Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ లో యాక్షన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా సంయుక్త,

సంయుక్త తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటిగా నిలవనున్న పాన్-ఇండియన్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది బ్లాక్ గోల్డ్' లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. యోగేష్ కెఎంసి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మాగంటి పిక్చర్స్ భాగస్వామ్యంతో హాస్య మూవీస్ బ్యానర్పై రజేష్ దండా నిర్మిస్తున్నారు.
పవర్ ఫుల్ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతున్న 'ది బ్లాక్ గోల్డ్' చిత్రంలో సంయుక్త ఇంటెన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లో పాత్రలో మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా కనిపించనున్నారు. చిత్ర బృందం నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ను విడుదల చేసింది,ఈ పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
వరుస విజయాలు, యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్లను అందించిన నిర్మాత రజేష్ దండా, ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ విజువల్తో ఒక కొత్త జోన్ లో అడుగుపెడుతున్నారు. 'కె-రాంప్' విజయం తర్వాత, ఆయన నిర్మిస్తున్న భారీ స్థాయి యాక్షన్ డ్రామా 'ది బ్లాక్ గోల్డ్'. ఇప్పటికే ట్రేడ్ వర్గాలలో, సినీ ప్రేక్షకులలో బలమైన బజ్ను సృష్టిస్తోంది.
చిత్రీకరణ దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది, సుమారు 75% షూటింగ్ పూర్తయింది. కేవలం 15 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో సరికొత్త కథన విధానం, అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఊహించని మలుపులతో ఉండబోతోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2026 వేసవిలో విడుదల చేయనున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు.
సంయుక్తతో పాటు, ఈ చిత్రంలో మురళీ శర్మ, రావు రమేష్, నాజర్, మనీష్ వాధ్వా, రామ్కీ, రవీంద్ర విజయ్, అడుకలం నరేన్, బివిఎస్ రవి, కృష్ణ చైతన్య, చంద్రిక రవి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇందులో రెండు ప్రత్యేక పాటలు ఉంటాయి. బాలీవుడ్ వర్గాల నుండి కూడా ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, 'ది బ్లాక్ గోల్డ్' 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషలలో ఏకకాలంలో విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
