఎప్పుడూ ఇలాంటి అద్భుతమైన ఎనర్జీతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏ క్యాలెండర్లోనూ లేని పండుగ, అభిమానుల గుండెల్లో మాత్రమే ఉండే పండుగ బాలయ్య బాబుగారి పుట్టినరోజు. ప్రతి సంవత్సరం అభిమానులు ఆయన పుట్టినరోజును ఒక వేడుకలా జరుపుకుంటారు. ప్రతి ఏడాది అంతకుమించి చేస్తున్నారు. బాలకృష్ణ గారు కూడా అభిమానులను ఎప్పుడూ గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు. ఈ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ చూస్తుంటే ఇది ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లా అనిపిస్తోంది. అభిమాన హీరో ఆనందంగా ఉండాలని, ప్రేమతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అభిమానుల దీవెనలు ఎప్పుడూ ఆయనతోనే ఉంటాయి. బాలయ్య గారికి ఇష్టమైన పని కష్టపడటం. ఆయనకు ఇష్టమైనది సేవ. అభిమానులు కూడా దానిని బాధ్యతగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇది నిజంగా అభినందించాల్సిన విషయం. ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తున్న బాలకృష్ణ గారి అభిమానులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. మీ అందరూ ఎప్పుడూ బాలయ్య బాబుగారితోనే ఉండాలి. ఆయనతో కలిసి ముందుకు నడవాలి. బాలయ్య బాబుగారు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై బాలయ్య!
ఎన్బీకే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వ్యవస్థాపకులు అనంతపురం జగన్ మాట్లాడుతూ... కారణజన్ముడు, యుగపురుషుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి వారసుడు, మనందరి అభిమాన దైవం నందమూరి బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు మనందరికీ ఒక పండుగ రోజు. దేవీ నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ఎలా జరుపుకుంటామో, అలాగే బాలయ్య గారి బర్త్డేను కూడా జూన్ 1 నుంచి 10 వరకు కన్నుల పండుగగా జరుపుకుంటాం. బాలకృష్ణ గారు సాధించిన విజయాలు, సృష్టించిన చరిత్ర, చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు ఒక్కరోజులో చెప్పలేం. ఆయనకు అభిమానిగా ఉండడం, ఆయన వెంట నడవడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఆయనకు సేవ చేసే భాగ్యం నాకు దొరికింది. ఆయనతో గడిపిన ప్రతి నిమిషం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ఆయన. ఐదు రంగాల్లో ప్రతిరోజూ దాదాపు 20 గంటలు కష్టపడుతున్నారు. అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ఈ దేశంలో లేరు. ఆయన స్వార్థం ఎరుగని మహోన్నత వ్యక్తి. ఏ అభిమాని కనిపించినా పలకరిస్తారు, వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటారు. ఆయన మమ్మల్ని అంతగా అభిమానిస్తున్నారు కాబట్టే ఇలాంటి పాటలు పుడుతున్నాయి. బాలకృష్ణ గారిని సింహంలా చూపించి ‘అఖండ’ వంటి విజయాలు అందించిన దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను గారు. ఆయన ఈ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయడం ఆనందంగా వుంది. బాలయ్య గారి వ్యక్తిత్వాని సరిపడేలా ఈ పాటకు ‘భోళా బాలయ్య’ అని నామకరణం చేశాం. బాలయ్య గారికి ఎంత సేవ చేసినా తక్కువే అని భావిస్తాను. మా నాన్నగారు మరణించిన తర్వాత నాకు తండ్రి స్థానంలో బాలయ్య గారే ఉన్నారు. బోయపాటి గారి సమక్షంలో ఈ సాంగ్ విడుదల కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రేమలో బ్రేకప్లు ఉండొచ్చు, కానీ బాలయ్య బాబుగారిని ప్రేమిస్తే ‘నో బ్రేకప్స్’... అది జీవితాంతం ఉంటుంది. దర్శకుడు శివాజీ ఈ పాటను ఎంతో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. కరీముల్లా, రుచేరా వైద్య ఎంతో ఎనర్జీతో పాడారు. అలాగే ఈ సాంగ్ కోసం పనిచేసిన టీమ్ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
లిరిసిస్ట్ దివాకర్ అమిలినేని మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం. బాలయ్య గారి కోసం పాట రాస్తే అది జీవితాంతం నిలిచిపోయేలా ఉండాలని జగన్ గారు మాకు చాలా మంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ‘బాలయ్య బాబుగారు ఎలా ఉంటారో అలా రాయండి, అదే పాట’ అని చెప్పారు. ఆ ఆలోచనతోనే ఈ పాటను రాశాను. ఈ పాట మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తున్నాను. బాలయ్య బాబుగారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అలాగే బాలయ్య బాబు గారి అభిమానులందరికీ కృతజ్ఞతలు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం నాపై ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
