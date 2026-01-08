గురువారం, 8 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (17:48 IST)

Havish: రాజాసాబ్ థియేటర్లలో హవిష్ చిత్రం నేను రెడీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ టీజర్ ప్రదర్శన

Havish.. Nenu redy
Havish.. Nenu redy
నువ్విలా చిత్రం ఫేమ్ హవిష్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం నేను రెడీ.  త్రినాధ రావు నక్కిన దర్శకుడు. హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్‌పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తుండగా, కావ్య థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.
 
ఈ సినిమా టీజర్‌కు సంబంధించి చిత్ర బృందం ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌ను రివిల్ చేసింది. రేపు (జనవరి 9వ తేదీ) రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' ప్రదర్శిస్తున్న అన్ని థియేటర్లలో ఈ టీజర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనున్నారు. సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న ఈ పెద్ద సినిమాతో పాటు టీజర్ విడుదల కావడం వల్ల మ్యాసీవ్ రీచ్ లభించనుంది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కూడా త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నారు.
 
టీజర్ పోస్టర్‌లో హవిష్ ఇంటెన్స్ అవతార్‌లో కనిపిస్తున్నారు. కళ్లజోడు ఆయన లుక్‌కు ఇంటెలెక్ట్యువల్ టచ్‌తో పాటు ఫెరోషియస్ ఎడ్జ్‌ను యాడ్ చేస్తోంది. దర్శకుడు త్రినాధ రావు నక్కిన, హవిష్‌ను చాలా యూనిక్ గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది హవిష్ గత చిత్రాల కంటే చాలా డిఫరెంట్ గా వుంటుంది. చిత్ర నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతుండగా, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి.
 
బ్రహ్మానందం, శ్రీలక్ష్మి, వెన్నెల కిషోర్, మురళీ శర్మ, విటివి గణేష్ ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
 
ఈ చిత్రానికి టాప్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది. మెలొడీ స్పెషలిస్ట్ మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రాఫర్ నిజార్ షఫీ విజువల్స్ అందిస్తున్నారు, ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్‌ప్లేను విక్రాంత్ శ్రీనివాస్ అందించారు.
 
నటీనటులు: హవీష్, కావ్య థాపర్, బ్రహ్మానందం, శ్రీలక్ష్మి, వెన్నెల కిషోర్, మురళీ శర్మ, వీటీవీ గణేష్, గోపరాజు రమణ, హరితేజ, మహతి, రూప లక్ష్మి, జయవాణి, మాణిక్ రెడ్డి, బలగం, సత్యనారాయణ, రోహన్ రాయ్

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులుచెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు పైగా విరామం తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు తిరిగి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎంటీసీ) తన ఫ్లీట్ విద్యుదీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 20 ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఎంటీఎస్ దాఖలు చేసిన టెండర్ ప్రకారం, బస్సులను గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (జీసీసీ) మోడల్ కింద కొనుగోలు చేస్తారు. జీసీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, బస్సులను ఎంపిక చేసిన కాంట్రాక్టర్ స్వంతం చేసుకుంటారు.అయితే ఎంటీఎస్ నడిచే కిలోమీటర్ల ఆధారంగా చెల్లింపులు చేస్తుంది.

యూట్యూబర్ అన్వేష్‌పై ఫైర్ అయిన విదేశీ మహిళ - అతడిని భారత్‌కు పట్టుకొస్తా

యూట్యూబర్ అన్వేష్‌పై ఫైర్ అయిన విదేశీ మహిళ - అతడిని భారత్‌కు పట్టుకొస్తాయూట్యూబర్ అన్వేష్ ప్రస్తుతం ఇబ్బందులను తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. హిందూ దేవుళ్లు, దేవతల గురించి అన్వేష్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు అతనికి వున్న ప్రజాదరణ మరింత దిగజారింది. అతని వీడియోలు, ఇన్‌స్టా రీల్స్ ఒకప్పుడు వారి సరళమైన కథనం కోసం ప్రేక్షకులను ఆకర్షించినప్పటికీ, అదే అనుచరులు ఇప్పుడు అతనిపై తిరగబడ్డారు. ప్రజల కోపం వేగంగా పెరిగింది.

బిచ్చగాడు కాదు.. లక్షాధీశుడు... యాచకుడి మృతదేహం వద్ద రూ.లక్షల్లో నగదు

బిచ్చగాడు కాదు.. లక్షాధీశుడు... యాచకుడి మృతదేహం వద్ద రూ.లక్షల్లో నగదుకేరళ రాష్ట్రంలో ఓ బిచ్చగాడు మృతదేహం వద్ద లక్షల్లో కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు వెలుగు చూశాయి. ఇందులో చెలావణిలోని రూ.2 వేల నోట్లతో పాటు.. విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఘటన అళప్పుళ నగరంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

కృష్ణా జిల్లాలో కలకలం.. కొడాలి నానిపై కేసు పెట్టిన టీడీపీ నేత కిడ్నాప్

కృష్ణా జిల్లాలో కలకలం.. కొడాలి నానిపై కేసు పెట్టిన టీడీపీ నేత కిడ్నాప్కృష్ణా జిల్లాలో కలకలం చెలరేగింది. వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి నానిపై కేసు పెట్టిన టీడీపీ నేత దుగ్గిరాల ప్రభాకర్ కిడ్నాప్‌నకు గురయ్యాడు. గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై ఫిర్యాదులు చేసినందుకే ఈ ఘటన జరిగిందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?కోనసీమ జిల్లాలోని ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావిలో గురువారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మంటలు చెలరేగాయి.మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని మోరి-5 బావి వద్ద పేలుడును నియంత్రించడానికి ఓఎన్‌జీసీ బృందాలు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాయి. మంటల తీవ్రత తగ్గినందున, ఓఎన్‌జీసీ సిబ్బంది బావిపై మంటలను ఆర్పేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా మంటలను అదుపుచేయలేకపోతున్నారు.

Watch More Videos

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com