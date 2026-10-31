  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. The characters of Jayasudha and Vasuki reminded me of my mother: Dheeraj Mogilineni
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (17:32 IST)

Dheeraj Mogilineni: జయసుధ, వాసుకి పాత్రలు మా అమ్మను గుర్తచేశాయి : ధీరజ్ మొగిలినేని

Producer Dheeraj Mogilineni
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:32 IST)
google-news
Producer Dheeraj Mogilineni
ధీరజ్ మొగిలినేని "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని నిర్మించారు.  మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నవంబర్ 6న ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని
 
- ఈ కథ విన్నప్పుడు మనసును హత్తుకుంది. నా రియల్ లైఫ్, నా చైల్డ్ హుడ్ మెమొరీస్ గుర్తుకువచ్చాయి. ఈ సినిమాలో అమ్మమ్మ పాత్రలో జయసుధ చెప్పే డైలాగ్స్ మా అమ్మమ్మ చెప్పినట్లు, వాసుకి గారు చెప్పే మాటలు మా అమ్మ చెప్పినట్లు అనిపించాయి. మా అమ్మ అలాగే నాతో మాట్లాడేది. నాతో పాటు ప్రేక్షకులకు కూడా అదే ఫీల్ కలుగుతుందని నమ్మాను. ఈ కథలో చిన్నపిల్లల పాత్రలను టీనేజ్ లోకి మార్చి ఒక లవ్ స్టోరీ పెట్టి కమర్షియల్ గా మార్చవచ్చు. కానీ బాల్యంలో ఉండే ఆ ఇన్నోసెన్స్ పోతుంది. పాత్రల్లోని ఆ సున్నితత్వమే ఈ కథలో కీలకమైంది.
 
- మనకు ట్రెండ్ బ్రేక్ చేసే సినిమాలో ఎన్నో వస్తుంటాయి. పెళ్లిచూపులు వంటి సినిమాల తర్వాత మన దగ్గర రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీస్ ట్రెండ్ పోయింది అన్నారు. ఆ తర్వాత ప్రేమలు సినిమా తెలుగులో డబ్ అయి ఆదరణ పొందింది. ఆ తర్వాత లిటిల్ హార్ట్స్ వచ్చింది. "సమ్మర్ హాలిడేస్" కథను చెబితే మళ్లీ పిల్లల సినిమాలు ఇండస్ట్రీలో నిర్మిస్తారని, ఆ చిత్రాలకు మా సినిమా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని నమ్మాం. అమ్మమ్మగా నటించిన జయసుధ గారు మొన్న ట్రైలర్ లాంఛ్ కు రావాల్సిఉంది. ఆమె నెక్ట్స్ ఈవెంట్ కు వస్తున్నారు.
 
- నేను నమ్మిన కథను బలంగా ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నా. సమ్మర్ సీజన్ లో మా సినిమా రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నా కుదరలేదు. ఇప్పుడు రిలీజ్ కుదిరింది కాబట్టి దీపావళి పండక్కి కరెక్టేమో అనిపించింది. ఈ నెల 30న వచ్చే సినిమాలు నవంబర్ 6కు వాయిదా పడతాయని భయపడ్డాం కానీ అవేమీ రావడం లేదు. లక్కీగా మా సినిమాకు దాదాపు సోలో రిలీజ్ దొరికిందని అనుకోవచ్చు. ఒక స్పెషల్ అటెంప్ట్ చేసే చిత్రాలకు, కొత్త నిర్మాతలు తీసే చిన్న చిత్రాలకు, స్థానికంగా రూపొందించే సినిమాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా రాయితీ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే థియేటర్స్ నుంచి రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది. ఓటీటీలు పెద్ద సినిమాలే తీసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో చిన్న సినిమాకు ప్రభుత్వం సపోర్ట్ ఇస్తే బాగుంటుంది.
 
