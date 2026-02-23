Mrinal: డెకాయిట్ కథ డేంజర్, అయినా ఫస్ట్ సింగిల్ రుబరూ లో శేష్, మృణాల్ కెమిస్ట్రీ హైలైట్
Adivi Sesh, Mrunal Thakurఅడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటిస్తున్న డెకాయిట్.. తెలుగు-హిందీ ద్విభాషా చిత్రంతో షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఇప్పటికే టీజర్, గ్లింప్స్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.
'డెకాయిట్' ఫస్ట్ సింగిల్ రుబరూ ఫిబ్రవరి 27న విడుదల అవుతుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. సాంగ్ పోస్టర్ లో శేష్ ప్రశాంతమైన కానీ ఇంటెన్స్ లుక్లో ఉండగా, మృణాల్ సున్నితమైన నవ్వుతో కనిపిస్తోంది. ఈ పోస్టర్ చూస్తే సినిమా లోని యాక్షన్ నేపథ్యానికి సమాంతరంగా ఓ టెండర్ రొమాంటిక్ ట్రాక్ నడుస్తుందనే అర్ధమౌతుంది.
డెకాయిట్ కథ డేంజర్, రా యాక్షన్ చుట్టూ తిరిగినా “రుబారూ” మాత్రం ఎమోషనల్ టచ్తో కొత్త ఫీల్ ఇవ్వబోతుంది. లీడ్ పెయిర్ మధ్య కెమిస్ట్రీని హైలైట్ చేస్తూ, వారి ప్రయాణాన్ని ఈ పాట ప్రజెంట్ చేయబోతుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ ఆల్బమ్పై ఇప్పటికే మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి.
సుప్రియా యార్లగడ్డ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్తో పాటు అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
తెలుగు, హిందీలో ఒకేసారి తెరకెక్కుతున్న డెకాయిట్ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.