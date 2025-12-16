Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి స్టార్ పవర్ తో అదరగొట్టారు. ఆయన అప్ కమింగ్ 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' ఆన్లైన్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
విడుదలైన కేవలం ఒక నెలలోనే, ఒక్క తెలుగు వెర్షన్ లోనే 100 మిలియన్ల వ్యూస్ను దాటగా, ఐదు భాషల్లో కలిపి మొత్తం 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ను సాధించింది. ఈ పాట ప్రజాదరణ రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది.
ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ పాటలోని పవర్ ఫుల్ బీట్స్, ఆకట్టుకునే రిథమ్ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. రామ్ చరణ్ అదిరిపోయే డ్యాన్స్ మూమెంట్స్, పవర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి, లెక్కలేనన్ని రీల్స్, ఫ్యాన్ ఎడిట్లతో అలరిస్తోంది.
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా చూపించిన స్టైలిష్ విజువల్స్, ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనిపించే గ్రాండియర్ ఈ పాటకు మరింత ప్లస్ అయ్యాయి. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శివ రాజ్కుమార్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
‘చికిరి చికిరి’ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుండటంతో పెద్ది సినిమాపై ప్రీ-రిలీజ్ బజ్ మరింత పీక్కు చేరుతోంది.