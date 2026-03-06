డిస్నీ అడ్వెంచర్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న డిస్నీ క్రూస్ లైన్ తన కొత్త హోమ్ పోర్ట్ అయిన సింగపూర్కు రావటాన్ని వేడుక చేసుకోవటం ద్వారా ఈరోజు ఒక మైలురాయి సందర్భాన్ని ఉత్సాహంగా జరుపుకుంది. ఈ సాయంత్రం అద్భుతమైన నీటి వందనంతో మెరీనా బే క్రూస్ సెంటర్ సింగపూర్ను ఈ నౌక సమీపించినప్పుడు ఉత్సాహం మరియు ఆనందం వాతావరణం నెలకొంది. డిస్నీ అడ్వెంచర్ రాకను స్వాగతించడానికి ఆకాశం అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనలతో వెలిగిపోయింది, ఈ ప్రాంతంలోని అతిథులకు క్రూస్ సెలవుల అనుభవాలలో అసాధారణమైన కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది.
డిస్నీ అడ్వెంచర్ మార్చి 10, 2026న సింగపూర్ నుండి తన తొలి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, కుటుంబాలు మరియు అన్ని వయసుల అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మూడు మరియు నాలుగు రాత్రుల నౌకాయానాన్ని సముద్రంలో చేస్తుంది. డిస్నీ, పిక్సర్ మరియు మార్వెల్ నుండి 100 సంవత్సరాలకు పైగా స్టోరీ టెల్లింగ్ అనుభవ ఆధారంగా, ఓడలోని అతిథులు ప్రపంచ స్థాయి వినోదం, విందు భోజన అనుభవాలు, కళాత్మక వసతి కోసం ఎదురు చూడవచ్చు. డిస్నీ క్రూస్ లైన్ సంప్రదాయాన్ని, సముద్రంలో అత్యున్నత మాయాజాలం, విశ్రాంతి సెలవులను అందించే ఖ్యాతిని డిస్నీ అడ్వెంచర్ కొనసాగిస్తుంది, ఈ లీనమయ్యే డిస్నీ కథలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గతంలో కంటే ఎక్కువ మందికి అందిస్తుంది.
సింగపూర్లో డిస్నీ అడ్వెంచర్ రాక మా ప్రపంచ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, డిస్నీ క్రూస్ జ్ను మొదటిసారిగా ఆసియాకు పరిచయం చేస్తుంది అని డిస్నీ సిగ్నేచర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అధ్యక్షుడు జో షాట్ అన్నారు. డిస్నీ క్రూస్ లైన్ యొక్క మరపురాని ప్రయాణాల వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, మా కొత్త నౌక మా సిగ్నేచర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మరియు సృజనాత్మకతను ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త గమ్యస్థానంలో కలిపిస్తుంది అని అన్నారు.
డిస్నీ అడ్వెంచర్ ప్రారంభం డిస్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అపూర్వమైన వృద్ధి కాలంలో భాగం, ఇది గతంలో కంటే ఎక్కువ విస్తరణ ప్రాజెక్టులను ప్రస్తుతం కలిగి ఉంది. డిస్నీ క్రూస్ లైన్ కోసం, ఆ పెరుగుదలలో డిస్నీ ట్రెజర్ మరియు డిస్నీ డెస్టినీతో సహా గత రెండు సంవత్సరాలలో ఇతర ఓడల ప్రారంభాల తర్వాత 2031 నాటికి 13-షిప్ల సముదాయం వైపు వెళ్లడం కూడా ఉంది.