- మా సినిమాకు నవంబర్ 6న మంచి థియేటర్స్ దొరుకుతున్నాయి. పాజిటివ్ టాక్ మొదలయ్యాక ఇంకా పెరుగుతాయి. మా సినిమాలో మెసేజ్ ఏమీ ఉండదు. మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. పిల్లలు రెండు నెలలు వేసవి సెలవులు గడిపి తిరిగి వెళ్లిపోతుంది అమ్మమ్మ, ఆ ఊరి స్నేహితులు ఎమోషనల్ గా మారడం, అరుణ్, రోహన్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఉండే బాండింగ్, తండ్రి కొడుకు ఎమోషనల్ సీన్స్ హార్ట్ టచింగ్ గా ఉంటాయి. నేను నిర్మాతగా అవార్డ్స్ ఆశించడం లేదు. థియేటర్స్ కు ప్రేక్షకులు వచ్చి మా సినిమాను సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా.
 
- "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా వర్కవుట్ అయితే ఇండస్ట్రీలో మరిన్ని ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు వస్తాయని నమ్ముతున్నాను. నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా నిర్మించినప్పుడు అది అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల కోసం కాదు, ఒక సెక్షన్ చూస్తారని నమ్మాను. ఈ తరహా చిత్రాలను కూడా చూసే వాళ్లు ఉంటారు. ఎవరో ఒకరు అడుగు వేస్తేనే కదా మరొకరికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాం. నేను ఫ్యూచర్ లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసినప్పుడు, ఓ పదేళ్ల తర్వాత నా ప్రొడక్షన్ లో "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా వచ్చిందని గుర్తుపెట్టుకుంటాను. అలాంటి స్పెషల్ ఫిలిం ఇది. రోహన్, అరుణ్ పాత్రల్లో ఎంత సహజత్వం, సున్నితత్వం ఉందో అలాంటి ఇన్నోసెన్స్ , నిజాయితీ మా డైరెక్టర్ లో చూశాను. ఈ కథలో ఏ అంశం కావాలని తీసుకొచ్చినట్లు ఉండదు. మూవ్ మెంట్స్, విజువల్స్ కూడా అంతే సహజంగా తెరకెక్కించాడు.
 
ఆరు నెలల సినిమాల తీరు
- ఈ ఏడాది సినిమాలు మొదటి ఆరునెలలు రిలీజ్ కు రాలేదు. ఇప్పుడు వరదలా వస్తున్నాయి. టీజర్ ల మీద టీజర్ లు, ట్రైలర్స్ మీద ట్రైలర్స్, పాటల మీద పాటలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ప్రేక్షకులకు కూడా ఏదీ రిజిస్టర్ అయ్యే స్పేస్ ఇవ్వడం లేదు. మన ప్రొడ్యూసర్స్ ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే ఈ ఇయర్ సెకండాఫ్ లో ఇంతగా సినిమాల రద్దీ ఉండేది కాదు.
 
కొత్త చిత్రాలు
- ప్రస్తుతం మా సంస్థలో సంగీత్ శోభన్, అనస్వరతో అంతా రాములోరు చూస్కుంటారు సినిమా నిర్మిస్తున్నాం. 80 శాతం చిత్రీకరణ పూర్తయింది. డిసెంబర్ రిలీజ్ అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూసి ఫిబ్రవరికి రిలీజ్ మార్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత 35 మూవీ డైరెక్టర్ నందకిషోర్ తో ఒక సినిమా, కిష్కిందపురి దర్శకుడు కౌషిక్ తో ఒక సినిమా చేయబోతున్నాను. సంక్రాంతి తర్వాత ఈ సినిమాలు సెట్స్ మీదకు వెళ్తాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
విడాకులు ఇచ్చిన భార్యను మళ్లీ ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న బాలీవుడ్ దర్శకుడు

ఇటుకతో చిన్నారిపై రాక్షస దాడి చేసిన బాలుడి మానసిక స్థితి చెక్ చేస్తాం, కేసు కూడా: పంచకుల డిసిపి

ఇటుకతో చిన్నారిపై రాక్షస దాడి చేసిన బాలుడి మానసిక స్థితి చెక్ చేస్తాం, కేసు కూడా: పంచకుల డిసిపిహర్యానాలోని సెక్టార్ 20, పంచకుల ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూల్లో 8 ఏళ్ల బాలుడు ఆరేళ్ల చిన్నారిపై అత్యంత పాశవికంగా ఇటుకరాయితో దాడి చేయడంపై పంచకుల డిసిపి అదితి సింగ్ స్పందించారు. ఆమె ఈ ఘటన గురించి మాట్లాడుతూ... అక్టోబరు 28న సెక్టార్ 20, పంచకుల ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూలులో దురదృష్టకరం సంఘటన జరిగింది. ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు ఆరేళ్ల చిన్నారిపై దారుణమైన దాడి చేసాడు. ప్రస్తుతం బాధిత చిన్నారికి పిజిఐ చంఢీగర్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పుకున్నది.

రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి: నిశ్చేష్టురాలినై గోడకు ఆనుకుని అలాగే నిలబడిపోయానన్న టీచర్

రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి: నిశ్చేష్టురాలినై గోడకు ఆనుకుని అలాగే నిలబడిపోయానన్న టీచర్అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ప్రేమోన్మాది ఓ విద్యార్థినిపై చేసిన కిరాతక చర్య గురించి తరగతి ఉపాధ్యాయురాలు వివరించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... పిల్లలకి పాఠం చెబుతున్నా. ఒకడు వేగంగా క్లాసు రూంలోకి ఎలక్ట్రిక్ రంపం పట్టుకుని వచ్చాడు. తరగతి గదిలో ఏదైనా పని చేయడానికి వచ్చాడేమో అనుకున్నా. కానీ అతడు నేరుగా విద్యార్థిని వద్దకు వెళ్లాడు. రంపంతో దారుణంగా దాడి చేసాడు. నేను నిశ్చేష్టురాలినై గోడకు ఆనుకుని అలాగే నిలబడిపోయా. మిగిలిన విద్యార్థులంతా క్లాస్ రూం నుంచి భయంతో పరుగులు తీసారు. చూస్తుండగానే రక్తం మడుగులో పడిపోయింది ఆ విద్యార్థిని అంటూ ఉపాధ్యాయురాలు భోరమంటూ విలపించింది.

ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పిజ్జాలు పంచుకుంటూ డ్యాన్స్ చేయొచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేయకూడదా, వీడియో

ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పిజ్జాలు పంచుకుంటూ డ్యాన్స్ చేయొచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేయకూడదా, వీడియోసోషల్ మీడియాలో ఓ మహిళ చిలకపచ్చ రంగు శారీ కట్టుకుని వేసిన డ్యాన్స్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి కారణం ఆమె ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో డ్యాన్స్ చేయడమే. ఆ వీడియోలో సదరు మహిళ... పక్కనే అధికారులు చూస్తుండగా ఎంతో చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. ఓ హిందీ పాటకు చేతులను తిప్పుతూ లయబద్ధంగా నాట్యం చేస్తూ కనిపించింది. ఈ డ్యాన్స్ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఇట్లా డ్యాన్స్ చేసేవాళ్లను డిస్మిస్ చేయాలి, ప్రజలకు చేయాల్సిన పనులను పక్కనబెట్టి ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తూ కాలయాపన చేస్తారా...

తల్లి నిద్రిస్తుండగా శిశువును ఎత్తుకెళ్లిన ముగ్గురు..

తల్లి నిద్రిస్తుండగా శిశువును ఎత్తుకెళ్లిన ముగ్గురు..లాలాపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎటుకూరు రోడ్డులో ఇద్దరు నెలల వయసున్న శిశువును ముగ్గురు యువకులు అపహరించారు. పాత సామాగ్రి విక్రయించే దుకాణం ముందు తల్లి నిద్రిస్తుండగా, మోటార్ సైకిల్‌పై వచ్చిన ముగ్గురు యువకులు శిశువును ఎత్తుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు ముందు, సదరు యువకులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై బాధితులు లాలాపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అర్నబ్ పోయింది, మురసు Murasu వస్తోంది?!! మచిలీపట్నానికి 1200 కి.మీ దూరంలో...

అర్నబ్ పోయింది, మురసు Murasu వస్తోంది?!! మచిలీపట్నానికి 1200 కి.మీ దూరంలో...ఇటీవలే గోదావరి జిల్లాలను అర్నబ్ పెనుతుఫాన్ తీవ్రంగా నష్టపరిచింది. ఇదిలావుండగానే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఇది ప్రస్తుతం మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 1200 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై వుంది. ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో రేపటి నుంచి కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం వున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాగా ఈ వాయుగుండం రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలపడి రేపు సాయంత్రానికి తుపానుగా మారుతుందనీ, సోమవారం సాయంత్రానికి తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించే 5 పానీయాలు, ఏంటవి?

కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించే 5 పానీయాలు, ఏంటవి?కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా శరీరాన్ని నిరంతరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడం, బిలిరుబిన్-కాల్షియం ఆక్సలేట్ స్పటికాలు కలవకుండా చేసే 5 ఉత్తమమైన పానీయాలు ఏమిటో, వాటిని తీసుకుంటే మూత్రపిండాలకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిమ్మకాయ నీళ్లు: నిమ్మకాయలో సిట్రేట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రాయిలా మారే కాల్షియం స్పటికాలను కరిగిస్తుంది. కొత్త రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. రోజూ ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మచెక్క రసం పిండుకుని తాగడం చాలా మంచిది.

విటమిన్ D లోపం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావం

విటమిన్ D లోపం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావంఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి, శరీరంలో కాల్షియం శోషణకు విటమిన్ D ఎంతో అవసరం. దీని లోపం వల్ల ఎముకల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, అలసట వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. తగినంత సూర్యరశ్మిని పొందండి. చేపలు, గుడ్లు, విటమిన్ D సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోండి. అవసరమైతే వైద్యుల సలహాతో విటమిన్ D స్థాయులను పరీక్షించుకోండి. మీ ఎముకల ఆరోగ్యమే మీ బలం. విటమిన్ D గురించి అవగాహన పెంచుకోండి.

కావేరీ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక విధానంతో సంక్లిష్టమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్స

కావేరీ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక విధానంతో సంక్లిష్టమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్సచెన్నైలోని ఆళ్వార్‌పేటలో ఉన్న కావేరీ ఆసుపత్రి, 63 ఏళ్ల వ్యక్తికి ప్యూర్ నేటివ్ ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ అని పిలువబడే తీవ్రమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీకేజీకి, ప్రత్యేకమైన హ్యాంచోర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించి ట్రాన్స్‌క్యాథెటర్ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రీప్లేస్‌మెంట్ విధానం ద్వారా విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. రోగి యొక్క సహజ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీఫ్లెట్‌లో రంధ్రం పడటం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. రోగికి గతంలో మిట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి కూడా జరగడం, చికిత్సను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. ఈ రకమైన మొట్టమొదటి ప్రక్రియలో, ఈ రకమైన క్లినికల్ కారకాల కలయికతో ఉన్న రోగికి టీఏవీఆర్ కోసం హ్యాంచర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను అధికమించేందుకు చిట్కాలు

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను అధికమించేందుకు చిట్కాలుగ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలతో బాధపడేవారి సంఖ్య నానాటికి పెరుగుతూ ఉంది. చిన్నదిగా ప్రారంభమయ్యే సమస్యలే క్రమేపీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులుగా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల చికిత్స మరింత కష్టసాధ్యమవుతుంది. అయితే ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స చేస్తే గ్యాస్ట్రిక్ బారినపడకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు దూరం చేసే చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయాన్నే తులసి ఆకుల రసాన్ని మంచినీళ్లలో కలిపి తాగితే క్రమంగా జీర్ణశక్తి మెరుగుపడి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉండవు. పుదీనా ఆకులతో తయారుచేసిన టీ కూడా గ్యాస్‌ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. చిన్న అల్లం ముక్కని భోజనం ముందు తింటూ ఉంటే పొట్టకు సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి.

హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన

హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహనవిశాఖపట్నం: రొమ్ము క్యాన్సర్‌ అవగాహన మాసం సందర్భంగా హెల్త్‌కేర్ గ్లోబల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌(హెచ్‌సీజీ విశాఖ), విశాఖపట్నంలోని ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ కళాశాల విద్యార్థులతో కలిసి ప్రజారోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా ఫ్లాష్‌మాబ్‌ ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా క్యాన్సర్‌పై సమాజంలో నెలకొన్న అపోహలు, సంకోచాలను తొలగించేందుకు యువత భాగస్వామ్యాన్ని వినియోగించారు. రొమ్ము క్యాన్సర్‌ను తొలిదశలోనే గుర్తించడం ప్రాధాన్యాన్ని వివరించడంతోపాటు, మహిళలు సకాలంలో ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అవగాహన కల్పించారు.