సింగర్ కరీముల్లా మాట్లాడుతూ...అందరికీ నమస్కారం. బాలయ్య గారంటే అనంతపురం జగన్ గారికి ఎంతో అభిమానం. నేను ఇంతకుముందు ‘వీరసింహారెడ్డి’లో ‘జై బాలయ్య’ పాట పాడాను. అలాగే ‘భగవంత్ కేసరి’లో గణేశ్ పాటను పాడాను. ‘అఖండ తాండవం’లో కూడా పాడే అవకాశం వచ్చింది. బాలయ్య గారి అభిమానులు కలిసి రూపొందించిన పాటను కూడా పాడే అవకాశం మళ్లీ నాకే రావడం గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన జగన్ గారికి, మా టీమ్ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
పిల్లనిచ్చిన అత్త ప్రేమలో పడిన అల్లుడు, లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు, వీడియో
పిల్లనిచ్చిన అత్తతోనే ప్రేమలో పడిపోయాడు ఆ అల్లుడు. తన భార్యను వదిలేసి అత్తతోనే కాపురం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది కాస్తా కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసేలోపుగానే ఇద్దరూ పరారై కోర్టులో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన కాన్పూర్ దేహాత్లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్ దేహాత్ అక్బరూర్ పరిధిలో ఓ అల్లుడు తరచూ అత్తగారింటికి వస్తున్నాడు. కట్టుకున్న భార్యను ఇంటివద్ద వదిలేసి అత్తారింటికి తరచూ వస్తుండటంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో అనుమానం మొదలైంది. వారి అనుమానాన్ని ఆ అత్తాఅల్లుళ్లు నిజం చేసారు. లోకం ఏమనుకుంటుందన్న విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోని వారు ఇంటి నుంచి పారిపోయారు.
సెలవుపై ఇంటికొచ్చి.. ఇంకోదానితో కులుకుతావా..? ఆర్మీ జవాన్ను హత్య చేసిన భార్య?
అక్రమ సంబంధాల కారణంగా నేరాలకు పాల్పడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. తాజాగా మెదక్ జిల్లాలో అక్రమ సంబంధం నెరుపుతున్నాడన్న ఆరోపణతో ఒక ఆర్మీ జవాన్ను అతని భార్య హత్య చేసింది. అనంతరం ఆమె పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. ఉత్తరాఖండ్లోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి సెలవుపై ఇంటికి వచ్చిన 49 ఏళ్ల ఆర్మీ జవాన్ పొన్నం కుమార్ గౌడ్, జూన్ 10న తిరిగి విధుల్లో చేరాల్సి ఉంది.
రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు.. 15 మందికి గాయాలు.. మరో ముగ్గురు యాత్రికులు...?
ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం కోతలంకపల్లి వద్ద ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు రైల్వే వంతెనకు ఢీకొట్టి బోల్తా పడటంతో కనీసం 15 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న కేవీఆర్ ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు, అర్ధరాత్రి సమయంలో అదుపు తప్పి రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టింది.
తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్న నారా లోకేష్.. కడియం శ్రీహరి
తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నారా లోకేష్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఇప్పటికీ తన తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన తనను తాను నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు తన కుమారుడిని ఒక నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సమావేశంలోనూ చంద్రబాబు పక్కన లోకేష్ ఎందుకు ఉంటున్నారు? పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు ఎవరూ లేరా?" అని కడియం శ్రీహరి అన్నారు.
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్య.. కారణం ఎవరంటే?
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్యకు గురికావడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. తూర్పు ఢిల్లీలోని వసుంధర ఎన్క్లేవ్లో జరిగిన ఈ మర్డర్ మిస్టరీని పోలీసులు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే చేధించారు. తెలిసిన వారే ఈ పని చేసి ఉంటారని భావించిన పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకున్నారు. ఆస్తి వివాదం కారణంగానే పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక దంపతులచే ఈ హత్య జరిగి వుంటుందని పోలీసులు చెప్తున్నారు. ఆస్తి గొడవల కోణంలోనే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నారు.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,