ఆసియా పసిఫిక్లో ప్రముఖ క్రూస్ హబ్గా సింగపూర్ స్థానం 160కి పైగా నగరాల నుండి ప్రత్యక్ష విమానాలతో కూడిన సమగ్ర ఎయిర్లింక్లు, ఇటీవల విస్తరించిన మెరీనా బే క్రూస్ సెంటర్ సింగపూర్తో సహా ప్రపంచ స్థాయి క్రూస్ మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా తీర్చిదిద్దబడింది. 2025లో, సింగపూర్ క్రూస్ పరిశ్రమ 375 షిప్ కాల్స్ నుండి 2 మిలియన్లకు పైగా ప్రయాణీకుల రాకపోకలను సాధించడానికి అభివృద్ధి చెందింది. డిస్నీ అడ్వెంచర్ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల హోమ్పోర్టింగ్ నిబద్ధత ఫ్లై-క్రూస్ డిమాండ్ను మెరుగుపరచటానికి, ఈ ప్రాంతంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న క్రూస్ యాత్రికులలో గణనీయమైన వాటాను పొందటానికి ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఆసియా పసిఫిక్లో ప్రముఖ క్రూస్ హబ్గా సింగపూర్ పాత్రను బలోపేతం చేస్తూ, ఈ నౌక పర్యాటకం, సముద్ర రంగాలలో గణనీయమైన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
సింగపూర్ టూరిజం బోర్డు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెలిస్సా ఓవ్ మాట్లాడుతూ, సింగపూర్లో తమ తాజా నౌకను హోమ్పోర్ట్ చేయాలనే డిస్నీ క్రూస్ లైన్ యొక్క నిర్ణయం ఒక ప్రధాన క్రూస్ గమ్యస్థానంగా మా ఆకర్షణకు నిదర్శనం. సింగపూర్ యొక్క ఆకర్షణీయమైన ఆన్షోర్ పర్యాటక అనుభవాలు, డిస్నీ అడ్వెంచర్ యొక్క ప్రత్యేకమైన వినోదం-ఆధారితమైన సముద్రంలో సెలవులకు తగిన రీతిలో ఉంటాయి. డిస్నీ అడ్వెంచర్ రాక, నాణ్యమైన పర్యాటక వృద్ధిని సాధించడానికి మా టూరిజం 2040 లక్ష్యంను సాకారం చేసుకునే దిశగా ఒక అడుగు ముందుకు తీసుకెళుతుంది. డిస్నీ క్రూస్ లైన్తో కలిసి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులకు మాయా అనుభవాలను అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము అని అన్నారు.
అతిథులు ఆస్వాదించడానికి, అన్వేషించడానికి ఏడు విభిన్న నేపథ్య ప్రాంతాలను డిస్నీ అడ్వెంచర్ అందిస్తుంది, సముద్రంలో బహుళ రోజులు అతిథులను అలరించడానికి ప్రయాణ ప్రణాళికలు రూపొందించబడ్డాయి. ఇది ఈ ప్రాంతానికి మొదటి, ప్రత్యేకతలతో కూడిన శ్రేణిని కూడా ప్రారంభిస్తుంది. ప్రాంతీయంగా ప్రామాణికమైన వంటకాల నుండి ప్రత్యేకమైన రిటైల్ అనుభవాలు, అసలైన వినోద సమర్పణల వరకు అన్నీ దీనిలో భాగమై ఉంటాయి.
ఈ నౌకాదళం యొక్క సిగ్నేచర్ అంతర్జాతీయ ఆహార విభాగాన్ని ఆస్వాదించటంతో పాటు, అతిథులు ప్రాంతీయ ఆసియా వంటకాలలో ఇష్టమైన వాటి నుండి బబుల్ టీతో సహా వినూత్న పానీయాల వరకు విస్తృత శ్రేణి భోజన ఎంపికలను ఆస్వాదించవచ్చు. అద్భుతమైన ఆహారం, పానీయాల సమర్పణలకు అనుబంధంగా దాదాపు 17,000 చదరపు అడుగుల రిటైల్ స్థలం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ అతిథులు ప్రత్యేకమైన కలెక్షన్లను, తమ హృదయాలకు నచ్చిన విధంగా షాపింగ్ చేయవచ్చు.
డిస్నీ అడ్వెంచర్లోని అనేక రిటైల్ అనుభవాలు డిస్నీ క్రూస్ లైన్ ఫ్లీట్కు కొత్తవి, వీటిలో వరల్డ్ ఆఫ్ డిస్నీ స్టోర్, నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ స్టోర్ మరియు డఫీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ షాప్ ఉన్నాయి. వినోదపరంగా ముఖ్యాంశాలలో డిస్నీ అడ్వెంచర్ కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయబడిన సరికొత్త సంగీత అద్భుతమైన, రిమెంబర్; అలాగే డఫీ అండ్ ది ఫ్రెండ్ షిప్ వంటి ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి, ఇందులో అసలైన ట్యూన్లు మరియు పాటలు ఉంటాయి; అలాగే సముద్రంలో అతి పొడవైన రోలర్కోస్టర్ అయిన ఐరన్సైకిల్ టెస్ట్ రన్ వంటి ఉత్కంఠభరితమైన మార్వెల్-నేపథ్య ఆకర్షణలు కూడా ఉంటాయి.