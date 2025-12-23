మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (10:01 IST)

మూడు రోజుల్లో భారీ కలెక్షన్లు రాబట్టిన డార్క్ కామెడీ మూవీ గుర్రం పాపిరెడ్డి

Gurram Papireddy Collection poster
Gurram Papireddy Collection poster
నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా రీసెంట్ గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి మంచి విజయాన్ని సాధించింది. డార్క్ కామెడీ మూవీ జానర్ లో సరికొత్త కథా కథనాలతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటోందీ మూవీ. ఈ సినిమా రిలీజైన మూడు రోజుల్లో 2.25 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించడం విశేషం. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఇలాగే పాజిటివ్ ట్రెండ్ కొనసాగిస్తూ ఫస్ట్ వీక్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి నెంబర్స్ క్రియేట్ చేసేలా కనిపిస్తోంది.
 
గుర్రం పాపిరెడ్డి చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మించారు. దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందించారు. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణతో ఈ మూవీ టీమ్ ప్రస్తుతం ఏపీలో ప్రమోషనల్ టూర్ నిర్వహిస్తున్నారు.
 
నటీనటులు - నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా, బ్రహ్మానందం, యోగి బాబు, ప్రభాస్ శ్రీను, రాజ్ కుమార్ కాసిరెడ్డి, జీవన్ కుమార్, వంశీధర్ కోసిగి, జాన్ విజయ్, మొట్ట రాజేంద్రన్, తదితరులు 

Lok Sabha Segments: 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షుల నియామకం

Lok Sabha Segments: 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షుల నియామకంచంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మొత్తం 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షులను, ప్రధాన కార్యదర్శులను నియమించింది. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో సామాజిక సమీకరణాలు, గత పనితీరు, అనుభవం, విధేయతను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. సమతుల్య ప్రాతినిధ్యమే లక్ష్యమని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 25 నియోజకవర్గాలకు గాను, పద్నాలుగు మంది పార్టీ అధ్యక్షులు రిజర్వ్‌డ్, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు. వీరిలో ఎనిమిది మంది బీసీలు, నలుగురు ఎస్సీలు, ఒక ఎస్టీ, ఒక మైనారిటీ వర్గానికి చెందినవారు ఉన్నారు. ఈ నిర్ణయాలు తమ సామాజిక ఇంజనీరింగ్ వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పార్టీ నాయకత్వం పేర్కొంది.

Telangana: తెలంగాణను డ్రోన్ టెక్నాలజీ హబ్‌గా మార్చేందుకు సన్నాహాలు

Telangana: తెలంగాణను డ్రోన్ టెక్నాలజీ హబ్‌గా మార్చేందుకు సన్నాహాలుతెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ సమీపంలో డ్రోన్ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రతిపాదిత హబ్ పైలట్ శిక్షణ, పరిశోధన-అభివృద్ధి, డేటా అనలిటిక్స్‌పై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి దూరంగా ఉంటుంది. దీనికోసం యాచారం మండలం, మోండిగౌరెల్లిలోని చదునైన భూమిని షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారు. రక్షణ-పౌర రంగాలలో డ్రోన్ల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోంది.

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలుతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గత దశాబ్ద కాలపు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఏ విధంగా దెబ్బతీశారో హైలైట్ చేయడానికి ఈ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించాలని ఆయన యోచిస్తున్నారు. తెలంగాణ నదీ జలాల హక్కులను పరిరక్షించడానికి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజిత

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజితఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు అభద్రతామయంగా మారిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షురాలు కాకాని పూజిత, రాష్ట్రంలో క్షీణిస్తున్న శాంతిభద్రతలపై కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. నెల్లూరులోని వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 18 నెలల కూటమి పాలనలో ప్రజా భద్రత పూర్తిగా కుప్పకూలిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ నేరాలు జరుగుతుండటంతో మహిళలు భయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
