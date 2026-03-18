Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోరాటం దేనికోసం అనేది సస్పెన్స్ : హరీశ్ శంకర్
దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన యోధుడు భగత్ సింగ్ కు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు తేడా ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ తెలుపుతూ, ధర్మం కోసం చేసిన పోరాటమే అంటూ తెలిపారు. మరి పాలకులపైనా, వ్యవస్థపై నా ? అని అడిగితే అది రేపు మీరు సినిమా చెప్పండి అంటూ సరదాగా సమాధానమిచ్చారు. అసలు నేను మొదట అనుకున్న కథ వేరు. కానీ ఇప్పటి రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల కథను మార్చానని ఆయన తెలిపారు. బుధవారంనాడు మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు.
నిర్మాత నవీన్ ఎర్నేని గురించి చెబుతూ.. నేను కథ మార్చినా, బడ్జెట్ పెరిగినా ఆయనలో చిన్నపాటి అసహనం లేదు..కథ మార్చినా ఏమీ అనలేదు. అడిగినదానికి డబుల్ ఇచ్చేవారు. ఓ దశలో ఖర్చు ఎక్కువయిందనీ, మరోవైపు ఆలస్యం అవుతుందని అన్నా ఆయన ఊరు కోలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో డాన్స్ వేస్తారు అందుకు 500మంది డాన్సర్లను అడిగితే, ఏకంగా 1500 మందిని సమకూర్చారు. ఎత్తరా కాలర్, దేఖ్ లేంగే సాలా.. రెండు సాంగ్స్ కు బాగా వెచ్చించారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ అంటేనే రిచ్ గా వుండాలంటే వారి బేనర్ లో ఇంతవరకు వేయని ఖరీదైన సెట్ ను కూడా వేసి చూపించారు. అలాంటి నిర్మాత పదికాలాలపాటు ఇండస్ట్రీలో వుండాలని తెలిపారు.
ఇందుకు నిర్మాత మాట్లాడుతూ, ఓ నిర్మాతలాగా హరీశ్ బాధ్యత తీసుకున్నాడు. ఆయన నిర్మాతల దర్శకుడు అని కితాబిచ్చారు. బుధవారంనాడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రెస్ మీట్ లో ఆయన మాట్లాడారు.