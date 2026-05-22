Last Modified: Friday, 22 May 2026 (14:57 IST)

ఏవండీ నాకు కేన్సర్ అని డాక్టర్ చెప్పారు: భార్య మాటకు కుప్పకూలిన Family man నటుడు షరీబ్ హష్మి

BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Fri, 22 May 2026 (14:57 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (15:02 IST)
కేన్సర్. ఈ మహమ్మారి ఎన్నో కుటుంబాలలో తీవ్ర వ్యధను రగిలిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారిన పడినవారిలో కొందరు దాన్ని జయించేందుకు మనోధైర్యం కూడగట్టుకుని విజేతలవుతున్న ఘటనలు వున్నాయి. అలాంటి ఘటనే Family man చిత్రం నటుడు హరీబ్ హష్మీ భార్య నస్రీన్ హష్మీది. రాజ్ మరియు డీకేల 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' చిత్రంలో శ్రీకాంత్ తివారీ సహాయకుడిగా జె.కె. తల్పడే పాత్రతో సుప్రసిద్ధుడైన నటుడు షరీబ్ హష్మీ. ఇటీవల తెర వెనుక తన జీవితం గురించి మాట్లాడారు. హౌటర్‌ఫ్లైతో జరిగిన ఒక సంభాషణలో, షరీబ్ తన భార్య నస్రీన్ హష్మీతో కలిసి కనిపించారు. ఈ జంట తమ వైవాహిత జీవిత ప్రయాణం గురించి, అలాగే సంవత్సరాలుగా తమ కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య పోరాటం గురించి మాట్లాడారు.
 
నస్రీన్ కు 2018లో నోటి కేన్సర్ నిర్థారణ అయ్యింది. జనరల్ చెకప్ కోసం వెళితే... అక్కడ తనను పరీక్షించిన వైద్యులు తనకు నోటి కేన్సర్ వచ్చిందని నిర్థారించారు. ఈ విషయాన్ని అప్పుడప్పుడే వెండితెరపై తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న తన భర్త షరీబ్ తో ఎలా చెప్పాలా అని కొన్ని రోజులు మధనపడ్డారు నస్రీన్. చివరకు గుండె దిటవు చేసుకుని తనకు కేన్సర్ వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన విషయం చెప్పేసినట్లు తెలిపారు. ఆ విషయం తెలియగానే షరీబ్ పూర్తిగా కుంగిపోయారని నస్రీన్ చెప్పారు. ఆ తర్వాత షరీబ్ ఆమె చికిత్స విధానం, వ్యాధి స్వభావం గురించి మాట్లాడుతూ, అది చాలాసార్లు తిరగబెట్టిందని మళ్లీ చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు.
 
షరీబ్ మాట్లాడుతూ... ఆమెకు ఇప్పటికి ఐదుసార్లు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఐదుసార్లు వ్యాధి తిరగబెట్టింది. ఇది ఆరోసారి మళ్లీ తిరిగి వచ్చింది. ఈసారి అది శరీరమంతా వ్యాపించింది. ఐనా ధైర్యంగా నస్రీన్ చికిత్స తీసుకుంటోంది. ఆమె దానిని ఎదుర్కొంటున్న తీరు మా అందరికీ మళ్ళీ ధైర్యంగా నిలబడటానికి శక్తినిచ్చింది. ఆమె క్యాన్సర్ చాలా తీవ్రమైనది, అందుకే అది తరచుగా తిరగబెడుతూ ఉంటుంది, అయినప్పటికీ, ఆమె అపారమైన ధైర్యంతో దానిని ఎదుర్కొంటుంది. ఆమె పోరాడుతూనే ఉంది అని చెబుతున్నప్పుడు అతడు ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. కళ్ల వెంట నీళ్లు తిరిగాయి.
 
ఈ సందర్భంగా తన చికిత్సలోని ప్రతి దశలోనూ షరీబ్ నుండి తనకు లభించిన మద్దతు గురించి నస్రీన్ చెబుతూ... ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ తనతో ఉండేవాడని, పని నిమిత్తం వేరే చోటికి వెళ్లాల్సి వచ్చినా తన పక్కనే ఉండేవాడని ఆమె వెల్లడించారు. ఆయన నన్ను వదిలి వెళ్ళేవారు కాదు. షూటింగ్ ఉండి, ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే, ఎలాగోలా సర్దుకుని ఆసుపత్రికి వచ్చేవారు. మేము ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పటి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యే వరకు, అతను తన బ్యాగ్ తీసుకుని అక్కడే కూర్చునేవారు. కదిలేవారు కాదు. అతను నిరంతరం నా పక్కన ఉండటం నాకు చాలా సంతోషాన్నిచ్చేది. అతను నా కోసం ఉన్నాడనే భావన కలిగేది. అది ఊరటనిచ్చింది. చాలా విధాలుగా ఆయన నాకు అండగా నిలిచారు అంటూ ఆమె వెల్లడించారు.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

