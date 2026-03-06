శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (20:00 IST)

సింగపూర్‌కు చేరుకున్న డిస్నీ అడ్వెంచర్

Disney Adventure
డిస్నీ అడ్వెంచర్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న డిస్నీ క్రూస్ లైన్ తన కొత్త హోమ్ పోర్ట్ అయిన సింగపూర్‌కు రావటాన్ని వేడుక చేసుకోవటం ద్వారా ఈరోజు ఒక మైలురాయి సందర్భాన్ని ఉత్సాహంగా జరుపుకుంది. ఈ సాయంత్రం అద్భుతమైన నీటి వందనంతో మెరీనా బే క్రూస్ సెంటర్ సింగపూర్‌ను ఈ నౌక సమీపించినప్పుడు ఉత్సాహం మరియు ఆనందం వాతావరణం నెలకొంది. డిస్నీ అడ్వెంచర్‌ రాకను స్వాగతించడానికి ఆకాశం అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనలతో వెలిగిపోయింది, ఈ ప్రాంతంలోని అతిథులకు క్రూస్ సెలవుల అనుభవాలలో అసాధారణమైన కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది.
 
డిస్నీ అడ్వెంచర్ మార్చి 10, 2026న సింగపూర్ నుండి తన తొలి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, కుటుంబాలు మరియు అన్ని వయసుల అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మూడు మరియు నాలుగు రాత్రుల నౌకాయానాన్ని సముద్రంలో చేస్తుంది. డిస్నీ, పిక్సర్ మరియు మార్వెల్ నుండి 100 సంవత్సరాలకు పైగా స్టోరీ టెల్లింగ్ అనుభవ ఆధారంగా, ఓడలోని అతిథులు ప్రపంచ స్థాయి వినోదం, విందు భోజన అనుభవాలు, కళాత్మక వసతి కోసం ఎదురు చూడవచ్చు. డిస్నీ క్రూస్ లైన్ సంప్రదాయాన్ని, సముద్రంలో అత్యున్నత మాయాజాలం, విశ్రాంతి సెలవులను అందించే ఖ్యాతిని డిస్నీ అడ్వెంచర్ కొనసాగిస్తుంది, ఈ లీనమయ్యే డిస్నీ కథలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గతంలో కంటే ఎక్కువ మందికి అందిస్తుంది.
 
సింగపూర్‌లో డిస్నీ అడ్వెంచర్ రాక మా ప్రపంచ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, డిస్నీ క్రూస్ జ్‌ను మొదటిసారిగా ఆసియాకు పరిచయం చేస్తుంది అని డిస్నీ సిగ్నేచర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అధ్యక్షుడు జో షాట్ అన్నారు. డిస్నీ క్రూస్  లైన్ యొక్క మరపురాని ప్రయాణాల వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, మా కొత్త నౌక మా సిగ్నేచర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మరియు సృజనాత్మకతను ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త గమ్యస్థానంలో కలిపిస్తుంది అని అన్నారు. 
 
డిస్నీ అడ్వెంచర్ ప్రారంభం డిస్నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం అపూర్వమైన వృద్ధి కాలంలో భాగం, ఇది గతంలో కంటే ఎక్కువ విస్తరణ ప్రాజెక్టులను ప్రస్తుతం కలిగి ఉంది. డిస్నీ క్రూస్ లైన్ కోసం, ఆ పెరుగుదలలో డిస్నీ ట్రెజర్ మరియు డిస్నీ డెస్టినీతో సహా గత రెండు సంవత్సరాలలో ఇతర ఓడల ప్రారంభాల తర్వాత 2031 నాటికి 13-షిప్‌ల సముదాయం వైపు వెళ్లడం కూడా ఉంది.
 
