ది సెస్సో ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది సినిమా కూడా వుంటుంది :ఆకాష్ జగన్నాథ్
యశ్ రాజ్, మౌపియ గౌస్వామి, ఈశ్వర్ పెంటి, పూజా రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో యశ్ రాజ్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ది సెస్సో’. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను సోమవారం నాడు విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కి హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి చిలుముల మదన్ రెడ్డి, అశోక్ యాదవ్, ప్రభు రావులకోలు, నర్సింగ్, శ్రావణ్ రావులకోలు తదితరులు అతిథులు విచ్చేసి టీంను అభినందించారు.
The Cesso team with Akash Jagannath
ఆకాశ్ జగన్నాథ్ మాట్లాడుతూ .. ‘నన్ను ఈ మూవీ టీం అప్రోచ్ అయింది. ట్రైలర్ చూశాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ మూవీలో హీరో, హీరోయిన్ చాలా బాగున్నారు. ఇలానే ఈ టీం మరిన్ని సినిమాలు తీయాలని, ‘ది సెస్సో’ చిత్రం విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ మూవీకి పని చేసిన అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
యశ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘ది సెస్సో’ చిత్రాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. మాకు ఇది మొదటి మెట్టు. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన నా టీంకు థాంక్స్. సినిమా లైఫ్ అంటే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ అందమైన జీవితం వెనకాల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సొసైటీ గురించి నాకు వచ్చిన థాట్ ఈ చిత్రానికి బీజం వేసింది. ఈ మూవీ బేసిక్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ నుంచి పుట్టిందే. ఓవర్నైట్ స్టార్ అవ్వాలని ఇండస్ట్రీకి రాలేదు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇంకా నేర్చుకుంటాను. మన నిజాయితీయే ఇక్కడ నిలబెడుతుంది. మా నిర్మాత బి.ఎన్.రెడ్డి గారి సహకారం మర్చిపోలేను. నేను అడగగానే ఇంత దూరం వచ్చిన అశోక్ గారికి, ఆకాష్ జగన్నాథ్ గారికి థాంక్స్. మౌపియ ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఆమె నటన కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
గండిపేట్ మండల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అశోక్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ .. ‘సినిమా తీయడం అంటే మాములు విషయం కాదు. కనిపించడానికి 3 గంటల సినిమా. కానీ దీని వెనుక మూడు వందల రోజుల కష్టం ఉంటుంది. ఎంతో కష్టపడితేనేగాని హీరో అవ్వలేరు. కష్టం విలువ నాకు తెలుసు. అందుకే నేను ఇంత వరకు వచ్చాను. నా సపోర్ట్ ఈ మూవీ టీమ్కి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఈసారి జరిగే ఈవెంట్కు జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ను, శ్రీశైలం యాదవ్ను తప్పకుండా తీసుకువస్తాను’ అని అన్నారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే చిలుముల మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ది సెస్సో’ ట్రైలర్ బాగుంది. సినిమాకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ విజయం దక్కాలి. దర్శక నిర్మాతలకు మంచి పేరు రావాలి. అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
నిర్మాత బి.ఎన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘సినిమా అంటే కేవలం 3గంటలు మాత్రమే. కానీ దాని ప్రయాణం మాత్రం మూడు వందల రోజులు ఉంటుంది. మేము ఇంత దూరం రావడానికి ఎంతో కష్టపడ్డాం. మా టీమ్ అంతా చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా తీశాం. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు’ అని అన్నారు.