ఆసియా పసిఫిక్‌లో ప్రముఖ క్రూస్ హబ్‌గా సింగపూర్ స్థానం 160కి పైగా నగరాల నుండి ప్రత్యక్ష విమానాలతో కూడిన సమగ్ర ఎయిర్‌లింక్‌లు, ఇటీవల విస్తరించిన మెరీనా బే క్రూస్ సెంటర్ సింగపూర్‌తో సహా ప్రపంచ స్థాయి క్రూస్ మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా తీర్చిదిద్దబడింది. 2025లో, సింగపూర్ క్రూస్  పరిశ్రమ 375 షిప్ కాల్స్ నుండి 2 మిలియన్లకు పైగా ప్రయాణీకుల రాకపోకలను సాధించడానికి అభివృద్ధి చెందింది. డిస్నీ అడ్వెంచర్ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల హోమ్‌పోర్టింగ్ నిబద్ధత ఫ్లై-క్రూస్ డిమాండ్‌ను మెరుగుపరచటానికి, ఈ ప్రాంతంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న క్రూస్ యాత్రికులలో గణనీయమైన వాటాను పొందటానికి ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఆసియా పసిఫిక్‌లో ప్రముఖ క్రూస్ హబ్‌గా సింగపూర్ పాత్రను బలోపేతం చేస్తూ, ఈ నౌక పర్యాటకం, సముద్ర రంగాలలో గణనీయమైన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
సింగపూర్ టూరిజం బోర్డు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెలిస్సా ఓవ్ మాట్లాడుతూ, సింగపూర్‌లో తమ తాజా నౌకను హోమ్‌పోర్ట్ చేయాలనే డిస్నీ క్రూస్ లైన్ యొక్క నిర్ణయం ఒక ప్రధాన క్రూస్  గమ్యస్థానంగా మా ఆకర్షణకు నిదర్శనం. సింగపూర్ యొక్క ఆకర్షణీయమైన ఆన్‌షోర్ పర్యాటక అనుభవాలు,  డిస్నీ అడ్వెంచర్ యొక్క ప్రత్యేకమైన వినోదం-ఆధారితమైన సముద్రంలో సెలవులకు తగిన రీతిలో ఉంటాయి. డిస్నీ అడ్వెంచర్ రాక, నాణ్యమైన పర్యాటక వృద్ధిని సాధించడానికి మా టూరిజం 2040 లక్ష్యంను సాకారం చేసుకునే దిశగా ఒక అడుగు ముందుకు తీసుకెళుతుంది. డిస్నీ క్రూస్ లైన్‌తో కలిసి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులకు మాయా అనుభవాలను అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము అని అన్నారు.  
 
అతిథులు ఆస్వాదించడానికి, అన్వేషించడానికి ఏడు విభిన్న నేపథ్య ప్రాంతాలను డిస్నీ అడ్వెంచర్‌ అందిస్తుంది, సముద్రంలో బహుళ రోజులు అతిథులను అలరించడానికి ప్రయాణ ప్రణాళికలు రూపొందించబడ్డాయి. ఇది ఈ ప్రాంతానికి మొదటి, ప్రత్యేకతలతో కూడిన శ్రేణిని కూడా ప్రారంభిస్తుంది. ప్రాంతీయంగా ప్రామాణికమైన వంటకాల నుండి ప్రత్యేకమైన రిటైల్ అనుభవాలు, అసలైన వినోద సమర్పణల వరకు అన్నీ దీనిలో భాగమై ఉంటాయి. 
 
ఈ నౌకాదళం యొక్క సిగ్నేచర్ అంతర్జాతీయ ఆహార విభాగాన్ని ఆస్వాదించటంతో పాటు, అతిథులు ప్రాంతీయ ఆసియా వంటకాలలో ఇష్టమైన వాటి నుండి బబుల్ టీతో సహా వినూత్న పానీయాల వరకు విస్తృత శ్రేణి భోజన ఎంపికలను ఆస్వాదించవచ్చు. అద్భుతమైన ఆహారం, పానీయాల సమర్పణలకు అనుబంధంగా దాదాపు 17,000 చదరపు అడుగుల రిటైల్ స్థలం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ అతిథులు ప్రత్యేకమైన కలెక్షన్లను, తమ హృదయాలకు నచ్చిన విధంగా షాపింగ్ చేయవచ్చు.
 
డిస్నీ అడ్వెంచర్‌లోని అనేక రిటైల్ అనుభవాలు డిస్నీ క్రూస్ లైన్ ఫ్లీట్‌కు కొత్తవి, వీటిలో వరల్డ్ ఆఫ్ డిస్నీ స్టోర్, నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ స్టోర్ మరియు డఫీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ షాప్ ఉన్నాయి. వినోదపరంగా ముఖ్యాంశాలలో డిస్నీ అడ్వెంచర్ కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయబడిన సరికొత్త సంగీత అద్భుతమైన, రిమెంబర్; అలాగే డఫీ అండ్ ది ఫ్రెండ్ షిప్ వంటి ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి, ఇందులో అసలైన ట్యూన్‌లు మరియు పాటలు ఉంటాయి; అలాగే సముద్రంలో అతి పొడవైన రోలర్‌కోస్టర్ అయిన ఐరన్‌సైకిల్ టెస్ట్ రన్ వంటి ఉత్కంఠభరితమైన మార్వెల్-నేపథ్య ఆకర్షణలు కూడా ఉంటాయి.

బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.. నారా లోకేష్ ఆత్మీయ పలకరింపు

బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.. నారా లోకేష్ ఆత్మీయ పలకరింపురాజకీయాల్లో మర్యాద, మంచి ప్రవర్తనను నమ్మే వ్యక్తిగా నారా లోకేష్ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. తన పెద్దలను పలకరించే విధానంలో లోకేష్ చాలా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంటారు. ఆయన ఆప్యాయంగా, నిజాయితీగా ఉంటారు. శాసనమండలిలో ఎల్ఓపీ బొత్స సత్యనారాయణ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తర్వాత కౌన్సిల్‌కు తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రవర్తన కనిపించింది. సభా కార్యక్రమాల మధ్యలో బొత్స సత్యనారాయణను ఉద్దేశించి "బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.." అంటూ మంత్రి లోకేష్ పలకరించారు.

ఇద్దరు స్నేహితుల సరదా పెను ప్రమాదానికి దారితీసింది (వీడియో)

ఇద్దరు స్నేహితుల సరదా పెను ప్రమాదానికి దారితీసింది (వీడియో)కొన్ని సందర్భాల్లో స్నేహితుల సరదా సంఘటనలో ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంటాయి. తాజాగా అలాంటి సంఘటనే ఓ షాపింగ్ మాల్‌లో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఓ షాపింగ్ మాల్‌ కారిడార్‌‍లో ఇద్దరు స్నేహితులు చేసిన చిన్నపాటి సరదా పెను ప్రమాదానికి దారితీసింది. ఒక స్నేహితుడు మరో స్నేహితుడి భుజాలపై ఎక్కి కూర్చోగా, కారిడార్ రెయిలింగ్ వద్ద ఒక్కసారిగా నియంత్రణ కోల్పోయి ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. ఈ అజాగ్రత్త వల్ల జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో మాత్రం తెలియరాలేదు.

ఇరాన్ పని ముగించి క్యూబా సంగతి చూస్తా: డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్ పని ముగించి క్యూబా సంగతి చూస్తా: డొనాల్డ్ ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో దేశంపై యుద్ధాన్ని చేయబోతున్నట్లు ఆయన వ్యాఖ్యలను బట్టి తెలుస్తోంది. ట్రంప్ మాట్లాడుతూ... ప్రస్తుతం ఇరాన్ పని ముగింపు దశలో వుంది. అక్కడ ఇరాన్ ప్రజలకోసం శ్రమించే వ్యక్తికి పట్టంకడుతాం. అది ముగియగానే క్యూబా సంగతి తేలుస్తాం. క్యూబా దేశ ప్రభుత్వం అమెరికా జాతీయ భద్రతకు, విదేశాంగ విధానాలకు తీవ్రమైన ముప్పుగా మారిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తుంటే తదుపరి క్యూబా దేశం పైన యుద్ధం ప్రకటిస్తారనన్న చర్చ సాగుతోంది.

వైకాపా విధ్వంసంతో నవ్యాంధ్ర 30 యేళ్లు వెనక్కి వెళ్లింది : పవన్ కళ్యాణ్

వైకాపా విధ్వంసంతో నవ్యాంధ్ర 30 యేళ్లు వెనక్కి వెళ్లింది : పవన్ కళ్యాణ్వైకాపా అర్థిక విధ్వంసంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 30 యేళ్లు వెనక్కి వెళ్లిందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా, శుక్రవారం సభలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై ఆయన కీలక ప్రసంగం చేశారు.

13 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ లేదు

13 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ లేదుఏపీలో ఇక 13 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్‌ నిషేధించారు. ఈ మేరకుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 13 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్‌ను నిషేధిస్తుందని సీఎం చెప్పారు. సోషల్ మీడియా ప్రతికూల ప్రభావం నుండి పిల్లలను రక్షించే లక్ష్యంతో 90 రోజుల్లోపు ఈ నిషేధాన్ని అమలు చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగుమీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్‌ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.
